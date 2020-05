Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 maggio segno per segno

nizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 maggio.

Domenica guardare ogni cosa con la vostra mente chiara e limpida: malgrado alcune sbandate, riuscite a tenervi con i piedi ben piantati a terra. Marte in Aquario è il fautore di svolte e colpi di scena amorosi che oggi vi fanno sentire più vivi. Anche se non tutto quel che vi aspettate in campo economico è vicino a una totale realizzazione, il settore finanze non piange più e potete pensare finalmente di realizzare un investimento.

La vostra forma fisica gode di un momento di particolare benessere. Esibite il vostro fascino senza farvi scalfire da nulla e da nessuno. Dopo una stagione di successi, la tarda primavera riporterà un vento di consapevolezza che vi farà selezionare la persona adatta per il vostro cuore. Siete studenti sotto esame o preparate un concorso impegnandovi con tutte le vostre forze per superarlo? Mercurio e Nettuno vi sorreggono nel farvi concentrare e approfondire le materie di studio con tutto il vostro rigore e la volontà di riuscire.

Guizzanti del vostro spirito più lieto, vi godete una domenica particolarmente fortunata. Nuove avventure amorose si dipingono sul vostro orizzonte rischiarandovi il cuore. Attenzione a non urtare la sensibilità di chi vi vuol bene veramente. Se siete studenti o in preparazione di concorsi pubblici per ottenere un lavoro vi impegnate con tutta la vostra concentrazione razionale: la fatica di rimanere in casa e sui libri non vi pesa.

La vostra formidabile intuizione vi aiuta a comprendere bene una situazione difficile che si è venuta a creare in famiglia. In amore potrete contare, se siete single, su molte frecce di cui il vostro arco è dotato. Se invece la vostra vita sentimentale è stabile, non è escluso un gioioso momento di appagamento emotivo. Non è facile oggi concentrarsi sulle materie di studio se siete sotto esame. Un’aria di svagatezza e di distrazione vi invade da mattina a sera.

Arriva una domenica in cui il vostro brio gioca un ruolo fondamentale nell’aprirvi a un nuovo giro di conoscenze. Se siete in cerca dell’altra metà del cielo cui unirvi, dovete tenere gli occhi ben aperti poiché sta per presentarsi la persona che fa per voi. Mercurio, in aspetto disarmonico, non vi fa concentrare oggi come vorreste nel lavoro di preparazione a esami e concorsi.

Relax domenicale che vi trova immersi nel vostro quotidiano, che vi propone varie incombenze, cui non sono estranee anche diverse seccature. Gestire l’emotività non è il vostro forte, ma ci riuscirete, quando, per seguire quel che il vostro cuore vi comanda, vi saprete dimostrare corteggiatori delicati e appassionati. Siete concentrati su concorsi ed esami? Venere disarmonica, vi porta qualche distrazione: se non riuscite a concludere quel che vi eravate programmati, recupererete poi nei prossimi giorni.

Giornata di domenica intensamente appagante. Se siete in coppia, la vostra dolce metà potrebbe aver bisogno di maggiori attenzioni da parte vostra. Luna, Giove e Plutone vi portano a dedicarvi con fatica, ma poi ottenendo successo, al vostro amore. Una splendida posizione di Venere vi fa ottenere risultati eccezionali negli studi, specie se avete a che fare con materie scientifiche e matematiche.

Plutone vi fornisce una straordinaria capacità di comprendere il circostante mentre Nettuno vi dà una straordinaria forza illuminante. La vostra indole calma ed equilibrata può essere in parte modificata dall’insorgere improvviso di una passione. Scuoterà alcuni punti fermi della personalità, condizionando alcune scelte importanti che dovete compiere. Sul lavoro potete arrivare alla agognata meta di riuscire a ottenere una concentrazione intellettuale.

Oggi siete briosi, razionali e amabili. La musica degli astri che gira intorno è armonica: ne approfittate per fare nuovi piani e riaprire scelte affettive che pensavate di non poter più compiere. Attenzione solo a moderare le vostre ambizioni di carattere sentimentale, armandovi di lucido realismo. Pensate a come mettere in atto un investimento cui tenevate da tanto tempo e che si rivelerà azzeccato.

Baciati dalla sorte voluta da Luna, Urano, Nettuno, Giove, Sole e Plutone vi godete una domenica in cui la vostra forma psicofisica raggiunge l’apice. Il legame di coppia vi chiede un impegno emotivo maggiore. Se siete single invece, una nuova passione appare all’orizzonte, facendovi momentaneamente perdere il vostro proverbiale selfcontrol. C’è difficoltà a concentrarvi se siete in preparazione di esami. Prendetevi pause e ricominciate con tutta la vostra forza di volontà.

Vi caratterizza un atteggiamento amabile e introspettivo in questa domenica di piena primavera. Se avete un rapporto fisso, avvertite la necessità di venire incontro alle esigenze della persona che vi è accanto mettendo in discussione alcuni vostri comportamenti un po’ superficiali. Saturno vi garantisce ottime capacità comunicative ed espressive se siete sotto esame o dovete sostenere un concorso.

Buona salute e stato complessivo dell’umore piuttosto discreto. Nettuno vi offre l’occasione di una relazione particolarmente romantica se siete ancora cuori solitari. Siete sotto esame? Giornata di facile dispersione, fate un po’ fatica a trovare la giusta concentrazione. Vi organizzerete meglio nei prossimi giorni.