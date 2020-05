Oroscopo di oggi 9 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 maggio.

Freschi di esercizio alla fatica psicofisica e visto quanto il periodo appena trascorso vi ha messi alla prova, vi organizzate per domenica una giornata di relax. Gli affetti familiari vi avvolgono in un morbido comfort e la vostra coppia vi si inserisce in modo armonico. Mettete a frutto i guadagni che vi sono giunti con un azzeccato investimento e consigliate lo stesso tipo di operazione a un amico fidato o a un parente stretto.

Inconfondibili nel vostro modo di fare sobrio e misurato, oggi avrete uno speciale carisma. Il Sole illumina potentemente il cammino affettivo: non deviate il suo tracciato con comportamenti diffidenti. Al lavoro i cambiamenti sono dietro l’angolo, ma voi esitate a compiere passi (piccoli e grandi), quasi vi doveste imbarcare ogni volta sulla nave di un ipotetico Titanic.

Oggi siete un po' bizzosi ma questo tenderà a vitalizzare insolitamente il vostro modo di essere, spiazzando chi vi sta vicino, che farà un po’ fatica a riconoscervi. Eventuali investimenti affettivi meditati da diverso tempo tenderanno a prosperare. Chi è single può contare su molte frecce a disposizione al suo arco. Al lavoro volete (e sapete di potere!) giocare per vincere.

Avendo ben compreso che “ciascuno è fabbro della propria fortuna”, vi servite di quanto le situazioni prospettano, sfruttando il privilegio di giocare d’anticipo. La Luna vi fa veleggiare oggi sulle ali di una spensierata incoscienza che vi permette di dar voce alla vostra intensa emozionalità, tanto se siete in una coppia stabile o in un rapporto occasionale. Sul lavoro la fortuna vi arride, riempiendo le vostre tasche e colmandovi di soddisfazioni per quanto avete dato sul campo.

Vi avvicinate alla domenica con molti pianeti che tifano per voi. È un momento di conferme e di risoluzione da un punto di vista sentimentale. Si sciolgono dei nodi, si riaprono nuove strade che sembravano sbarrate, finalmente vi sentite rinnovati dentro e fuori. E anche il cuore comincia a battere. Sensibili fluttuazioni nell’ambito economico segnano proprio il periodo in corso.

Avete accantonato per un attimo le preoccupazioni quotidiane e trovate il modo e il tempo per ritagliarvi un angolo tutto vostro. Vi riscaldate il cuore al tepore dell’intimità con la persona che avete scelto di avere accanto. Dopo alcune difficoltà lavorative incontrate nei giorni scorsi, imparate che anche gli eroi si riposano e questa sosta offerta alla vostra operosità, costituisce un’opportunità di valutazione delle vostre prossime mosse.

L’amicizia, si prende il ruolo di “asso pigliatutto” nella dinamica di eventi che si profilano quest’oggi. Se siete ancora cuori solitari, tenete d’occhio le vostre frequentazioni recenti. Se vi occupate di arte e di cultura diventate estrosi nel dare corpo e senso alle diverse anime di un progetto d’ampio respiro.

La Luna in aspetto positivo provoca in voi uno stato d’animo molto particolare. Ogni cosa vi emoziona. Con Nettuno nel segno super romantico dei Pesci potrete sperimentare frequenti e ripetuti innamoramenti. Siete liberi professionisti o imprenditori? La vostra attività gode di una fase intensamente produttiva o di fertile preparazione per una futura semina.

Giornata in cui siete pronti per dare il meglio in ogni campo voi vogliate. Se siete single, basta vi guardiate e forse potreste incontrare l’anima gemella tanto desiderata. Nel caso abbiate una coppia solida, è possibile che una cicogna stia per cominciare il lungo viaggio verso il vostro nido. Nella vostra professione siete soddisfatti di quel che avete realizzato sapendo attendere e pianificando, avete costruito le basi di una fiducia tra i colleghi e presso i capi, destinata ad aumentare.

Pazientate un poco ancora in questa giornata di maggio nei rapporti familiari e sociali in cui potreste avvertire un ambiente ostile. La Luna vi fa riflettere sulla consistenza delle relazioni d’amore. Capite quanto è complicato coniugare “ragione e sentimento”, ma siete naturalmente dotati di affidabilità e riuscirete in questa impresa. Focalizzate meglio le vostre ambizioni valutando quali progetti possono realizzarsi in ambito professionale.

Marte può schiudervi sempre nuove sorprese allargando gli spazi d’azione, dandovi l’occasione di prendere in mano iniziative fortunate, specialmente nel settore professionale. Vi confermate di non essere dei sentimentali. È Venere, quest’oggi a farvi un po’ e provvidenzialmente perdere la testa. Vi occupate di rapporti col pubblico? La rete di contatti che avete creato in campo professionale vi permetterà un fausto e abbondante raccolto.

Mercurio e Sole continuano a inviarvi suggerimenti di equilibrio psicofisico e buona salute. È il momento, per i cuori solitari in cerca dell’anima gemella di rompere gli indugi e lanciarsi in un “tunnel dell’amore”. Svolgete un’attività autonoma? Vi muovete su nuove opportunità fiorite provvidenzialmente sulla vostra strada.