Oroscopo di oggi 5 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 maggio.

Quadro di questa giornata di inizio maggio abbastanza promettente. Un gruppo di corpi celesti, tra cui Marte e Saturno, fanno il tifo per voi e fanno piovere autentici favori celesti sul vostro cielo primaverile. In amore, la persona che vi è accanto ha il pregio di farsi riscoprire da voi, regalandovi nuove emozioni. Venere è la madrina ideale di questo momento di grazia astrologica: sempre che sappiate essere intelligenti ed equilibrati senza esagerate in richieste eccessive. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Urano vi vuole dinamici, pieni di iniziative da proporre e competitivi quel tanto che basta.

Cosa chiedete al cielo? Una costante assenza di ansie: è la cosa più importante per voi. Un nutrito gruppo di forze planetarie vi sostiene, proprio per far sì che le vostre sicurezze affettive, lavorative, familiari e economiche siano garantite. In amore, Plutone e Giove in angolo armonico sono i registi di un’attrazione erotica che sapete corrispondere alla vostra dolce metà, specie se siete nati nella terza decade. E questo aspetto sarà capace di agire da potente collante nella relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, infine, la vostra natura così pragmatica è molto stimolata dai benefici influssi combinati dall’azione di Plutone, di Mercurio e del Sole.

Iniziate il nuovo giorno in bellezza con una madrina d’eccezione ospitata nel vostro segno: Venere. Vedete aumentare qualità come il senso pratico e la capacità di organizzazione. In amore, diverse possibilità sentimentali si stanno per schiudere, se siete single è arrivato il momento di regolare la vostra vita in maniera più coerente, lasciando entrare aria nuova. Un incontro recente, che ha tutti i presupposti per diventare una relazione seria, vi invaderà il cuore in questa primavera. Per quanto riguarda il lavoro, infine, il vostro fiuto infallibile, stimolato dalla bella posizione di Mercurio, vi aiuta a farvi strada.

La configurazione planetaria vede oggi una combinazione non proprio agevole per voi cancerini. La Luna, nel segno tecnicamente ostile della Bilancia, somma il suo aspetto dissonante, con Giove e Plutone che sono ospitati nel Capricorno. In amore, esprimete la vostra natura sensibile e comprensiva con la vostra dolce metà. Siete infatti uno dei segni più romantici e vi sapete dedicare completamente alla costruzione di un rapporto. L’intesa di coppia è assicurata da un bel transito di Urano in Toro che rafforza la vostra unione, specie se siete nati dal giorno 27 al 30 del mese di giugno. Per quanto riguarda il lavoro, infine, c’è la necessità di uno spostamento, un viaggio per ragioni professionali: lo accettate di buon grado e con curiosità; le ottime prospettive che si aprono sul vostro orizzonte lavorativo hanno il grande merito di alleggerirvi i pesi economici accumulati in precedenza.

Continua l’allegra danza di corpi celesti, che vi regalano influssi astrali di tutto rispetto. Venere e Luna sono in particolare le vostre madrine d’eccezione. Ottimismo e un pizzico di fortuna vi sono sempre accanto. In amore, se siete ancora single, brillate di un fascino davvero stellare in questo inizio maggio, con Venere in aspetto magnifico, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto. Insomma, chi vi ferma più e, soprattutto, chi potrà resistervi? Sul lavoro, invece, investite le vostre energie, in progetti che poi vi daranno frutti sostanziosi in futuro.

Giove in ottimo aspetto col vostro segno, dall’amico Capricorno vi riempie di interessi vari e di voglia di fare. In amore, vi entusiasmate come un adolescente al nascere di un nuovo interesse sentimentale. Sole, Urano e Plutone sono dalla vostra parte e vi coinvolgono potentemente in una storia d’amore. Non cedete alla vostra solita prudenza: lanciatevi invece in quel che il vostro animo vi suggerisce e non abbiate alcuna paura. Gli astri sono tutti con voi. Sul lavoro, infine, orientatevi a conservare più che a rischiare, anche se un discreto gruzzolo che vi ritrovate, chiede di essere opportunamente investito. I buoni influssi di pianeti nei concreti segni di Terra guideranno le vostre scelte.

Plutone ospitato nel segno del Capricorno vi prospetta una fase di alti e bassi dell’umore e una conduzione dei vostri affari quotidiani e familiari un po’ nervosa. In amore, inoltre, vi prende un’irresistibile sensazione d’indipendenza. Venere stupenda dal segno dei Gemelli vi fa ricercare i vostri spazi di libertà, mettendo dei momenti di aria rigenerante tra voi e la vostra dolce metà. Fate attenzione a non esagerare, tuttavia: l’essere in coppia richiede un prendersi cura costantemente dell’altro. Sul lavoro, infine, essendovi scrollati di dosso alcune responsabilità, veleggiate ora verso lidi più tranquilli.

Quest’oggi vi attende un quadro planetario di grande positività. Giove, Nettuno e Plutone giocano un ruolo fondamentale per creare interessi che poi catalizzeranno la vostra attenzione. In amore, se siete alla ricerca dell’anima gemella, ascoltate e fatevi guidare dalle pulsioni dei sensi. Non fallirete se farete riferimento alle sensazioni del vostro spirito. Nello specifico, accetterete la corte di una persona che vi gira attorno da tempo. E non ve ne pentirete. Sul lavoro, infine, gli astri vi consigliano di usare i vostri risparmi con oculatezza, senza farvi tentare da manovre che soddisfino sì la vostra tendenza a scommettere e puntare in alto, ma possono rivelarsi un azzardo.

Configurazione che vi trova un po’ affaticati dagli impegni quotidiani e familiari, specie se siete Sagittari della terza decade. In particolare il duo Venere - Nettuno vi rende altalenante l’umore, probabilmente a causa di imprevisti vari. In amore proprio Venere, in angolo disarmonico, può limitare la vostra disponibilità nei confronti del partner. Sia che siate coinvolti in relazioni nate da poco oppure coltiviate rapporti di lunga durata, fate attenzione a non intaccare il quieto vivere. Per quanto riguarda il lavoro, infine, in questa giornata riuscite a trovare gli spunti giusti per dare slancio alla vostra attività.

Giornata discretamente serena: Urano, Sole e Mercurio sono dalla vostra e vi infondono concretezza e senso pratico. In amore, se siete single, è arrivato il tempo di abbandonare la solitudine per mescolarvi in una sorridente moltitudine di cuori solitari che saranno ansiosi di accogliervi. Sorprese erotiche e sentimentali di una certa consistenza vi attendono. Per quanto riguarda il lavoro, dopo questo periodo di restrizioni, la professione vi impegna anima e anima gratificandovi sia a livello economico che sotto il profilo della stima che vi viene tributata dai colleghi.

Scenario astrologico che stimola la vostra natura scanzonata, frizzante e grintosa. In amore, se siete single, potete puntare dritto al cuore di un nuovo interesse sentimentale: Marte e Venere vi inviano tutto lo slancio per direzionare i vostri strali di Cupido nel modo giusto. Attenzione, però, a non essere troppo propositivi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, potreste subire un aumento del carico dei vostri impegni: fate un po’ di fatica ma poi, grazie alle vostre capacità, riuscite ad uscirne rafforzati.

Giove, benefico in Capricorno, stimola alcuni lati tipici del vostro carattere che portano all’approfondimento interiore, anche perché, il signore della spiritualità, Nettuno, continua contemporaneamente ad essere ospitato nei Pesci. In amore, invece, il deus ex machina della giornata è Plutone, che vi garantisce grandi risultati, specie dal punto di vista erotico. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 13 e il 16 di marzo, nello specifico, potrete beneficiare di una grande sicurezza in voi stessi e di un notevole carisma. Per quanto riguarda il lavoro, infine, veleggiate in un mare calmo e programmate, con tempi ben meditati e razionali, le attività lavorative dei prossimi giorni.