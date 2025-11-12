Lavoro
Il mercato del lavoro si trasforma: come orientare i diplomati?
Tra i giovani diplomati 1 ragazzo su 3 non ha le idee chiare sul proprio futuro professionale e lamenta la poca efficacia di percorsi di orientamento utili a entrare nel mondo del lavoro. Un dato chiave che permette di fotografare il mismatch tra formazione scolastica e nuove necessità delle imprese, alla luce di un inverno demografico che rischia di impoverire il Paese
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi