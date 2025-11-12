Il mercato del lavoro si trasforma: come orientare i diplomati?

Tra i giovani diplomati 1 ragazzo su 3 non ha le idee chiare sul proprio futuro professionale e lamenta la poca efficacia di percorsi di orientamento utili a entrare nel mondo del lavoro. Un dato chiave che permette di fotografare il mismatch tra formazione scolastica e nuove necessità delle imprese, alla luce di un inverno demografico che rischia di impoverire il Paese