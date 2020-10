Ex-Ilva: Sindacati, basta silenzio governo

"A 35 giorni dalla scadenza (30 novembre 2020) entro cui AM InvestCo ha facoltà di recedere dal contratto di affitto previsto dall’accordo del 4 marzo, tutti tacciono. Tace il governo, tace Arcelor Mittal, tace Invitalia: nel silenzio non è detto che 'andrà tutto bene', in particolare per i lavoratori del gruppo". Così, in una congiunta, Roberto Benaglia segretario generale Fim, Francesca Re David segretaria generale Fiom e Rocco Palombella, segretario generale Uilm. "In tutti gli stabilimenti -spiegano ancora i dirigenti sindacali- continua il ricorso alla cassa integrazione senza soluzione di continuità, il livello di investimenti anche nella manutenzione ordinaria degli impianti si è sostanzialmente azzerato, la sicurezza sul lavoro si è ridotta. Fim Fiom Uilm non intendono semplicemente assistere al finale di una vertenza a tratti surreale, non intendono rinunciare alla loro funzione di rappresentanza. Per questo riteniamo vadano rilanciate iniziative di mobilitazione, informazione, sensibilizzazione negli stabilimenti e nei territori di riferimento, a partire dalla caratterizzazione della vertenza Arcelor Mittal nello sciopero del 5 novembre", spiegano ancora i sindacati.



I dirigenti sindacali chiedono quindi "di rendere noto lo stato e i contenuti del confronto tra Arcelor Mittal e Governo sugli assetti societari e sul possibile ingresso di Invitalia attraverso il conferimento di capitali pubblici; di rendere noto alle organizzazioni sindacali l’annunciato nuovo piano industriale ed ambientale". E le organizzazioni sindacali "riferimento esclusivo l’accordo del 6 settembre 2018, sottoscritto in sede ministero dello Sviluppo economico, e il mandato derivante dal voto dei lavoratori sull’accordo stesso che prevede il vincolo della piena occupazione, a partire da coloro che sono ancora in Amministrazione Straordinaria e dal piano industriale che prevedeva la ripartenza degli impianti e la risalita dei volumi fino alla piena capacità produttiva di acciaio colato".



Per Fim, Fiom e Uilm è "indispensabile, per il futuro della siderurgia e della manifattura in generale, salvaguardare le produzioni e le attività di trasformazione dell’acciaio in tutti gli stabilimenti ex Ilva e dell’impresa dell’indotto:; imprescindibile la sostenibilità ambientale delle produzioni e la prevenzione e la sicurezza della salute all’interno degli impianti stessi; prioritario destinare ingenti risorse pubbliche, europee e nazionali, insieme agli investimenti privati, a questi obiettivi per l’insieme del settore siderurgico; assolutamente indispensabile garantire una transizione giusta ed equa che si faccia carico di tutelare il reddito dei lavoratori anche attraverso una riforma degli ammortizzatori sociali, della loro universalità e del loro grado di copertura rispetto al salario", concludono Benaglia, Re David e Palombella.