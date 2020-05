Comuni, ministero del Lavoro: in arrivo 250 mln per finanziamento incl

Al via i nuovi finanziamenti ai Comuni per attuare i Patti per l'inclusione sociale (Pais). Con Decreto direttoriale del 30 aprile 2020 è stato infatti approvato il primo elenco dei progetti ammissibili al finanziamento previsto dall'Avviso 1/2019 Pais tra cui quelli presentati dagli Ambiti di Modena, Bari, Lecce, Cuneo e Atripalda. E' quanto si legge in una nota del ministero del Lavoro. La dotazione finanziaria complessivamente prevista dall'Avviso è di 250 milioni di euro a valere sul Pon Inclusione (Fse 2014-2020) per sostenere gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà, in continuità con l'Avviso del marzo 2016 che a questo scopo aveva già destinato 486 milioni di euro. Le proposte progettuali, spiega il ministero del Lavoro, coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, sviluppano in particolare: il rafforzamento dei Servizi Sociali; gli interventi socioeducativi e di attivazione lavorativa; la promozione di accordi di collaborazione in rete. Al fine di ricevere il finanziamento previsto, ciascun Ambito Territoriale dovrà stipulare una specifica Convenzione di sovvenzione.