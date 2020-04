Sirti, anticipo cig per tutti i lavoratori

Fim, Fiom e Uilm “apprendono con grande soddisfazione” la volontà di Sirti di anticipare la cig dopo averlo messo per iscritto in un messaggio inviato ai lavoratori. Così in una nota unitaria le tute blu di Cgil, Cisl e Uil annunciano di aver “raggiunto il risultato” dopo aver più volte sollecitato l'azienda a chiudere il verbale dell'esame congiunto.

Un verbale, ricordano i sindacati, che il 24 marzo scorso l'azienda “si era rifiutata di sottoscrivere” anche se aveva comunque aperto sul possibile anticipo della cig. “Diceva di voler anticipare la cig ma alla richiesta di Fim Fiom e Uilm di metterlo per iscritto, si rifiutava per l'ennesima volta”. Ora invece l'impegno è stato ‘scritto’: “Prendiamo atto quindi del risultato ottenuto pur in assenza di un accordo, perché lo ribadiamo, quello che conta è il risultato”.