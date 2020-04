Ag. Entrate, on line elenco partecipanti 5 per mille

E' online, sul sito dell'Agenzia delle entrate, l'elenco permanente 2020 degli iscritti al riparto del 5 per mille dell'Irpef, che comprende sia gli enti che hanno presentato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva lo scorso anno sia quelli già presenti nella lista 2018. In pratica, si tratta delle liste aggiornate degli enti non tenuti a ripresentare annualmente richiesta e dichiarazione sostitutiva. Quattro le categorie interessate: volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche. Oltre all'elenco generale è disponibile la suddivisione per settore e un motore di ricerca che consente di individuare le organizzazioni in base a denominazione, codice fiscale e provincia.

I dettagli



Anche quest'anno, afferma l'Agenzia delle entrate in una nota, ''la procedura di ammissione al riparto del 5 per mille si conferma rapida e semplificata''. In assenza di variazioni, infatti, gli appartenenti all'elenco permanente non sono più tenuti a presentare annualmente richiesta di iscrizione e dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima va ritrasmessa soltanto nel caso in cui sia cambiato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata. Da oggi, inoltre, possono farsi avanti coloro che chiedono l'iscrizione per la prima volta o che non appartengono all'elenco permanente. Infatti, è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle entrate, l'applicativo per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere all'Agenzia delle entrate per entrare a far parte dei beneficiari del contributo.