Al via task force fra Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc

Al lavoro un team di esperti di Mef, Banca d'Italia, Abi e Mcc. Il ministero dell'Economia con la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana e il Mediocredito Centrale (Mcc) hanno infatti costituito una task force e l'obiettivo, si spiega sul sito del Tesoro, è "assicurare l'efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il decreto legge 18/2020".



La task force istituita fra Mef, Banca d'Italia, Abi e Mcc sarà operativa già in settimana e "opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l'utilizzo". Sul sito del Mef si spiega inoltre che "proseguirà il lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già positivamente avviato tra le parti in questi giorni, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a eventuali problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all'aggiornamento e all'alimentazione della sezione dedicata a 'Domande e Risposte' nel sito del ministero dell'Economia e delle Finanze".

"La task force, che avvierà la propria operatività dall'inizio della settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa" aggiunge il Tesoro nel post congiunto con Banca d'Italia, Abi e Mcc.