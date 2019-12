Piaggio: su premio di risultato confronto il 22-23 gennaio

Rinvio al 22-23 gennaio per la trattativa tra Piaggio e sindacati per la trattativa sul premio di risultato. La decisione di aggiornare il confronto a dopo la pausa festiva è stata presa per evitare che il tavolo di trattativa possa entrare in crisi: la proposta aziendale sulla scala di progressione del premio, fermo restando un importo massimo di 3.000 euro, una-tantum e anticipi mensili è infatti per Fim Fiom e Uilm “insufficiente” ed il tempo a disposizione servirà a presentare “una proposta migliorativa”. E' una nota unitaria a fare il punto al termine del round di ieri presso l'Unione Industriale di Pisa.

Le posizioni

L'azienda, ricostruiscono i sindacati, ha accettato di modificare il paragrafo sull'occupazione: ha infatti rafforzato ulteriormente la stabilizzazione nella trasformazione dei part-time verticali in tempo pieno, con una verifica intermedia il 30 giugno 2021, mantenendo impegni sulla trasformazione al 75% e comunque di tutti i contratti entro il 31 dicembre 1921.

I dettagli

Miglioramenti e modifiche anche sulla parte economica relativi al Premio di risultato: l'azienda ha accolto la richiesta di mantenere inalterato il sistema di maturazione del premio nei diversi stabilimenti; ha stabilito criteri di maturazione per i contratti a tempi determinato e somministrati; ha precisato il percorso di detassazione del premio di risultato; e ha stabilito come gli obiettivi del premio verranno definiti annualmente.