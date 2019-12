Istat: 1,5 mln unità economiche svolgono attività in settore agricolo

Nel 2017, sono poco più di 1,5 milioni le unità economiche che operano principalmente o come attività secondaria nel settore agricolo. Hanno una superficie agricola utilizzata di circa 12,8 milioni di ettari, una dimensione media di 8,4 ettari e una produzione standard media di 38,7 mila euro. E’ quanto comunica l’Istat.

413mila le imprese agricole

Le imprese agricole sono 413 mila (27,3% del totale) e detengono oltre il 65% della superficie agricola utilizzata (oltre 20 ettari la dimensione media). Le imprese agricole attive rappresentano la tipologia di unità economicamente più rilevante: l’attività agricola è quella principale, organizzata sotto forma di impresa e rivolta principalmente al mercato.

La loro dimensione economica assorbe il 75,8% della produzione standard complessiva. Le imprese agricole con un’azienda agricola associata specializzata in coltivazioni e/o allevamenti sono 397 mila (26,2%) mentre ammontano a circa 16 mila (1%) le imprese senza un’azienda agricola, operanti in attività di supporto all’agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca e acquacoltura.

Sono 86 mila le aziende agricole (5,7% del totale) gestite da imprese che operano in maniera prevalente in altri settori produttivi (5,5% del totale con una dimensione media di 7,4 ettari), da istituzioni pubbliche e da istituzioni non profit (0,1% del totale, ma con una dimensione media molto elevata e pari rispettivamente a 63,1 ettari e 33,1 ettari).

Le aziende agricole il cui conduttore è una unità economica non attiva, che possono operare occasionalmente per il mercato, sono 550 mila (36,3% del totale) e utilizzano oltre il 22% della superficie agricola. Infine, le aziende gestite da persone fisiche (famiglie), la cui principale ragione produttiva è quella dell’autoconsumo, sono oltre 465 mila (30,7% del totale) e risultano di piccolissime dimensioni (1,7 ettari per azienda).

71,1% con meno di 5 ettari

Le unità produttive agricole con meno di 5 ettari di Superfice Agricola Utilizzata (SAU), sono il 71,7% del totale ma gestiscono solo il 12,6% della SAU mentre quelle con oltre 20 ettari di SAU rappresentano appena il 9% del totale a cui però è riconducibile il 64,8% della SAU.

Questa forte polarizzazione delle aziende agricole caratterizza sempre più l’agricoltura italiana e determina una differenziazione netta fra il ruolo produttivo, occupazionale e sociale svolto delle diverse tipologie aziendali.

Considerando la distribuzione delle unità produttive per tipologie di unità e classi di SAU, queste caratterizzazioni risultano ancora più evidenti.

La piccola dimensione caratterizza principalmente le aziende agricole di persone fisiche: quelle con meno di 1 ettaro sono oltre 270 mila (58,6%), mentre quelle tra 1 e 5 ettari sono quasi 170 mila (36,4%). La SAU assorbita dalle aziende gestite da persone fisiche appartenenti a queste due classi è pari a 457 mila ettari (57,6% della superficie totale delle aziende della tipologia).