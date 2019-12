Billboard Women in Music 2019, tra le protagoniste Billie Eilish e Cindy Lauper. FOTO

Sono stati consegnati all’Hollywood Palladium di Los Angeles i premi Billboard Women in Music del 2019, l’evento annuale della rivista Billboard per premiare le donne che hanno dato un contributo significativo all’industria musicale. Quest'anno il riconoscimento è andato a Billie Eilish, la ragazza prodigio del pop che ha esordito quest'anno con l'album "When we all fall asleep, where do we go?”