Manuel Frattini, il ricordo di amici e colleghi sui social. FOTO

"Non ho parole per esprimere il mio immenso dolore - ha scritto invece su Facebook l'artista Silvia Querci -. Voglio essere stretta a te come in questo abbraccio di 10 anni fa a New York. Il mio percorso nel musical è iniziato con te, più bella cosa potesse capitarmi. Grazie Manuel, grazie dal profondo del mio cuore" (foto Facebook/Silvia Querci)