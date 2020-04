Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 aprile.

L’amore assume oggi una grande importanza per voi, facendovi ricercare una consonanza di intenti con la persona che vi è accanto. Il vostro carattere fermo e autorevole si rivelerà essenziale per contrastare alcuni problemi di carattere esterno o vere e proprie interferenze che intervengono oggi nella vostra attività professionale. E per riuscire poi a riportare tutto alla normalità con la vostra grinta vincente.

La vita familiare non vi riserva sorprese. Trovate il tempo per scaricare le tensioni e ritempratevi seguendo i vostri piaceri preferiti, come il cinema, la letteratura, la musica. Una grande passione vi sta tingendo il quadro sentimentale di questa primavera. Se siete oggi sotto scadenze varie e avete la paura di non farcela, sarete pronti per trovare il modo di far quadrare il cerchio.

Giornata abbastanza buona, sia che siate in una coppia stabile o in un rapporto slegato dalle convenzioni. Se fate una professione che a che fare con la comunicazione, avete di fronte un momento particolarmente dinamico, ma molto appagante: sarete sempre pronti a non perdere di vista il circostante.

In famiglia siete dotati di quel carisma, di quella forza interiore e della capacità di comprendere e perdonare, che spinge a rivolgersi sempre a voi. Avete conosciuto qualcuno da poco e il vostro intuito vi dice che potrebbe trattarsi della persona giusta per aprire il vostro cuore a un nuovo legame. In ambito lavorativo, giocate d’astuzia e schivate alcuni incarichi di poco conto ma molto seccanti che vi si voleva affidare.

La forma psicologica più che quella fisica può risentire di lievi momenti di nervosismo. Riuscite ad adattarvi al rapporto d’amore che state vivendo in maniera eccellente. Le vostre risorse segrete vi vengono in soccorso oggi in relazione a un’urgenza che si verifica sul lavoro. E dove saprete dimostrare tutta la vostra abilità e competenza mettendoci anche un pizzico della vostra nota generosità. Raccoglierete poi stima, consensi e approvazione da più parti.

Esaltati oggi in amore la generosità e l’altruismo, senza scordare l’attrazione erotica. Sia che siate in coppia o in un rapporto di tipo occasionale, dovrete tuttavia dosare con più prudenza i vostri slanci. Una competenza come la vostra i capi non l’hanno mai vista. E loro ve lo faranno presente senza tanti preamboli. Raccoglierete i frutti del vostro impegno, anche in termini economici, abbastanza presto.

Ritrovate la sintonia con la vostra dolce metà che per alcuni di voi si rivelerà quasi magica. Se siete al debutto di una relazione abbandonatevi al momento di intesa completa e totalizzante che l’innamoramento, nelle sue fasi iniziali, dona. Vi dedicate a seguire un collega più giovane appena arrivato che è ancora inesperto e lo prendete sotto la vostra guida sollecita: avrete la possibilità di cominciare così una fortunata amicizia.

Nella relazione di coppia vi fate perdonare mostrando il vostro lato più passionale. Riprendete tutta la forza del trasporto emotivo e rifondate il legame sentimentale su nuove e più possenti basi. Ma sappiate che il vostro partner non sempre sarà disposto a perdonare e a lasciar correre alcune vostre disattenzioni e manchevolezze. Mettete in atto la tattica del rischio calcolato per cavarvi di impaccio in un impegno particolarmente complicato sul lavoro.

Trascinate il partner con la vostra esuberante personalità nell’abbraccio dei sensi. E trovate una passione completamente corrisposta e il sentimento d’amore totalmente ricambiato, in special modo se fate parte della terza decade del Sagittario. Mettete a fuoco alcune questioni con i vostri collaboratori e andate avanti come un treno verso il conseguimento di risultati brillanti.

Non date peso più di tanto allo sfogo che avete sentito dal vostro partner, è solo un momento liberatorio. Urano vi aiuta, con fermezza e coerenza, a far ripartire una buona comunicazione nella coppia, da tutti i punti di vista, soprattutto se siete nati in dicembre. I vostri colleghi vi stimano non solo per la vostra diligenza ma anche per la tolleranza che sapete dimostrare di fronte alle loro latitanze e pigrizie. Vi conquistate, oltre alla loro fiducia, anche gratitudine e amicizia.

Passione e romanticismo, eros e sentimento: sapete coniugare queste forze emozionali e avrete oggi in mano il sentimento d’amore ideale; in maniera più marcata se siete Aquario nati nella seconda decade. I nati in gennaio non si facciano prendere da distrazioni di passaggio, effimere e senza importanza alcuna. Il vostro intuito vi assiste nel prevenire ed evitare un improvviso contrattempo che si stava per creare sul lavoro.

La forma fisica richiede una maggiore cura da parte vostra. Venere oggi può provocare qualche capriccio della persona che avete accanto, se siete in una coppia stabile. Sul lavoro sapete dimostrare quanto valete, vi date da fare per mostrare le vostre capacità, specialmente se esercitate una professione connessa con la comunicazione, la vendita e l’abilità nel trasmettere i messaggi.