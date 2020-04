Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 20 aprile.

Disegno dei moti planetari di oggi fondamentalmente positivo per voi. La Luna transita nel vostro segno rendendovi percettivi, lucidi e svelti. Soppeserete ogni pro e contro delle situazioni che vi si pareranno davanti in questa giornata, dando modo alla vostra parte istintiva e verace di venir fuori. In amore, vi godete un clima di corrispondenza sentimentale perfetta. Luna e Mercurio promettono una fusione di mente e sensi indimenticabile, specie se appartenete alla seconda decade. Per quanto riguarda la professione, scoprite che il lavoro di squadra, anche se a distanza, fa proprio per voi. E lo dimostrate oggi combinando le competenze vostre con quelle dei colleghi, in perfetta sinergia.

Inizio di settimana lievemente affaticato da un punto di vista astrologico. I rapporti col prossimo appaiono improntati oggi al nervosismo, nonostante la vostra proverbiale pazienza, tanto in ambito familiare che sociale in genere. In amore, i pianeti vi chiedono di dare nuovi contenuti e spessore ai rapporti di lungo corso. Mostrate tutta la vostra intelligenza accettando mutamenti che poi si riveleranno anche benefici nella vostra relazione d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, chi può portare avanti la propria attività anche in questi giorni di restrizioni è bene che provi a distendere i nervi e ad accompagnare gli impegni quotidiani con più sorrisi.

Mercurio sempre costantemente positivo inaugura una settimana gioiosa e leggera, specie se siete nati in maggio. Per quanto riguarda la vita sentimentale, lo scambio comunicativo con la vostra dolce metà è felice e proficuo. Se invece siete single e nati nella seconda decade, Venere vi costringe a uscire allo scoperto e vi fa lanciare all’attacco di chi vi ha colpito il cuore. Sul lavoro, infine, Saturno e Mercurio vi offrono lucidità per riuscire ad essere efficienti e chiudere gli impegni in perfetto ordine.

Gioco dei transiti complessivamente discreto contraddistinto soltanto da qualche piccolo inciampo, di cui è responsabile Mercurio. Di contro un bellissimo aspetto di Nettuno, nel segno vostro alleato dei Pesci, vi dona una capacità di adattamento a ogni situazione della vita. In amore, se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade, Nettuno vi spinge a provare un nuovo coinvolgente legame passionale. Vi prendete però un po’ di tempo, prima di abbandonarvi totalmente all’avvio della storia. Sul lavoro, infine, Urano nel segno amico del Toro vi propone cambiamenti molto allettanti in ambito professionale, specie se siete nati in giugno. Sappiate non farvi scappare l’occasione, che in questo momento di difficoltà economica potrebbe non riproporsi.

Inizio di settimana che vi vede pimpanti e in pieno possesso dei vostri talenti, che userete oggi in ogni settore. Mercurio, in un segno vostro amico, l’Ariete, vi garantisce brio e allegria. In amore, una splendida Luna in Ariete vi dona l’intesa che cercavate con il vostro partner. Venere in felice transito, nel segno vostro alleato dei Gemelli, vi porta a trovare opportunità fortunate. Per quanto riguarda il lavoro, infine, in questa giornata darete l’esempio, dimostrandovi efficienti e con la perfetta capacità di gestire i tempi. Fate attenzione a non esagerare con il vostro piglio a volte un po’ prepotente.

Riflettori puntati sul lavoro in questa giornata di inizio settimana. A tal proposito non vi preoccupano le difficoltà che Venere potrà seminare sul vostro cammino, anzi nelle sfide troverete l’occasione di mostrare quanto valete. In amore, godete di un notevole slancio passionale che vi allieta il ménage di coppia. Plutone, Giove e il Sole vi rendono propositivi e capaci di dichiararvi. Tuttavia fate attenzione, specie se siete uomini, a non esagerare negli atteggiamenti di possessività verso la vostra compagna. Sul lavoro, infine, un nuovo importante incarico di responsabilità vi viene assegnato, in special modo se festeggiate il vostro compleanno tra il 26 e il 29 agosto.

Un nuovo giorno che fa partire una settimana per voi discreta. Venere vi infonde intelligenza e lungimiranza dal segno amico dei Gemelli. Avete l’occasione oggi di portare avanti, con grande vigore, le vostre iniziative sapendo tuttavia che esistono anche determinati limiti. In amore vi siete stancati della vostra condizione di single? I cuori solitari si diano da fare, perché il cielo, mai come in questo periodo, li sorregge. Sul lavoro, infine, faticherete un poco, è vero, ma i vostri sforzi saranno poi ripagati e sarà merito dell’equilibrio, della razionalità e del vostro sangue freddo.

Quadro planetario complicato che delinea una giornata in cui sarete un po’ sotto pressione. Sole e Urano transitano infatti in posizione disarmonica dal segno del Toro, facendo venire meno il vostro proverbiale e folgorante intuito, specie se siete nati in ottobre. Sarete obbligati a compiere scelte che magari non sempre vi aggraderanno, specie nel campo familiare. Si profila una fase di nervosismo, ma nulla di grave. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, iniziate la settimana con un po’ di apatia: attenzione al Sole in aspetto negativo, può rendervi distratti e non darvi quello smalto mentale di cui siete spesso dotati.

La Luna è ospitata nel segno amico dell’Ariete e fa aumentare la generosità e la comprensione degli stimoli esterni. In amore, un intenso scambio emotivo caratterizza la vostra giornata sentimentale. È probabile che la vostra dolce metà vi chieda più presenza. Comprendete che ha ragione e fate di tutto per accontentarla. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, l’inizio di settimana è pieno di impegni che si susseguono e non vi daranno tregua per i giorni a venire. La cosa, però, non vi disturba, poiché affrontate il vostro lavoro con senso del dovere e voglia di crescere.

Cominciate la nuova settimana con spirito lieve e sereno. In amore, Nettuno, in buon aspetto col vostro segno se appartenete alla seconda decade, vi stimola a organizzare piccole sorprese al vostro partner, che sarà ben contento delle vostre iniziative. Per quanto riguarda il lavoro, infine, grazie alla vostra capacità di intervento deciso e alla volontà di chiarimento, supererete egregiamente ciò che appariva inizialmente insormontabile.

Movimento dei pianeti che si annuncia un po’ faticoso per voi. Sole e Urano ospitati nel Toro, se siete nati in gennaio, vi fanno avvertire un’aria di nervosismo e di scarsa concentrazione. In amore, il duetto Luna-Mercurio nel segno dell’Ariete vi rende decisamente complici della persona amata. Cercate quindi in questa giornata di non portare avanti atteggiamenti che possano apparire superficiali. In serata vi ritagliate momenti di esclusiva intimità: vi dedicate infatti con tutto il vostro affetto alla persona che avete accanto. Sul lavoro, infine, se siete nati in gennaio non vi fate coinvolgere in partite dai toni troppo accesi in cui il litigio è dietro l’angolo.

Si apre un nuovo giorno che vi porterà un bilancio estremamente produttivo in termini di iniziative messe a segno e progetti andati a buon fine. In amore il vostro imperativo categorico di questa giornata vi impone di essere accomodanti con il vostro partner al fine di raggiungere un’intesa che manca da un po’. Sul lavoro, invece, rispettate la tabella di marcia con un piglio quasi militaresco. Non vi potrete lamentare a fine giornata, poiché avete veramente dato e ottenuto il massimo.