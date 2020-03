Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 marzo.

Scenario dei transiti che vi vede di ottimo umore, siete all’altezza delle situazioni, capaci di giostrarvi negli inevitabili imprevisti. In amore, momento sì con la vostra dolce metà. Al lavoro, c’è nell’aria una proposta di collaborazione che vi viene richiesta. Alcuni colleghi di un’azienda complementare alla vostra vorrebbero coinvolgervi in un progetto che si profila interessante.

Oggi non vi mancheranno la sensibilità e l’energia. Soltanto Saturno vi invita a venire allo scoperto e a non essere troppo timidi. A volte faticate a dimostrare esplicitamente quanto tenete alla persona che avete accanto. Sul lavoro vi si richiede un ultimo sforzo per portare a compimento un progetto piuttosto ambizioso iniziato tempo addietro. I vostri capi ve ne daranno atto.

Quadro abbastanza radioso in questo weekend di fine marzo, ma è possibile che incontriate tensioni in famiglia, che comunque riuscirete a dissolvere con lucidità. In amore, sono favorite i flirt se avete il cuore libero. Avvertite un po’ di stanchezza sul posto di lavoro, presi da altri pensieri che vi distraggono continuamente. Cercate di riprendere il controllo della situazione.

Brilla la vostra personalità schietta e calorosa in famiglia. Lo stato di salute è abbastanza soddisfacente, attenti tuttavia a non strapazzarvi troppo. Quadro dei vostri progetti affettivi che sembra tranquillo, se avete una relazione stabile. I single si potranno avventurare in situazioni avvincenti. Al lavoro, concludete le mansioni usando la vostra intuizione, sempre formidabile.

Giornata che affrontate con atteggiamento frizzante, senza scordare la vostra qualità migliore: la generosità. Buono l’accordo che riuscite a trovare con la persona che vi sta vicino. Un flirt potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Al lavoro affrontate una situazione che appare complessa. Saranno i vostri colleghi a incoraggiarvi e a farvi proseguire nella strada intrapresa.

La Luna vi mostra la strada giusta per come procedere in molte situazioni. In famiglia trovate il modo di giocare un ruolo importante. In amore, venite incontro alla vostra dolce metà con dolcezza, non mostrando inutili smancerie. Sul lavoro vi attivate con la consueta energia per arrivare a un traguardo che vi eravate posti tempo fa e vedeva, come scadenza, la fine del mese corrente.

Date fondo alla vostra infaticabilità, che vi apre molte porte, ma avete la necessità di investire tutto, per riuscire a recuperare il terreno perduto. Alcune distanze emotive recenti potrebbero giocare a sfavore del rapporto. Al lavoro ottenete la collaborazione attenta dei colleghi che si occupano di una questione esterna all’ambiente professionale.

Il vostro segno non è più uno dei super favoriti, ma si difende bene lo stesso! Una bella sintonia sul piano amoroso vi accompagna in questo weekend. Vi avvicinate con particolare delicatezza alla persona amata. I single sperimentano. Al lavoro ricevete la stima e l’affetto da parte dei colleghi che hanno apprezzato la vostra capacità di tenere testa alle incombenze lavorative quotidiane.

Il quadro complessivo è abbastanza buono, con solo alcune negatività, a mettervi del pepe più che altro. Alcune incombenze lavorative vi tengono lontani dalla persona amata. Recuperate il terreno perduto, preparando una bella cenetta. Al lavoro, ottenete la classica “quadratura del cerchio” in una faccenda lavorativa che era apparsa complicata all’inizio della giornata.

Un cielo fortunato illumina il vostro cammino in questa giornata. La Luna vi consente di approcciare con facilità i vostri rapporti affettivi e sentimentali. Se non ve ne siete ancora accorti: siete in una posizione lavorativa particolarmente florida e vincente! I capi non smettono di tessere le vostre lodi, le persone con cui collaborate non riuscirebbero proprio a fare a meno di voi.

Profilo dei moti celesti che tende a favorirvi pian piano e vi fa godere di un weekend di ottima forma psicofisica. Per il momento la situazione familiare non desta preoccupazione. Entusiasmanti novità in campo sentimentale, specie se siete ancora cuori solitari. Al lavoro guadagnate il terreno perduto e riprendete rapporti lavorativi che si erano piuttosto sfilacciati nei giorni scorsi.

Non badate troppo agli intoppi o alle inquietudini, che possono costellare questa giornata di fine marzo. In amore provate un prorompente bisogno di evasione, di necessità di mettervi alla prova, anche se avete un rapporto fisso e stabile. Sul lavoro avvertite una fase di stanchezza e sentite il bisogno di riposarvi, di staccare un po’ la spina dalle incombenze lavorative che vi assillano.