Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 marzo.

Vi sorregge oggi uno strepitoso senso dell’umorismo con cui risultate irresistibili in famiglia e nella cerchia delle amicizie più strette. Vivete la dimensione sentimentale con leggerezza di tocco, senza immergervi in sentimentalismi che avrebbero solo l’effetto di innervosirvi. Chi abbia la fortuna di vivere una coppia stabile e serena vedrà allontanarsi molto facilmente lo spettro della noia. Qualche turbolenza di troppo sul lavoro a causa della prepotenza di alcuni colleghi.

La soluzione di un recente problema di tipo tecnico e pratico che vi agitava in famiglia vi ha portato la serenità. Momento positivo per l'amore che vivete con entusiasmo. Rimettete ordine e organizzazione sul lavoro, che si erano un po' persi a causa di alcuni contrasti tra colleghi. Siete concreti e determinati e riuscite a prendere in mano situazioni risolvibili con il buon senso.



La vita familiare appare lieta. In amore, se avete paura di aver perso chi aveva attirato la vostra attenzione, non preoccupatevi perché in futuro ci sarà l'occasione di rimettere le cose a posto e coltivare quell'innamoramento. Dovete prendere una decisione in merito alla destinazione delle vostre risorse. La persone che vi stanno più a cuore vi aiuteranno a prendere la strada migliore per voi.



La serena convinzione che alcune situazioni che ora state vivendo siano solo temporanee e destinate a sbloccarsi in un futuro abbastanza immediato vi aiuta ad andare avanti. Siete di fronte a una scelta che appare piuttosto impegnativa. Plutone vi obbliga a prendere una posizione netta in campo amoroso. Sul lavoro vi attivate per dare sostegno a un collega che è in difficoltà.

Ancora una giornata sì per la componente sentimentale. Una persona per voi molto significativa sta prendendo sempre più spazio nella vostra vita. Dedicatevi a prendervi cura di questo legame. I legami durevoli godono di un momento di serenità e fortuna. Sul lavoro avrete grande carisma e autorevolezza per farvi ascoltare senza mostrare atteggiamenti autoritari, o, peggio, prevaricanti.

Non date peso a un comportamento che vi appare ambiguo di un conoscente. Tra un paio di giorni la situazione globale si chiarirà e voi ritroverete le spiegazioni che cercate. Cercate, oltre alla sintonia fisica con la persona che avete scelto di avere accanto, anche una buona intesa mentale. Fate attenzione quest’oggi a essere sempre concentrati e attenti, se fate una professione legata alle transazioni economiche.

La vostra dolce metà si mostra comprensiva e capace di lavorare per il vostro benessere su un piano pratico. La vostra serietà, l’impegno, la capacità di saper stare sempre al passo e nei tempi previsti, vi rendono molto stimati nel vostro lavoro. Un incarico di un certo peso vi viene oggi assegnato e, come sempre, lo sapete accettare di buon grado, senza lamentarvi.

Sono oggi sotto i riflettori i rapporti con sorelle e fratelli. Non è vero che il vostro segno è un segno solo interessato alla componente passionale dell’amore, ma è anche un segno particolarmente portato alla costruzione di legami di coppia intessuti da una felice corrispondenza mentale e sentimentale. Lavoro: qualsiasi sia quello che facciate, sia esso dipendente, statale o autonomo, un bel Giove che si trova in angolo favorevole vi dona una buona autorevolezza in ambito professionale.

Sarà la vita familiare a portarvi complicazioni, che riuscirete in ogni modo a sciogliere con il vostro buon senso. Potrebbe sfuggirvi oggi una completa sintonia con la persona amata. Il vostro segno si distingue per la loquacità. Gli astri, però, vi consigliano di moderare un poco questa vostra tendenza caratteriale con il partner oggi. Ottenete una buona affermazione professionale superando avversari abbastanza agguerriti.

Il lato più fisico e passionale dell'amore prevale in questa giornata su quello sentimentale. La vostra tendenza ad essere puntigliosi e precisi vi aiuta a ottenere la classica quadratura del cerchio sul lavoro. Un impegno particolarmente gravoso e complicato aveva stimolato le vostre facoltà deduttive, analitiche e logiche. Le avete tirate fuori e sapute attivare, riuscendo dove altri si erano del tutto impantanati.

Una bella carica di entusiasmo e di voglia di leggerezza anima il vostro ménage odierno di coppia, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 17 di febbraio. Sono possibili atteggiamenti scanzonati e fanciulleschi del vostro partner o della vostra compagna, che vi portano a sorridere e a vivere la dimensione a due in una maniera effervescente. Con grande disinvoltura aiutate oggi un collega che si trovava in evidente difficoltà e vi conquistate così una nuova e stimolante amicizia.

Un’aria troppo sbarazzina, scanzonata nei sentimenti non si confà al vostro animo profondo e romantico. Questo tipo di clima sembra oggi aleggiare e non vi trova pienamente soddisfatti. La Luna vi invita in questa giornata ad avere più pazienza del solito in ambito professionale.