Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 marzo.

Saturno vi dona una bella freschezza di mente. Non vi manca il vostro protagonismo e la voglia di piacere. La vostra inclinazione a essere un segno passionale non si discute. Attenzione, però a non esagerare in atteggiamenti troppo esplosivi quest’oggi. Al lavoro siete molto bravi nel muovervi sul web e attraverso i social media.

Profilo dei transiti odierni tutto sommato positivo. Mercurio resta ancora in Pesci e vi allieta la vita familiare. In amore, giornata abbastanza soddisfacente, più da un punto di vista passionale che sentimentale. Sul lavoro concludete con discreta facilità il normale compito che svolgete, lasciandovi lo spazio da dedicare anche alle attività dei prossimi giorni.

Oggi vi farete promotori di iniziative che raccoglieranno l’adesione di vecchi e nuovi amici. Quadro dei transiti che vi favorisce pienamente nel settore sentimentale. Venere e Sole vi promettono scintille, specie se siete ancora single. Se svolgete una professione connessa con le comunicazioni e la stampa, avrete una giornata da non dimenticare per quel che concerne il buon esito delle vostre operazioni.

Sarete portati a servirvi di deduzione logica per trovare soluzioni nuove, speciali e vincenti a ogni problema contingente. La vita familiare appare discretamente serena. Una bella combinazione di passione e di romanticismo caratterizza in questa giornata il vostro modus amandi. Se svolgete una professione che a che fare con il design, l’arte e la moda, riuscirete a centrare quegli obiettivi piuttosto prestigiosi che volevate da tempo.

Momento sì per voi, con un cielo primaverile radioso a riempirvi la vita di buonumore. La persona che vi ha colpito il cuore non vi ha abbandonato è solo in attesa e aspetta da voi ulteriori mosse. Decidetevi ad agire prima che sia troppo tardi. Sul lavoro siete attivi e capaci di dirigere le situazioni.

Mercurio vi continua a provocare lievi forme di nervosismo che, però, riuscite a minimizzare, grazie al vostro equilibrio e alla capacità di riprendere il controllo di voi stessi. In amore, avvertite una giornata in cui la parte passionale dell’amore ha la meglio su quella sentimentale. Al lavoro, non è il caso di lottare con situazioni che appaiono più grandi di voi. Il tempo sistemerà ogni cosa e voi avrete la vostra rivincita.

Quest’oggi vi piace mettervi in mostra, esibirvi e stare al centro dell’attenzione. In amore, tornate a quell’armonia di coppia completa che voi adorate. Sul lavoro esponete il vostro lato duro e puro e non vi fate scalfire da nulla e da nessuno oggi in ufficio. Di fronte ad atteggiamenti di prepotenza sfoderate la spada della giustizia. Colleghi e capi avranno poi pronta per voi la palma della vittoria.

Messaggio dei moti planetari benefico e positivo che vi rende uno dei segni più fortunati dello Zodiaco. In amore, la passione ma anche dolcezza e la tenerezza sono pure il suo pane quotidiano. Date un contributo prezioso alla crescita della vostra azienda. I capi non possono fare a meno di stupirsi e congratularsi con voi, promettendovi di ripagarvi a dovere.

Ancora una giornata in cui dovrete reggere alla negatività sia di Nettuno che di Mercurio. Potrete sperimentare momenti di lieve confusione: nulla di grave, però. Un po’ di stanchezza può giungere in campo affettivo, specie se vivete relazioni di lungo corso. Tutto apparirà superabile. In questa giornata di fine mese avrete bisogno di organizzare tempi e ore di lavoro con maggiore cura.

La gioia di vivere, l’ottimismo e il calore umano, sono i doni che Giove vi sta facendo. Continua la tendenza passionale su quella emotiva, a prevalere nettamente in voi adesso. Sul lavoro, lo scontro diretto non vi piace, preferite le armi del confronto diplomatico.

Sarete particolarmente camaleontici e in grado di divertire il prossimo. La forma mentale è fresca, capace di battute irresistibili. In amore, contate sulla benevolenza di Giove e della Luna che riescono a far scoccare la scintilla del desiderio e illuminano l’inizio della passione. Al lavoro, tenete testa a una situazione che all’inizio era apparsa complessa.

Siete uno dei segni, se non proprio “il segno” più fortunato in assoluto del momento. In amore, avete la possibilità di conquistare chi vi ha toccato il cuore. I capi vi tartassano un po’? Per fortuna che alla fine della giornata incasserete gli apprezzamenti consistenti che vi siete meritati a dovere.