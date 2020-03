Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 marzo.

Sarà la componente individuale dell’intuito a darvi manforte, contribuendo a non farvi mai perdere la bussola. Saturno vi alleggerisce di molti dubbi, di varie incertezze che vi avevano attanagliato nei giorni scorsi nei rapporti di coppia. Chi di voi è ancora in cerca dell’anima gemella si faccia un giro sui social media: potrebbe scoprire sorprese molto allettanti. Continuate l’attività lavorativa con la costanza e l’applicazione di sempre. La vostra personalità dinamica si esprime in tutta la sua forza in occasione di un nuovo impegno che giunge a partire dal pomeriggio.

In mattinata si può manifestare qualche stanchezza passeggera, che poi si allontana all’arrivo della sera. Attivate la vostra energia inesauribile per conquistare chi ha attirato il vostro interesse sentimentale. La fortuna vi assisterà per farvi giungere all’esito sperato. Siete uno dei segni più infaticabile. Prendete in carico un’enorme mole di lavoro oggi e la smaltite senza lamentarvi. Incasserete poi la soddisfazione per quello che avete saputo fare. Le conferme economiche arriveranno a breve.

Non vi fate dubbi inutili e rimanete alla realtà dei fatti: la nuova relazione che avete avviato è proprio quello che voi desideravate. Chi di voi ancora non è in coppia, non si scoraggi: la sua ricerca sta per finire. Frenetici e iperattivi come sempre, cercate continuamente le soluzioni ai problemi che vi vengono posti. Un Urano molto positivo vi dona l’energia necessaria per affrontare i vostri compiti.

I rapporti con le persone che vi sono vicine, familiari, conviventi, figlie e figli continuano a essere stabili. Se avete animali domestici godete della loro compagnia. Se ancora il vostro cuore è solitario, non dovete mantenervi in posizione di chiusura. Se siete responsabili del massimo rendimento di altre persone il vostro obiettivo giornaliero potrà dirsi facilmente raggiunto.

Sia che abbiate un rapporto di lunga durata oppure una relazione da poco cominciata, vi scoprite arditi nel dichiararvi e osare senza porre indugi di sorta. Con la Luna così tanto positiva questa giornata potrebbe regalarvi un'intuizione geniale per qualsiasi attività siate chiamati a a svolgere. La posizione del luminare notturno si rivela favorevole per chi svolge una professione collegata all'innovazione e al servizio dei sistemi produttivi.

Giornata di inizio primavera che sarà per voi percepita come un crescendo di traguardi da superare. State avvicinando una persona che vi ha conqustati sentimentalmente. Non vi dovete preoccupare, non siate timidi. Il vostro atteggiamento rispettoso, il modo di proporvi e farvi avanti ha già attivato buoni risultati in chi vi interessa. Continuate nei progetti di largo respiro che avete intrapreso, se siete liberi professionisti. Non dovete far altro che dare sfogo alla vostra vena creativa.

La fortuna continua a esservi accanto per buona parte della giornata. Prendete più confidenza con il vostro lato emotivo e comprendete meglio anche certi atteggiamenti della persona amata. Questo vi aiuterà a non perdere di vista alcune basi fondanti del vostro rapporto d’amore. Il vostro faro nell’attività professionale è la logica. Grazie a questa siete riusciti ad ottenere risultati straordinari. La raccolta dei frutti, anche da un punto di vista economico, non tarderà ad arrivare.

Non siete più il segno che occupa i primi posti sul podio dello Zodiaco, ma scendete di qualche gradino. La vostra natura calda, umana e sensuale ha modo di esprimersi alla grande con la persona che avete scelto al vostro fianco. Una relazione d’amore, quando dura, va preservata con tutta la dedizione e la cura che ci si può mettere. Non date peso a un collega che vuole fare un po’ il prepotente con voi quest'oggi. Vedrete che la sua arroganza verrà messa presto nell’angolo dagli altri vostri collaboratori.

È arrivata l’ora per provare a conquistare ciò che da tempo e con pazienza avete coltivate. Parametrate bene queste mete alle vostre possibilità reali. La forza e la tenuta delle facoltà mentali vi sorreggerà sia che siate lavoratori dipendenti sia che abbiate invece abbracciato la libera professione.

Man mano che si arriva sul far della sera, il vostro umore può diventare sempre più leggero e il vostro spirito si fa lieto. Una persona che non avevate minimamente sospettato, è in realtà interessata a voi e ve lo ha fatto capire senza molti preamboli. Prendetevi un po’ di tempo prima di decidere, guardate dentro di voi e capirete se è giusto dare spazio anche a quella che adesso può essere una semplice attrazione. Riprendete le redini della vostra attività, in particolare nelle prime ore del pomeriggio, quando la vostra lucidità riprende pian piano a innalzarsi a livelli di massima efficienza.

Qualche piccolo contrattempo in famiglia (ma nulla di serio), forse dovuto a mancate comunicazioni tra genitori e figli. Risolverete tutto con il consueto garbo. La vostra dolce metà potrebbe questo nuovo giorno essere in vena di qualche capriccio. Sappiate soprassedere e accogliete con divertimento certe stravaganze. Potreste, dalle prime ore del pomeriggio, avvertire un maggior grado di stanchezza sul lavoro. È possibile si tratti di un normale affaticamento dovuto ai tanti impegni e alle tante richieste.

Ottime le indicazioni per la vita familiare. Il successo nella sfera sentimentale prosegue, soprattutto se avete da poco cominciato una nuova relazione d’amore. Sappiate guardare bene quel che vi sta accadendo adesso perché potrebbe costituire l’inizio di qualcosa di veramente significativo. Se svolgete la libera professione potete pensare di ingrandirvi e portare più lontano la vostra attività.