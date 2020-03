Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 26 marzo.

Quadro dei transiti di questo nuovo giorno di fine mese abbastanza promettente. Venere e Giove, Mercurio e il Sole lavorano per voi affinché la vostra vita prenda una direzione spedita. In amore, Saturno benefico nel segno dell’Aquario vi tiene fedele compagnia in questa giornata se appartenete alla prima decade e le vostre mete sentimentali sono a portata di mano, più di quanto voi stessi potreste immaginarvi ed attendere. Chi abbia una relazione di coppia stabile può contare su un momento di sintonia molto intensa, specie se festeggia il compleanno dal giorno 8 al 14 di aprile. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, Urano, pianeta del lavoro, continua a trovarsi in posizione benevola all’Ariete dal buon vicino Toro, apportando novità fruttuose nonostante il momento di difficoltà.

Nel gioco dei transiti planetari troviamo oggi una felicissima Luna nel segno amico e buon vicino dell’Ariete. E proprio la Luna vi vede alle prese con varie incombenze familiari, questioni di tipo tecnico-domestico legate alla gestione della casa e delle sue necessità. In amore, però, una nota di passionalità abbastanza travolgente vi viene oggi dalla bella combinazione di valori Fuoco che si scrive a chiare lettere in cielo. Dovrete mettere da parte, in certi casi e in vari momenti, la vostra prudenza se volete seguire questa scia di eros cui non sapete dire di no. Per quanto riguarda il lavoro, infine, siete in cammino verso la conquista di posizioni di sempre maggior prestigio. La vostra carriera, nonostante il momento di difficoltà, appare abbastanza luminosa, sia che svolgiate una professione di tipo autonomo che se siate inseriti in un’attività burocratica e dipendente.

Ritroviamo discreti transiti planetari anche oggi che siamo nell’ultima settimana del mese. Luna e Sole splendono nell’Ariete e vi consentono un quadro personale complessivo di equilibrio psicofisico, di freschezza mentale e di prontezza di riflessi decisionali. In amore, la romantica Venere in Toro tende a favorirvi pure in questa giornata. Se avete relazioni sentimentali che siano in corso d’opera, vi potete dedicare alla loro costruzione, guidati dall’intuito e anche da un pizzico di buona fortuna. I gemellini che invece vivano storie di lungo corso, organizzano in questa giornata, un piacevole passatempo per ingannare il tempo in casa. Per quanto riguarda il lavoro, infine, Saturno vi sostiene convinto, dal segno amico dell’Aquario, promettendovi di non fallire mai un colpo, specie se appartenete alla prima decade.

La vostra benefattrice odierna si chiama Venere nel fortunato segno del Toro. L’astro continua ad esservi amica, ma contemporaneamente la Luna è oggi in Capricorno in angolo dissonante. Non vi manca in ogni caso la ricettività e la capacità di essere empatici con l’ambiente circostante. In amore, se appartenete alla schiera dei cuori solitari, un incontro in Rete avvenuto quasi per caso nel pomeriggio, vi apre alla speranza di una nuova relazione sentimentale, specie se siete nati dal 9 all’11 di luglio. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, vi calate con entusiasmo in una impresa dove siete chiamati a dare il meglio di voi stessi.

Sole e Luna combinano passaggi felici e fortunati per il vostro segno in questo nuovo giorno di fine marzo. In amore, audaci più che mai sarete spinti verso nuovi territori da esplorare. Se siete cuori solitari avrete modo di mettervi alla prova per scoprire quanto piacete. Il Sole nel segno amico dell’Ariete contribuisce a darvi una bella carica comunicativa e una forza persuasiva vincente. Sul lavoro, infine, un incarico di grande prestigio potrebbe capitare sulla vostra strada professionale. Abituati come siete a non dire di no alle sfide, accettate con entusiasmo lanciandovi presto sulla scia di un’impresa che vi vedrà, sui tempi lunghi, trionfatori.

Trama odierna dei transiti che vi vede in un’ottima condizione psicofisica e in un discreto buonumore. In amore, Giove, che abita felicemente il Capricorno, vi consente di costruire il vostro futuro di coppia con pacatezza, equilibrio e razionalità. Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 settembre, avrete la possibilità di avviare progetti di convivenza, di matrimonio, di acquisto di case. I più giovani e coraggiosi rappresentanti del segno possono pensare a un figlio da mettere al mondo. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, calcolate bene le vostre mosse e lanciatevi senza esitazione in una bella impresa che chiama in causa le competenze acquisite nel corso della vostra formazione.

Mappa dei transiti planetari odierni che promette equilibrio, serenità e anche una discreta allegria. Un bel Saturno in Aquario modera i vostri entusiasmi e immette un raggio di fiducia nella vostra dimora familiare, specie se siete nati nella prima decade. In amore, ricercate l’unione perfetta di due anime in quello che possiamo chiamare il vostro "percorso amoroso". Giove e Plutone in angolo dissonante vi invitano a non dare per scontato nulla nell’affettività e a procedere con passi cauti, a volte proprio felpati. Sul lavoro, infine, una buona occasione di investimento, nonostante il momento difficile, vi stimola a destinare i vostri quattrini in una zona sicura in cui vi faranno fruttare promettenti rendimenti.

C’è un team astrologico Venere-Urano birichino anche quest’oggi a incrinare il quadro dei vostri transiti che non appare così al top come nei giorni scorsi. In amore, le forze celesti vi vogliono appassionati e coinvolti in un desiderio di sfida che Venere imbronciata vi pone, specie se siete Scorpioni della terza decade. Le provocazioni, si sa, sollecitano ancor più il vostro spirito battagliero, la voglia di conquista e di superamento delle difficoltà. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, risolvete, con garbo e grande capacità di conciliazione diplomatica, una questione scomoda che aveva colpito alcuni vostri colleghi di lavoro.

Quest’oggi Sole e Luna si trovano in angolo benefico per voi dal segno amico dell’Ariete. Si innalzano gli entusiasmi e la voglia di condividere emozioni con il maggior numero di persone possibile, seppur attraverso uno schermo in questo periodo di restrizioni. In amore il vostro famoso gusto per l’avventura non vi abbandona. Se siete single, non ci sono problemi di sorta, ma se avete il cuore impegnato, dovrete tenere sotto controllo un’esigenza di evasione, di sconfinamento, di vera e propria proiezione verso il nuovo che oggi vi anima. Per quanto riguarda il lavoro, infine, l’ottima posizione della Luna vi conduce, seguendo un’intuizione fenomenale, a trovare soluzioni operative di primordine.

Piano degli aspetti planetari che vede buone indicazioni per voi quest’oggi. Marte, Giove e Saturno abitano nel vostro segno e danno modo alla natura incisiva capricornina di esprimersi alla grande. Sapete dare consigli concreti, ma non vi fate spaventare dal fatto che alcuni di questi consigli possono a volte non essere proprio graditi da qualcuno dei vostri conviventi. In amore, la componente passionale è prevalente su quella romantica. Una bella avventura vi capita a tiro e voi cedete alla tentazione di sperimentarla, in modo più netto e specifico se appartenete alla prima decade. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, progetti di lavoro che vi fanno ben sperare sono nell’aria, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade. Avete saputo attendere ora vi tocca programmare con cura tutte le iniziative che il presente vi offre, nonostante il momento di difficoltà.

Cielo di fine primavera discreto, anche se Urano continua a trovarsi nel segno contrastante del Toro e vi provoca su più fronti intimi e privati. In compenso, in amore, Nettuno e Mercurio sono positivi e vi danno l’opportunità di entrare in contatto con persone nuove, nonostante siate costretti in casa come tutti in questo periodo di restrizioni. Fate attenzione e tenete le antenne sempre ben drizzate, senza eludere o fuggire. Per quanto riguarda il lavoro, infine, vi attivate in modo costruttivo per una proposta molto allettante che vi è stata presentata. Dare fondo a ogni vostra energia, alle competenze che vi hanno accompagnato nella vostra carriera professionale precedente, è d’obbligo.

Responso dei pianeti che vi fa salire sul podio dei segni più fortunati della giornata odierna. Tutti i pianeti, senza eccezione alcuna, vi guardano sorridenti. In amore, non vi spaventate della potenza dei sentimenti di un nuovo amore che sta bussando alle porte del vostro cuore. Appartenete a un segno che, nella manifestazione delle emozioni è abbastanza impavido. Non arretrate proprio ora. Sul lavoro, infine, un benefico Giove vi apre la strada di collaborazioni prestigiose, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di marzo. Sappiate vedere dove sta la vostra fortuna: avrete così, dalla vostra oggi, una bella lungimiranza.