Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 marzo.

Non vi fermate di fronte a una nuova fiamma che vi sta invadendo il cuore in questo momento. È vero che avete paura di perdere la testa e di non recuperare più il controllo della situazione, ma avete comunque la consapevolezza di essere completamente ricambiati dalla persona che adesso state frequentando. Siete messi alla prova in campo professionale. Fate attenzione a non esporvi con i capi e le persone a voi superiori a livello generale e tenete accuratamente un basso profilo.

La vita familiare è il vero perno, il punto di forza su cui si innestano le vostre basi di sicurezza emotiva, materiale e morale. Cercate di non esagerare nel richiedere presenza assidua a chi ancora deve entrare di fatto nella vostra vita. Gli amori stabili possono risentire di una passeggera fase di noia. Una grossa spesa vi fa un attimo incupire. Rendetevi conto, però che si tratta di un acquisto fondamentale, dunque i soldi che spendete adesso saranno veramente guadagnati poi in futuro.

Molto buoni i rapporti che si stabiliscono tra i genitori e i figli e tra le sorelle e i fratelli. La vostra qualità più preziosa è la comunicazione e oggi la mettete in campo nella relazione di coppia. Una faccenda di chiacchiere senza molto senso vi distoglie oggi da un normale scorrimento dell’attività in ufficio. Per fortuna la vostra consueta lucidità interviene poi provvidenzialmente, a darvi la chiarezza di vedute e il piglio per uscire da qualsiasi coinvolgimento nel pettegolezzo.

L'inizio di giornata vi sembrerà faticoso, ma col passare del tempo diventerà decisamente più facile e piacevole. C’è bisogno di una maggiore comprensione da parte vostra delle esigenze di chi vi sta adesso accanto. Sappiate adattarvi e non fate pressioni che siano interpretate come voi non vorreste. Se svolgete una libera professione sarete sottoposti oggi a una scelta abbastanza impegnativa, non sottovalutatela e prendetevi tutto il tempo che ci vuole per decidere.

Non vi mancano l’energia creativa, l’esuberanza fisica e la volontà di rinnovamento a tutti i livelli. Non trascurate chi vi vuole veramente bene e sta facendo di tutto per farvi accorgere del suo sentimento per voi. In questa giornata potete ottenere risultati strepitosi, se avete abbracciato la libera professione, grazie a una collaborazione prestigiosa che non vi aspettavate.

Con dolcezza e delicatezza saprete avvicinarvi alla persona che vi interessa, quella che ha centrato di recente il vostro cuore. Infaticabile e dinamico è il piglio che mettete oggi in ufficio: impossibile per i vostri colleghi riuscire a starvi dietro, siete in corsa come un treno. Se siete nati nel mese di settembre con Saturno al vostro fianco otterrete risultati notevoli.

In famiglia ci sarà la necessità di lavorare per aggiustare un rapporto tra conviventi, che non si stanno capendo in questo momento. Usate tatto e tenerezza con la persona amata che attraversa oggi una fase di lievi intralci nella sua professione. Determinatissimi e disciplinati, mostrate la vostra efficienza sul campo se svolgete una professione autonoma.

Giove si trova a vostro completo favore. È merito del pianeta gigante dello Zodiaco la vostra tendenza attuale ad essere così espansivi con la persona amata. La vostra affidabilità è elemento fondamentale dell’immagine sociale e pubblica che viene fuori di voi in campo professionale, immagine che oggi trova una conferma concreta nell’operato svolto di recente. Incassate la stima dei colleghi e dei capi.

Aspetti molto benefici vi consentono di esprimere al meglio le vostre prerogative e di riuscire a non farvi fermare da niente e da nessuno, né in campo pubblico né tantomeno in famiglia e nel privato. È possibile che un ultimo incontro galante, avvenuto di recente, possa indurvi ad approdare a un porto sicuro. Incassate oggi la stima di un superiore che ha apprezzato il vostro impegno, il senso del dovere che avete dimostrato in ufficio.

Vi attende una continuazione di settimana che sarà densa di aspetti positivi un po’ in ogni campo. Ritrovate completezza e armonia con la vostra dolce metà quest’oggi. L’organizzazione della prossima vacanza estiva vi mette in uno stato di euforia che risulta poi molto promettente sul clima che si respirerà in coppia. Sul lavoro giocate una partita che, sui tempi lunghi, vi vedrà vincitori.

Il vostro carattere, spesso molto adattabile, trova il modo di farsi strada in tante situazioni, in particolare in ambienti diversi dal vostro. C’è la necessità di venire oggi incontro alle esigenze della persona amata, che potrebbe trovarsi in temporanea difficoltà a causa di qualche problema familiare. Avete cominciato questa nuova giornata di marzo, prendendovi in carico un impegno gravoso in ufficio. L’abilità di portarlo a termine con pazienza e competenza vi farà guadagnare risultati che adesso non potete prevedere.

Il rapporto con la famiglia d’origine si nutre di contenuti solidi. Una nuova storia affettiva vi tocca il cuore, facendo aumentare il suo battito. Si tratta di qualcuno che avevate quasi del tutto scordato e che adesso è tornato a farsi avanti. Se svolgete una professione che ha a che fare con l’arte, la comunicazione o l’immagine, trovate oggi una felice occasione di far vedere e provare chi siete e quanto valete.