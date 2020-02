Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 febbraio.

Ottenete un personale successo in una serata tra amici in cui esibite il vostro tipico modo di intrattenere gli ospiti con verve, simpatia e senso dell’umorismo. C’è chi è rimasto conquistato dal vostro fascino così impetuoso, solare e difficilmente imitabile. Uscite un attimo dal personaggio e provate a guardarvi attorno, cercate di mettervi tra le persone, gli amici e i nuovi conoscenti che abitano adesso il vostro sociale. Vedrete che riuscirete a rintracciare chi è rimasto conquistato dal vostro charme. Se vi trovate ancora oggi che è domenica al lavoro, raccoglierete risultati con notevole facilità.

Una persona a voi vicina vi provoca: sappiate reagire mantenendo la dovuta calma. Sarete spinti oggi dalla voglia di mantenere la relazione d’amore come punto fermo e valido della vostra vita. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, non vi chiudete nel vostro classico recinto e uscite fuori verso nuovi territori che vi permetteranno sicuramente nuove scelte. Sistemate una questione economica che vi aveva dato qualche preoccupazione nei giorni scorsi e vi proiettate positivamente a vivere il relax dell’ultima domenica del mese di febbraio.

In famiglia vi godete una fase di relativa serenità e vi organizzate a gestire un invito di parenti che si svolge tra le mura della vostra casa. Potreste essere oggi un po' polemici con la persona amata. Fate attenzione ai toni e ai modi che usate, anche se probabilmente la ragione si rivela dalla vostra parte. Se lavorate anche oggi che è domenica, avrete le energie sufficienti a portare a termine quanto avete intrapreso giorni fa.

È la famiglia a occupare tutti i vostri pensieri oggi. Possibile dover risolvere una questione di ordine pratico, patrimoniale o ambientale che vi tocca particolarmente da vicino. È necessario da parte vostra non alzare troppo la posta, non aumentare le vostre ambizioni sentimentali e, piuttosto, meglio vivere alla giornata, accogliendo con pazienza quel che il cielo sta disegnando per voi. Se ancora oggi siete al lavoro riuscite, con perseveranza e spirito di collaborazione con i colleghi, a ottenere risultati di primordine.

Non vi manca la capacità di leggere oltre le apparenze, di andare oltre in ogni situazione vi capiti. Vivete una giornata gioiosa in compagnia della vostra dolce metà. L’organizzazione di un prossimo viaggio in un paese lontano insieme al vostro amore vi rende euforici, consentendovi di manifestare il vostro slancio con particolare vigore. Se siete obbligati a lavorare anche in questa domenica, magari perché avete abbracciato la libera professione, vi si spalancheranno all'orizzonte interessanti opportunità di crescita.

È possibile, inoltre che dobbiate rinunciare, per amore della vostra famiglia (dei genitori o dei figli), a qualche invito o divertimento tra amici cui tenevate. Recupererete nei prossimi giorni ad ogni modo. Se siete single, sarete spinti a tuffarvi nell'avventura. Il vostro, però, è un segno zodiacale profondo e fortemente connotato dalla voglia di conservare, costruire e non sprecarsi nell’effimero. Se svolgete una professione autonoma, una vostra brillante affermazione in campo professionale vi rende euforici: sentite che è giusto ricompensare un collega che vi ha consigliato per il meglio.

Il cielo alleggerisce il vostro presente, nei giorni scorsi connotato da problematiche familiari e interpersonali di vario genere. Un’ amicizia di vecchia data fa capolino nuovamente nella vostra vita. Nella vita di coppia, se vivete un legame di tipo fisso o anche occasionale, non manca una forte componente di ardore erotico. Sappiate farne tesoro per rinsaldare felicemente il vostro rapporto. Se svolgete una libera professione che vi obbliga a dover lavorare anche di domenica, una bella Luna nel segno dei Pesci non vi farà pesare oggi la fatica.

È possibile abbiate di fronte delle scelte da intraprendere, delle strade molto significative da dover imboccare, a tutti i livelli. Una nuova fiamma si fa strada per voi, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di novembre. Non chiedete, però, tutto e prendetevi il tempo necessario per capire se questa nuova storia funziona. Chi abbia una relazione consolidata può fare programmi di vita che sono abbastanza impegnativi: matrimoni, serie convivenze e progetti di un prossimo lieto evento. Se svolgete questa domenica un’attività collegata con la parola, la comunicazione, e l’insegnamento, avrete la possibilità di andare lontano.

Sarà necessario scegliere tra la famiglia che chiederà la vostra presenza e un invito in casa di amici che non vedevate da tanto tempo. Il vostro buon senso e la capacità di essere sempre responsabili vi faranno decidere per il meglio e senza scontentare nessuno. Se siete single non lanciatevi in troppo esaltanti conquiste amorose. Non avanzate, invece, richieste eccessive se siete in coppia. Se svolgete una professione che vi tiene anche la domenica impegnati, dovete portare pazienza perché questa giornata potrebbe apparirvi più faticosa del solito.

Un clima particolarmente scanzonato non vi dispiace in famiglia. Mostrate tutta la vostra dedizione e la forza della vostra affettività al partner, che vive oggi un momento un po' difficile. Nulla di grave, ma la vostra capacità di intervenire a favore del vostro amore è intensissima e vi mette in condizione di sentire una compenetrazione fortissima con la vostra dolce metà. Se siete ancora impegnati in ambito professionale pure di domenica, avrete la possibilità di macinare una buona quantità di lavoro senza stancarvi e, anzi, trovando il modo di distrarvi di tanto in tanto.

Si prospetta una delle serati più scintillanti del mese. Se mondani non siete, vi godete un’atmosfera serena e rilassata con gli amici o i conviventi di sempre, che mostrano una sintonia speciale con voi. Siete completamente conquistati da una persona che avete conosciuto sui social media. Prima di pensare che è l’amore della vostra vita, però, datevi il tempo di approfondire la conoscenza. Qualora svolgiate pure oggi di domenica un’attività lavorativa i moti planetari non vi faranno pesare affatto questo obbligo, ma anzi vi consentiranno di viverlo in uno stato quasi di assenza di fatica.

Le possibilità di adattarvi in modo sereno all’insorgere di contrattempi (se mai dovessero sorgere), non mancheranno. Una serata in intimità, in compagnia del vostro amore, non guasta, anzi l’avevate ricercata da tempo. Non vi fate frastornare dalla mancanza degli amici, che stasera andranno tutti a una delle solite feste di compleanno. Se lavorate anche oggi che è domenica, la fatica potrebbe pesarvi più del solito. Non tanto fisicamente quanto mentalmente.