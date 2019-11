Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 novembre.

Torna il sereno nella vostra vita. Venere nel Sagittario vi ridona l'ottimismo, la fiducia nel domani, l'altruismo. In amore torna la passione e fa migliorare il tono e l'umore. La vostra metà apprezza la rinnovata vitalità e accoglie i nuovi bollenti spiriti con altrettanto ardore. Se siete liberi professionisti e fate un lavoro creativo o svolgete un mestiere collegato con l'arte, Giove vi aiuta a guardare alcune questioni lavorative con lungimiranza. Non vi lasciate fuorviare dalle situazioni correnti: il vostro intuito non si sbaglia.

Nonostante Marte imbronciato, la giornata si annuncia abbastanza positiva. Ci sarà una buona armonia in famiglia e con le persone che vi vogliono bene. In amore siete chiamati a dare più spazio e voce alle emozioni, specie se siete nati in aprile. Marte vi obbliga a non addormentarvi sugli allori nelle questioni sentimentali. Sul lavoro riprendete la vostra attività consueta con quella forza operativa che, il vostro segno di Terra, vi dona. Non vi fermate di fronte a nulla, caricati di entusiasmo e volontà di migliorare i risultati.

C'è qualche nube passeggera per voi in questo giorno d'autunno. Si tratta solo della necessità di dare voce ai rapporti familiari o anche a quelli amichevoli che avete tenuto un po' da parte negli ultimi tempi. Vi verrà in soccorso il consiglio prezioso di una persona autorevole, matura per età, status sociale o levatura intellettuale. In amore c'è bisogno di tutta la vostra delicatezza, del dialogo e della capacità di comprensione per venire incontro a una situazione che può interessare oggi la persona amata. Può anche trattarsi di un problema che riguarda la sua famiglia d'origine. La vocazione all'ascolto vi permette di sapervi districare al meglio. Oggi potreste essere pigri, svogliati, non completamente in sintonia con l'ambiente di lavoro. Potreste non sentirvi liberi di esprimervi. Sappiate pazientare, è solo una fase transitoria.

La giornata si apre molto bene, anche se dovrete fronteggiare molti impegni. I pianeti vi donano fortuna sentimentale e hanno in serbo per voi grandi progetti di espansione affettiva. I più favoriti sono i single in cerca dell'anima gemella. Gli astri vi invitano a una dinamica fiducia nel domani. Se fate una professione indipendente, imprenditoriale o collegata con i mezzi di informazione, Marte, nel segno dello Scorpione, vi dà la possibilità di portare più lontano le informazioni e il vostro pensiero.

Venere riporta la pace nel vostro segno. Benessere e forma fisica vi accompagnano. Fate attenzione a non aumentare le pressioni avvolgenti sulla persona amata. La vostra vita di coppia è in una fase in cui c'è un confronto basato sulla sicurezza e saldezza del rapporto. Giove vi dona ottimismo e passionalità, che servirà a rafforzare ulteriormente il legame. Sul lavoro avrete la capacità di guardare in avanti, di avere una visione lungimirante dei progetti da realizzare.

Configurazione del cielo abbastanza positiva, gratificata da una bella razionalità. I pianeti producono benefici per la vostra vita emotiva e sentimentale. C’è nell'aria una buona sicurezza nelle vostre possibilità e nei vostri mezzi, che vi permette di esprimere in modo convincente il vostro amore. Promettenti occasioni di incontro se siete single. È possibile si verifichi oggi qualche discrepanza tra l'organizzazione che viene data dall'alto e quella che è la vostra visione dell'attività quotidiana. Niente paura, si tratta soltanto di una visione diversa, che poi si assesterà.

In questo giorno di metà autunno riuscite a trovare l'agognato equilibrio in campo familiare e tenete testa alle situazioni che, in passato, vi vedevano in una posizione di subalternità. In amore, il vostro autocontrollo non riuscirà a tenere tutto a bada. Saturno in posizione difficile vi fa capire che, se amate veramente, dovete abituarvi a perdere un poco della vostra autonomia. Mercurio vi infonde dinamismo e voglia di realizzare in campo attivo - professionale. Mettete in atto questa vostra attitudine e vi disponete positivamente a giocare una partita che vi vede in pole position.

Pianeti tutti propizi per il vostro segno zodiacale. Niente e nessuno vi possono soggiogare! In amore, i pianeti innalzano la carica di calore umano, di pathos, di romanticismo. Nello stesso tempo avete la capacità di far sorridere e allietare l'esistenza della persona amata con grandissima facilità. Chi di voi è in cerca dell'anima gemella, non è molto lontana dal trovarla. Sul lavoro stanno per partire nuovi progetti. La vostra creatività, la visione particolare, diversa, sfaccettata a volte, di alcuni elementi della realtà, vi rende agevole la riuscita.

Aria frizzante e vivace per i nati del Sagittario. Vi lancerete in spericolate avventure sentimentali. I nati nell'ultima decade avranno la possibilità di concretizzare i propri desideri. Quelli della seconda decade saranno ostacolati dagli astri. In quest'ultimo caso potreste non sempre vedere arrivare le vostre frecce "a colpire" dove volete. Venere vi dona una notevole forza illuminante, da spendere con profitto, nell'attività pratica. Vi trovate nella condizione ideale per esprimere al meglio voi stessi, quest'oggi. Se fate un lavoro a contatto col pubblico, le capacità comunicative non vi mancheranno.

È un nuovo giorno abbastanza ottimale. in cui porrete basi significative per i vostri piani d'azione futuri. In amore le vostre quotazioni di fascino, di sex – appeal, di attrattiva sul mercato, si innalzano. Specie se siete single in cerca della vostra metà ideale. Sul lavoro vivrete una fase grandemente costruttiva. Se svolgete una professione dipendente, non fate caso alle chiacchiere che possono girare oggi in ufficio. Se invece siete in un'attività indipendente, creativa o imprenditoriale, sappiate bene come gestire la pubblicità.

Si apre un nuovo giorno stimolante e fortunato. Giove vi obbliga a uscire allo scoperto, vi stana a manifestare le vostre emozioni con chi vi fa battere il cuore. Molto favoriti i single dal giorno 14 al 18 di febbraio che possono trovare l'anima gemella con grande facilità. Gli astri allargano le vostre possibilità di ottenere successo lavorativo, sfruttate al massimo il momento che vi è astrologicamente offerto. Avete adesso un ottimo rapporto con chi vi dirige, con le persone che gestiscono l'attività di cui siete parte o per cui lavorate.

Un cielo che vi presenta una situazione molto positiva da un punto di vista privato e intimo e un po' più instabile. I pianeti destreggiano al meglio le vostre emozioni. Vivrete un adattamento generoso alle esigenze del partner. Marte nel segno dello Scorpione, si interesserà di spingere i single a inebrianti avventure erotiche. Qualche intuizione non proprio centrata può manifestarsi nella quotidianità lavorativa. Niente di preoccupante, quel che avevate "visto" si esprimerà soltanto in tempi differiti rispetto alla previsione che avevate fatto.