Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 novembre.

Non vi fate frastornare dall'emotività e trovate, attraverso il dialogo e il confronto con la vostra dolce metà, la strada per la risoluzione di eventuali dubbi e incertezze. Se lavorate anche oggi che è domenica, gli astri vi sostengono a tutto campo. Riuscite a macinare una enorme mole di lavoro e lo fate con l'allegria che da sempre vi contraddistinguono. Grazie a questo atteggiamento saprete ritagliarvi nuove simpatie.

Non vi lasciate tentare dalle evasioni o, peggio, da emozioni effimere che mettano in discussione il vostro legame di coppia stabile. Nel caso, è opportuno prendere tempo e non affidarsi a decisioni impulsive. Rigorosi, inflessibili e razionali, vi concentrate al meglio sulla carriera. Siete anche in grado di resistere a qualche piccola prepotenza fatta da chi non sopporta la vostra bravura, l'abilità e la riconosciuta competenza.

Se siete single non vi dispiacerà tuffarvi in flirt molto gratificanti per la vostra vanità. È opportuno organizzarvi per bene se lavorate anche di domenica, soprattutto se svolgete un’attività intellettuale. Controllate le scadenze con attenzione, perché qualcosa potrebbe rischiare di sfuggirvi. Per fortuna, nel caso di distrazioni, ci sarà tutto il tempo per rimediare senza alcun danno.



Avete un considerevole apporto dagli astri in campo sentimentale. Si profilano insperate occasioni di condivisione e di realizzazione affettiva. Se lavorate anche oggi che è domenica, alcune vostre brillanti iniziative o certe ambizioni

professionali da tempo accarezzate sono da tenere temporaneamente nel cassetto. Non dimenticate, tuttavia, che qualcosa comunque si sta muovendo e potrebbe influenzare positivamente eventuali sviluppi futuri della vostra attività.

C'è la necessità di essere più presenti, impegnati ed espliciti nella manifestazione della vostra affettività. Appare necessario trovare nuova strade per dimostrare una maggiore profondità emotiva alla vostra dolce metà. Vi dimostrate degli instancabili lavoratori se anche oggi siete all'opera. E questa predisposizione vale sia che siate in una situazione di dipendenza da altri, sia nel caso vi gestiate in proprio. Se dovete, per qualche ragione o situazione, rivolgervi a personalità che si trovino in alto nella struttura della vostra azienda o nel contesto lavorativo dove esercitate il vostro lavoro, trovate facilitazioni e porte aperte.

Vi è aria di insicurezza in voi. Non vi fate prendere da incertezze e da esitazioni. Non dovete fare altro che proporvi e lasciarvi andare, se desiderate aprire il vostro cuore alle relazioni affettive. Chi, invece, ha un rapporto di lunga durata, sfrutti questo momento per organizzare serate intime in compagnia della persona che ha accanto. La vostra attitudine sul lavoro è sempre molto apprezzata. Non si esclude la necessità di dover mettere mano a una questione informatica, legata ai computer, inerente al traffico del web.

La vostra qualità più apprezzata è l'affettività, sebbene sia espressa in forme controllate e, soprattutto negli uomini, un po' fredde. Oggi la tirate fuori mostrando alla persona che avete accanto una notevole generosità. I risultati professionali sono, se oggi di domenica lavorate, di primordine. Attivi come non mai, riuscite a tenere ferme alcune posizioni che avevate preso in precedenza nei riguardi di collaboratori, dipendenti o, addirittura, dei vostri superiori.

Nuovo giorno di metà novembre molto positivo e fortunato per voi. Nuovi amori possono prendere magnificamente il volo e librarsi in alto. Antichi affetti si possono pure rinfocolare, rinnovare o addirittura trovare l'occasione di una splendida rinascita. Sta a voi entrare da protagonisti in questo scenario di fortuna e corrispondenza. In ambito lavorativo tutto scorre abbastanza nella norma, senza grossi scossoni. Ci saranno introiti monetari, ma saranno superiori a quel che avevate previsto.

Avete la possibilità di una buona riuscita tanto in ambito pubblico quanto in quello intimo e privato. Sappiate giocare bene le carte che il destino vi metterà in mano. Il vostro gusto per l'avventura è esaltato adesso. Se lavorate anche oggi che è domenica, sono favorite le attività intellettuali e i lavori di concetto.

Giornata mediamente propizia all'espressione dei sentimenti, dell'affettività, della parte emotiva di voi stessi. In primo piano c'è la dinamica di coppia che curate con particolare fervore e dedizione. Sul lavoro ottime notizie in arrivo, come consistenti introiti che erano da voi attesi e che saranno anche superiori a quanto avevate previsto.

Mettete in stand-by alcuni sogni sentimentali per il momento, rimandando alla prossima occasione. Se volete, invece, l’evasione nell'avventura erotica, avrete la possibilità di realizzare questo vostro desiderio con discreta facilità. Potete proporvi e programmare, con serena sicurezza per il futuro, piani di lavoro ambiziosi. Favorite in modo significativo le attività creative e artistiche.

Domenica abbastanza appagante che chiude un weekend in cui avrete modo di esprimere al massimo le vostre prerogative. Favorite in questa giornata le relazioni sentimentali nate da poco. Avrete la capacità di inserirvi nelle nuove situazioni affettive con grande intensità, profondità emotiva e passionalità. In arrivo buoni introiti economici e magari questi si riveleranno pure lievemente superiori a quelle che erano le vostre attese iniziali.