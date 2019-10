Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 ottobre.

La stagione autunnale vi trova con un ottimo aspetto. La palestra di fiducia vi aiuta a mantenere il fisico asciutto e la muscolatura tonica. Il cielo vi dona nuove e insperate opportunità in tutti i campi: in particolare, in questa giornata farete la differenza al lavoro. In famiglia sarete mediatori in una delicata questione patrimoniale. Il vostro contributo si rivelerà essenziale nel risolvere ogni screzio. In amore vi lascerete alle spalle alcune leggerezze e imprudenze passate. Se siete liberi professionisti immettete un'iniezione di energia vitale nella vostra attività.

Quadro planetario positivo, ma con qualche contrarietà passeggera che si può addensare nel vostro cielo. Facciano attenzione i nati in aprile a moderare i toni in famiglia. La Luna apre la mente alla moderazione e all'obiettività. Per quel che concerne la vostra salute, gli astri consigliano molto relax e il recupero di energie. In amore sarete sulla stessa lunghezza d'onda della persona amata. Lo Zodiaco vi consiglia di guardare ai beni materiali con uno spirito più distaccato e cercando di gestire meglio le ansie economiche.

Alcuni pianeti vi restano ostili, ma il quadro generale inizierà a produrre effetti positivi. Sarete ammirati e apprezzati in ogni situazione. Gli astri consigliano di non farvi trascinare in sterili polemiche con amici e parenti. Non affaticate troppo il fisico: dedicatevi a sport leggeri. Potete vivere l'amore come in un film: Marte e il Sole sono molto positivi e possono portare a veri e propri colpi di fulmine, colpi di scena e ritorni di fiamma in storie che sembravano ormai consumate per sempre. Maneggiate il denaro con oculatezza e prudenza.

I pianeti vi sostengono e vi evitano seccature. In famiglia siete particolarmente apprezzati per il dinamismo e la capacità di risolvere le situazioni con fermezza. Curate di più i vostri affetti senza scordare le vostre amicizie d’infanzia. Sul piano del benessere la vostra attitudine ad essere sedentari può lievemente infiacchirvi. Gli amori che sono nati nel corso dell'estate si trovano alla prima prova con Saturno. C'è la necessità di riflettere sul rapporto a due e capire le esigenze del partner. Fate attenzione alle spese folli.

Il clima generale è vivace e vi rende spiritosi, allegri e desiderosi di compagnia, non solo nel vostro recinto familiare, ma anche fuori, nella cerchia degli amici. L’inizio di settimana non vi impedisce di dedicarvi ai vostri piaceri intellettuali come la lettura e l'arte. Vi lasciate coinvolgere in una frizzante storia sentimentale in cui trovate il richiamo di un'intensa passione. I pianeti dissonanti vi invitano a non essere troppo prodighi nelle spese e nei piaceri che vi concedete.

Un clima di generale di allegria accompagna questa vostra giornata di inizio autunno. In famiglia sarete apprezzati per i vostri giudizi. Vi appassionate a organizzare feste e viaggi. Mercurio vi accende di entusiasmi dentro e fuori di casa e promette divertimento ed emozioni forti. Con la Luna amica potrete sciogliere molti dubbi e recuperare l’armonia con la persona amata. I pianeti vi invitano a osare nella gestione delle vostre risorse economiche.

Il vento sta cambiando e sta prendendo una direzione decisamente favorevole per voi. Bellezza, salute e affetti sono lì a darvi le prime conferme di un miglioramento generale delle vostre condizioni. Poi saranno anche i guadagni e il profilo professionale a prendere letteralmente il volo. In amore vivrete un’atmosfera di fiducia e di gioia, specialmente nelle situazioni di coppia già consolidate. Per i single, invece, flirt in arrivo. Fate tesoro di quanto avete acquisito di recente in campo economico e gestitelo con razionalità.

In questa giornata sarete personaggi divertenti, interessanti e molto ricercati in ogni ambiente vi muoviate. In famiglia, risolverete qualche malumore passeggero tra genitori e figli con ironia. Tra gli amici sarete dei veri mattatori. Sentite però anche un bisogno di normalità, di sentimenti condivisi, di un nido ritrovato. Avete voglia di un amore che sia vero, corrisposto, senza complicazioni mentali eccessive. Molti arriveranno alla meta sperata. Non abbandonatevi a manovre finanziarie troppo rischiose.

Giornata ottimale per programmare nuove escursioni, senza dimenticare la compagnia delle persone giuste per non annoiarvi. La concordia tra amici è assicurata. Non mancherà quel pizzico di vivacità spiritosa che non contrasta con il vostro carattere lievemente moraleggiante. Si raccomanda solo moderazione a tavola. Siete più amabili del solito: le nuove storie vivono un momento di particolare sintonia. Nonostante il favore dei pianeti, non lanciatevi in spese eccessive.

Plutone vi regalerà una giornata soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Molto favorito il settore delle amicizie e della condivisione di interessi, opinioni e hobby in cui divertirvi. Piacevoli cambiamenti di programma all'orizzonte, con un momento coinvolgente per i sentimenti. Venere vi rende teneri, sensibili e affabili con la persona amata, senza far mancare lo slancio erotico. Giove vi promette una perfetta gestione delle vostre risorse economiche.

I pianeti vi invitano a non chiedere troppo alla sorte, specie se appartenete alla prima decade del segno. I buoni riscontri che ricevete oggi vi rendono edonisti e vi rilassano anche su questioni salutistiche o alimentari su cui vi fissate a volte un po’ troppo. Momento “sì” in amore, specie se siete in cerca dell’anima gemella. La Luna promette atmosfere e intese molto felici nelle coppie di recente e antica costituzione. Se avete in mente di fare qualche investimento in questo periodo è bene cerchiate i consigli di un esperto in materia di economia e finanza.

Venere aumenta la vostra gioia di vivere, la spensieratezza e la voglia di divertirvi. Gli astri consigliano, se potete, un relax meritato o l’assenza completa di occupazioni. Il massimo per voi sarebbe un'escursione in campagna a contatto con la natura. Venere vi regala anche un autunno in cui le soddisfazioni affettive diventano sempre più corpose e accattivanti. Gli astri hanno in serbo per voi grandi progetti: all’orizzonte si profilano infatti convivenze stabili e matrimoni felici. Per i più giovani, invece, possibili notizie di dolci attese. Attenti a non spendere troppo.