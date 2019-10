Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 ottobre

La parola chiave di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete è "entusiasmo". In amore è arrivato il momento di prendere decisioni e di impegnarvi più seriamente. Se avete conosciuto una persona nuova che vi fa battere il cuore, non perdete tempo e dichiaratevi. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, se siete costretti a lavorare anche questa domenica, non disperate: il tempo passerà rapidamente.

Questo nuovo giorno vi vede pimpanti e fortunati. In amore, Venere non vi favorisce ma allo stesso tempo vi stimola ad impegnarvi ancora di più nel rapporto con il vostro partner. Vi dedicate, infatti, con costanza a creare le occasioni ottimali per godervi al meglio questi ultimi sgoccioli di settimana. Lavorate anche oggi? Riuscite a macinare una grande quantità di incombenze con ritmi pacati senza apparire frenetici o stressati.

Si prospettano novità positive sull'orizzonte in un quadro generale finalmente più favorevole dei giorni appena trascorsi. In amore, Giove è ancora in un punto dello Zodiaco per voi non molto congeniale, il segno del Sagittario, ma niente paura. Le vostre quotazioni in amore e nell’eros rimangono ancora molto alte. Se lavorate anche oggi, con l'appoggio di Marte, riuscite a evitare comunque un impegno gravoso e a trascorrere una giornata piuttosto tranquilla.

Sentite un'aria nuova, diversa, che si rivela l'ideale per riscaldarvi lo spirito e offrirvi nuovi stimoli. Per quanto riguarda la vita sentimentale, riuscite a programmare con il vostro partner una vacanza che già sapete sarà ricca di avventure. Attenzione, però, durante la serata: la Luna vi suggerisce di non alzare troppo la posta e di affidarvi al vostro modo di fare suadente per sciogliere ogni tensione. Lavorate anche oggi? Il Sole contrario vi può creare qualche intoppo nella comunicazione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 di luglio.

Vi muovete in questa bella giornata di metà ottobre con il generoso appoggio di molti pianeti. In amore, con una bella Luna nel segno amico dell’Ariete, è giunto il momento di dar voce alle vostre emozioni. In coppia o single che siate, avrete l'occasione di aprirvi ai vostri sentimenti col massimo entusiasmo. I più fortunati tra di voi per il momento saranno quelli che festeggiano il compleanno dal 15 al 22 di agosto. Per quanto riguarda la vita professionale, la carriera continua ad essere in cima ai vostri pensieri, ma attenzione a non sacrificare i vostri affetti.

Configurazione astrale molto positiva per i nati sotto il segno della Vergine. In amore, Venere continua a spalleggiarvi, ma da bravo segno pragmatico e di Terra non cedete alle sue lusinghe preferendo concentrarvi sulle incombenze quotidiane. Attenzione però a non trascurare il rapporto d’amore che pure per voi è molto importante. Se lavorate anche oggi, riuscite a meritarvi ancora una volta la stima dei colleghi per l'infaticabile impegno che mettete in ogni cosa vi cimentiate.

Un fine settimana estremamente positivo in cui potrete allargare la vostra visione del mondo. In amore, Venere, uno dei vostri numi tutelari, si trova nel segno dello Scorpione e vi regala un eros di tutto rispetto, da gestire con la persona che più vi sta a cuore. Il pianeta favorirà successi amorosi anche se siete ancora single, ampliando le vostre possibilità di seduzione. Se anche durante il fine settimana vi soffermate a pensare al lavoro, non temete: il Sole in ottima posizione nei prossimi giorni vi aiuterà a conquistare successi, sbaragliando ogni rivale.

In questa giornata autunnale i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una vera e propria rinascita. In amore si affacciano all’orizzonte grandi eventi come matrimoni, stabili convivenze e il desiderio di programmare un figlio. Tutte eventualità che saranno ancora più probabili se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda la vita professionale, Urano in posizione negativa vi crea qualche lieve contrattempo. Ma con un po’ di calma saprete tener testa agli intoppi e portare a casa il risultato.

Cielo piuttosto sereno per i nati sotto il segno del Sagittario. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Venere si dispone in angolo favorevole dal segno vicino dello Scorpione: nuovi amori si annunciano per voi, in particolar modo se siete nati nel mese di novembre. Quindi sappiate andare dove vi porta il cuore. Sul lavoro, invece, la vostra applicazione costante vi rende preziosi per i colleghi e per i vostri capi. Il Sole in Bilancia vi sta predisponendo il terreno fertile per farvi arrivare in posizioni chiave e di comando in breve tempo.

Giornata in cui potete gestire i vostri interessi nel migliore dei modi possibili. In amore, Venere, Giove e Plutone sono tutti dalla vostra parte per regalarvi un momento di exploit sentimentale e passionale. Per quanto riguarda la vita professionale, se siete costretti a lavorare anche questa domenica, il Sole può non consentirvi di raggiungere i traguardi cui ambite nei tempi sperati. C'è bisogno di pazienza, qualità che voi dimostrate di possedere in abbondanza.

Giornata con qualche complicazione per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore, la Luna nel segno alleato dell’Ariete vi regala una disposizione d’animo molto favorevole nei confronti del partner. È il momento opportuno, se non ancora non l'avete fatto, di programmare insieme alla vostra dolce metà una bella vacanza. Dovete lavorare anche oggi? La vostra efficienza in campo professionale è assicurata da Saturno.

La configurazione planetaria è stimolante per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore, si stanno profilando novità che giocano un ruolo fondamentale soprattutto in chi di voi è nato dal 12 al 20 di marzo. Fioriscono amori appassionati e sicuramente corrisposti: sappiate esserne all’altezza. Non vi disperdete in avventure e flirt senza futuro, specie se siete nati in febbraio. Se, infine, lavorate anche oggi, cercate di mantenere la calma per trascorrere la giornata serenamente. Non vale la pena arrabbiarsi, è meglio lasciar correre.