Oroscopo di oggi 9 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 settembre.

La giornata è caratterizzata da qualche lieve nervosismo in famiglia che, però, riuscite a governare molto bene. È un momento moderatamente positivo per l'amore. Potete lanciarvi e osare, con la consapevolezza di poter riuscire in conquiste che puntate da diverso tempo. Fate mentalmente piani lavorativi, anche se siete in una giornata di impegni e spoprattutto se svolgete un'attività indipendente, da liberi professionisti.

Affinerete le armi della vostra intelligenza capace di comprendere le situazioni in modo sfaccettato, senza dare giudizi troppo taglienti. Vedrete che non ve ne pentirete. A fronte di qualche malumore in famiglia, reagirete con leggerezza di spirito. Il desiderio di affetto e di condivisione trova un felice riscontro nel vostro partner. Avete una capacità di gestione del denaro molto affinata. Avrete la tentazione di spendere, ma la vostra prudente voce interiore vi inviterà all’equilibrio.

In famiglia siete il punto di riferimento e riuscite a tener testa a varie evenienze che si succedono di giorno in giorno. La delimitazione degli spazi è fondamentale nel rapporto di coppia per voi. In questa fase, però, è opportuno avere un rapporto più ravvicinato, senza paura di di perdere un po' la vostra libertà. Vi concedete qualche piccola spesa frivola e non vi preoccupate di nulla. Sapete che ogni tanto c’è anche bisogno di questo.

Potrete godere di un particolare carisma da giocare sia nel settore privato e familiare, che in quello sociale. Un senso di irrequietezza vi caratterizza, anche se non lo date a vedere. Se siete in coppia cercate di trovarvi interessi all'esterno e frequentate amici simpatici. Se invece siete single, avete l'occasioni di lanciarvi in avventure molto coinvolgenti. Se avvertite il bisogno di sentirvi liberi di spendere, senza sperperare, avrete la capacità di essere oculati e nello stesso tempo fortunati in ogni acquisto vi tenti.

Fate attenzione a restare vigili e attenti, a fidarvi sempre del vostro intuito e del senso di adattabilità a ogni situazione. Il vostro calore umano è valorizzato da Giove. E per questo motivo la vostra dolce metà non può che apprezzarvi e amarvi ancora di più. Gli astri vi suggeriscono prudenza nelle spese, frenando impulsi che vi spingerebbero a sprecare denaro.

Cercate di non farvi trascinare dall'emotività in una questione di carattere familiare. In ambito sentimentale, vi aspettano momenti di tenerezza da condividere con la persona amata. Siete un segno molto abile nella gestione del denaro. Questa capacità vi consente di essere particolarmente oculati nelle questioni finanziarie.



Sentirete il bisogno di essere istintivi, ma cercate di non prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Il vostro talento migliore in amore è la capacità di ascolto. Dedicandovi al vostro partner con paziente comprensione, riuscirete a sciogliere alcuni suoi dubbi. Spendete i vostri soldi con intelligenza. Gli astri vi suggeriscono di non lasciarvi sedurre da acquisti frivoli.

Tenete basso il profilo, tanto in famiglia quanto nell'ambiente lavorativo o sociale. La vostra gentilezza d'animo vi ripara da imprevisti di qualsiasi tipo. La comunicazione con la persona amata beneficia della sincerità, della schiettezza e della capacità di mettersi in ascolto. Gestite in questa giornata le vostre risorse, anche se non sono così cospicue.

Siete presi da troppi impegni per riuscire ad allenare il vostro fisico in palestra: allora recuperate oggi il benessere nella distrazione che vi può offrire un bel film o la lettura di un ottimo libro. Chi è in coppia conta su un desiderio rinnovato capace di rendere più solido il rapporto di coppia. Progetti di viaggi futuri si possono programmare proprio in questo periodo. Sarete in grado di far quadrare i conti con il vostro spirito di organizzazione e la forza di volontà.

Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi un po' trascurato: dedicategli più attenzioni. Per i single del segno, invece, si profilano all'orizzonte conquiste esaltanti. Vi lasciate andare a qualche piccola spesa frivola per il vostro personale piacere, contraddicendo la vostra natura tipicamente risparmiatrice.

Approfittatene del favore degli astri per lanciarvi in imprese che richiedano un discreto apporto della fortuna. Gli amori di lungo corso, gli affetti durevoli, trionfano e regalano soddisfazione alla mente, al cuore e, naturalmente, ai vostri sensi. Qualche pausa di riflessione vi aiuta a riflettere su una questione di carattere finanziario che vi è stata prospettata nei giorni scorsi e che vi sta tenendo in fibrillazione. Sarà il vostro intuito a dirvi di afferrare un'occasione di investimento destinata a rivelarsi in seguito più fruttuosa del previsto.

Gli astri vi suggeriscono di provare ad essere più romantici nel rapporto di coppia. In questo momento la parte erotica sta prevalendo su quella prettamente emotiva. Se siete single il passo verso la persona giusta è vicinissimo. La configurazione planetaria vi rende prudenti e capaci di acquisti mirati, opportunamente convenienti in campo economico.