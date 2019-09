Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 settembre.

Se siete in cerca dell'anima gemella, ci saranno sicuramente ottime occasioni per incontrarla, soprattutto se siete nati nella seconda decade del segno. Sul lavoro, la vostra onestà unita alla provata affidabilità vi fa guadagnare l'apprezzamento e la fiducia dei vostri colleghi, ma anche dei capi. La configurazione generale degli astri vi promette presto grandi avanzamenti nella vostra carriera, in particolare se avete abbracciato la libera professione.

Non vi lasciate frastornare dall'emotività oggi con il partner. Piuttosto cercate di comprendere le ragioni di alcuni suoi comportamenti che adesso vi appaiono ingiustificati. Con il vostro pratico buon senso recuperate serenità e una felice intesa di coppia. In serata vivrete momenti di pieno romanticismo. Sul lavoro siete un vero treno in corsa. Se avete ripreso da poco a lavorare, i vostri colleghi capiscono che questa vacanza vi ha fatto veramente bene.

In famiglia vi piacerà partecipare alle ricorrenze del periodo e, al contempo, animare, con la vostra estrosa personalità, l'atmosfera. La vostra fantasia è la qualità più brillante che dimostrate in campo amoroso. Sia che siate in coppia o single, giocate il tutto per tutto per spiazzare chi vi sta accanto. Se avete obblighi lavorativi che richiedono rispetto delle scadenze e dei tempi richiesti, avrete l'energia necessaria per eseguirli con facilità.

Riuscirete a creare un clima di armonia aprendo la vostra casa e ricevendo parenti e amici. Grazie alla vostra sensibilità sarete in grado di risolvere un problema che riguarda il vostro o la vostra partner. Godrete quindi di una ritrovata serenità nel vostro rapporto di coppia. Sul lavoro avvertite un po' di stanchezza. Svolgete i vostri compiti con responsabilità, ma non vedete l'ora che arrivi il fine settimana.

Gli astri vi regalano un momento di trionfi amorosi. Se siete single e saprete farvi guidare dal vostro intuito, potrete raggiungere tutti gli obiettivi sentimentali che vi eravate prefissati da tempo. Per quanto riguarda la sfera professionale, questa è una giornata in cui potrete avvertire un po' più di fatica, soprattutto se dovete gestire una situazione in prima persona che altri non sanno condurre. Avrete, però, quella grinta e quella volitività che vi permette di superare gli ostacoli con facilità, arrivando primi al traguardo, come a voi più piace.

La vostra tipica esuberanza fisica e caratteriale è molto apprezzata da chi vi è accanto. Gli astri vi suggeriscono di continuare a essere voi stessi. Vi tuffate nell'attività lavorativa con entusiasmo. Sarete in grado di svolgere con assiduità gli impegni quotidiani. E di dare una mano a chi non se la sa sbrigare da solo.

Mettete un freno alla vostra esibizione di fascino in questa giornata: se siete in coppia potrebbe crearvi qualche gelosia col partner. Recuperate la dimensione a due grazie all'influsso positivo di Venere. Qualche problema di intesa con i colleghi vi rende insofferenti nell'ambiente di lavoro. Riacquistate il vostro buonumore scherzando e ridendo con qualcuno dei colleghi che sapete essere vostro amico.

Attenzione e cura per l'altro. Questo lo slogan che i pianeti vi impongono per garantire continuità e durata al vostro rapporto affettivo. Se siete single, avrete l’opportunità di conoscere una persona che stimolerà il vostro interesse. Riuscite con pazienza a risolvere un problema che si è creato tra colleghi, nonostante l'influsso negativo di alcuni pianeti.

Grazie all'influsso positivo della Luna, vivrete al meglio l'emozione dell'amore in questa giornata di fine settimana. In compagnia di un partner fisso o occasionale che sia, potrete contare su una capacità di intendervi completa sul piano fisico e anche su quello mentale. Vi difendete molto bene da chi vorrebbe addossare i compiti più gravosi su di voi. Non permetterete ai prepotenti di abusare della pazienza e del vostro buon cuore.

L'amore per voi si basa sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Gli astri, però, vi ricordano di non dimenticarvi della fantasia per dare uno smalto diverso al rapporto di coppia. All'orizzonte di profilano nuove strade professionali. È con la vostra perseveranza, la vostra efficienza, la costante affidabilità, che vi guadagnerete approvazioni e proposte inaspettate.

Si possono registrare lievi dissapori in famiglia in questa giornata. Qualche piccolo malumore del vostro partner non vi deve preoccupare. La Luna in serata vi riporta la concordia in generale e l'armonia regnerà poi sovrana sulla vostra coppia. Se siete single vi immergerete in nuove appassionanti emozioni. Sul lavoro riuscirete a ottenere il massimo dalla vostra competenza e abilità professionali.



Mettete in campo tutta la vostra carica di eros e, se siete single, sarete sicuri di non fallire nelle conquiste amorose. L'attivismo è la nota dominante del giorno. Gli astri vi aiutano ad essere ancora più efficienti di quanto già non siate, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.