Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 luglio.

La giornata di oggi promette di aprirvi tante porte. Avrete l’occasione di impossessarvi della vostra vita con forza e di affermare le vostre prerogative più autentiche. Sia che siate single o abbiate un rapporto stabile, vi attendono notti estive di grande soddisfazione. Il momento è propizio per effettuare degli investimenti di un certo rilievo. Cercate, però, di non assecondare troppo il vostro gusto per il lusso e lo sfarzo.

Siete animati da una grande voglia di cambiamento in campo emotivo. La consapevolezza nei vostri mezzi si fa strada dentro di voi, vi sentite più giovani e avete voglia di innamorarvi. Giocate d’anticipo in ufficio, lavorando senza stancarvi mai. I vostri sforzi verranno premiati, con l'ammirazione esplicita di capi e colleghi.

Gli astri vi aiutano in campo sentimentale e ribaltano a vostro favore situazioni prima non semplici. Ecco quindi che una relazione solo sognata fino a questo momento può tramutarsi in realtà. Se non siete ancora riusciti a concedervi una vacanza, questo week-end potrebbe rappresentare l’occasione ideale, soprattutto se avete abbracciato la libera professione.

Questo fine settimana di mezza estate vi pone di fronte ad alcune scelte fondamentali in vari ambiti della vostra vita. In famiglia, ristabilite l’equilibrio in una situazione complicata, riuscendo a trovare soluzioni diplomatiche. Se avete una relazione da lungo tempo, sarete in grado di consolidare il rapporto. Se, invece, avete una storia nata da poco, riuscirete a farla sbocciare definitivamente. Sul lavoro, verranno riconosciuti i vostri meriti dai colleghi e dai capi e non vi mancheranno pure i dovuti riconoscimenti economici.

La buona sorte vi spalanca alcune possibilità che in precedenza avevate escluso o non avevate neppure preso in considerazione. In campo sentimentale, vi guardate attorno con maggiore attenzione. I progetti per il futuro procedono molto spediti, e ora vi darete da fare per dimostrare quanto valete, soprattutto a chi non crede nelle vostre possibilità.

Gli astri contribuiscono a colmare la vostra vita affettiva di soddisfazioni. All’orizzonte si profilano eventi tanto lieti quanto inaspettati, soprattutto per chi è ancora single. Il lavoro è caratterizzato dall’apertura di nuovi progetti, in particolare se avete abbracciato la libera professione. Scegliete i percorsi a voi più congeniali per migliorare le vostre condizioni lavorative, specie se fate un’attività creativa o collegata col mondo dell’arte, della cultura e dell’immagine.

Gli astri vi donano una intesa amorosa con la vostra dolce metà che non sperimentavate da tempo. Se siete ancora single, vi godete una fase di successi in campo sentimentale. Se anche oggi che è sabato vi occupate dei vostri progetti di lavoro, avendo abbracciato la libera professione, sarete in grado di consolidare tutto ciò che avete ottenuto.

Astri favorevoli in ogni campo della vostra vita: da quello sociale a quello familiare. L’amore occupa uno spazio rilevante in questo sabato di mezza estate: se siete single saprete riscoprire il fascino di una relazione iniziata da poco grazie a un sentimento inaspettato e contraccambiato. Fidatevi del vostro fiuto in un investimento che vi viene oggi proposto: sarà particolarmente fruttuoso.

State attraversando un momento positivo per l’amore. Le vostre resistenze ad una relazione importante stanno per crollare. Anche in questo sabato avrete inoltre l’opportunità di tagliare importanti traguardi professionali. Le vostre decisioni saranno sempre meditate e dimostreranno una certa capacità di visione in prospettiva. Grazie a loro sarete in grado di andare lontano.

Gli astri vi invitano a fare nuove conoscenze grazie alla quali potrete mettere alla prova la vostra personalità. Siete in grado di portare ilarità e senso dell’umorismo nel gruppo che frequentate e vi riscoprite particolarmente a vostro agio nell’ambiente sociale. Se cercate l’amore, guardatevi con molta attenzione attorno. Se anche questo sabato siete a lavoro, vi dimostrerete comunque sereni, laboriosi e costruttivi. La vostra passione per l’ordine e per il rispetto dei tempi giusti sarà utile in ogni impresa professionale.

È la vostra brillante libertà d’inventiva personale a trainare questo inizio di week-end. Nei progetti in cui credete sapete mettere sempre un pizzico di fantasia. Questo periodo potrebbe essere caratterizzato, in amore, dai tipici colpi di fulmine estivi. Cercate, comunque, di combattere la vostra ritrosia ai rapporti stabili. Se lavorate anche di sabato, mettete oggi in campo tutto il vostro estro per dimostrare quanto valete.

In famiglia siete il centro di interessi e confidenze e rappresentate un vero e proprio punto di riferimento per gli altri. Dal punto di vista sentimentale, invece, riuscirete a trovare la persona più adatta a voi in una nuova cerchia di amicizie. Il lavoro sembra non stancarvi mai, ma cercate di concedervi anche un po’ di meritato riposo.