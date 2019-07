Oroscopo del 2 luglio: le previsioni segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 luglio.

Quadro di questa giornata di inizio luglio per voi discreto. Alcuni di voi provano oggi la sorte al gioco, riuscendo a trovarsi di fronte a sicure sorprese. Niente di eclatante, ma giusto il piacere per qualche piccola conferma che arriva dalla dea bendata e vi fa divertire. Il vostro calore umano conquista la simpatia di una persona che avete conosciuto da poco. Non vi fate prendere da scrupoli: per il vostro benessere intimo potete anche spendere più del dovuto!

È una giornata in cui potrete risentire ancora di qualche piccola contrarietà dovuta a vari pianeti che sono disposti in orbita dissonante. La vita affettiva non vi permette oggi di evadere da una realtà non sempre comoda. Per fortuna l’altra componente dell’amore, la Luna, a partire dalla mattinata, torna vostra amica e vi dona quella serenità interiore che è la base della sintonia che riuscite a stabilire con il vostro partner. Volevate risparmiare, ma decisioni di altri vi hanno fatto spendere più del necessario. Guardate avanti e non vi fate problemi. Presto recupererete quello ed altro con la vostra capacità di investire e tesaurizzare.

Un insieme di pianeti che vi sorridono vi permette di raggiungere traguardi da tempo agognati, proprio in questa giornata. Lo slancio di cambiamento, anzi di vera e propria metamorfosi, la creatività che dona un particolare smalto alle vostre azioni, non vi difettano di certo. Nettuno continua a guardarvi imbronciato e spunta un po’ delle vostre armi nell’eros. Cercate il prezioso consiglio di una persona amica per trovare le risorse necessarie in un’iniziativa che vi sta entusiasmando. Un Mercurio in angolo benevolo vi consente di trovare il contatto giusto per voi.

Ogni vostra azione si colora di uno spessore, una profondità di pensiero che nasce da una visione complessa e profonda del reale. Vi potrete sentire rimproverati da parte della vostra dolce metà, perché non siete del tutto partecipi alla relazione di coppia, come lei o lui vorrebbero. Sforzatevi di migliorare i vostri slanci emotivi. I componenti della vostra famiglia, figli, coniuge, fratelli, sono un po’ troppo spendaccioni? Provate loro a far notare, con garbo, che i soldi si conquistano con fatica e vedrete che qualcosa cambierà.

Urano ancora dissonante tende a limitare in parte alcune vostre iniziative. Si tratta, però, solo di armi spuntate, propositi che rinvierete all’indomani. Sapete come prendere chi vi vuol bene e potete guadagnarvi, con la vostra esplosiva solarità, la sua completa fiducia. Chi di voi è un cuore solitario, si proietti nei cambiamenti che il presente gli offre, accettando inviti a feste e a uscite fuori con persone nuove e diverse. Una pirotecnica Venere in Gemelli sarà l’artefice di un incontro che avrà il potere di cambiarvi la vita, in special modo se appartenete alla terza decade. State attenti con le spese, specie se di tipo edonistico.

Le maggiori soddisfazioni ve le offre la famiglia, settore dove diventate dei veri mattatori, riuscendo a ritagliarvi prepotentemente le luci della ribalta. Un bel senso dell'umorismo vi sorregge e permette di annullare eventuali difficoltà. Il weekend trascorso con la persona amata è stato molto appagante. Chi è ancora in cerca dell'anima gemella non si chiuda nelle frequentazioni rassicuranti di sempre e si lanci nel mondo dei social media con più fiducia. I vostri figli spendono un po' troppo? Non vi lamentate e agite di conseguenza. Cercate di imporvi con la vostra capacità di ragionamento logico e insegnate loro l'importanza del denaro sudato e guadagnato con fatica.

Continuate sulla scia del weekend di fine giugno appena trascorso il bel momento di allegria e di divertimento. Sarete catturati in una girandola di feste e di inviti, a rotazione: dove il vero vostro problema sarà quello di dover scegliere! Vi lasciate trascinare dalla vostra dolce metà in una gioiosa dimensione di gioco e di ilarità. La vostra tipica tendenza a spendere in modo del tutto spensierato vi può prendere oggi. Il pianeta del denaro è molto positivo e vi assicura le risorse per farcela, ma cercate in ogni modo di non esagerare.



Famiglia e amici, interessi creativi e possibilità di ricrearvi e rilassarvi hanno buon gioco nella vostra vita di oggi. L’approccio che date alla relazione d’amore questa giornata d’estate è di tipo sentimentale e non passionale. Luna e Nettuno vi stimolano a interessarvi alla parte romantica del rapporto e vi impongono di entrare nella profondità delle emozioni. La vostra dolce metà vi corrisponde pienamente riempiendovi di un notevole e intimo appagamento. Vi accorgete che siete riusciti a risparmiare risorse e state meditando a come far fruttare i vostri soldi.

Vi godete una meritata soddisfazione dopo le fatiche dei giorni scorsi. Marte in Leone vi rende irrequieti in amore. Rinviate, se il vostro cuore ancora vacilla, a qualche settimana le decisioni importanti che vi vengono chieste da un punto di vista sentimentale. Se veleggiate invece verso una tranquilla vita di coppia, non date per scontate le espressioni di affetto che vanno dimostrate quotidianamente. I nuovi introiti che avete ricevuto vi consentono una maniera più disinvolta di gestire le spese.

Si manifesta il vostro senso di raziocinio, la voglia di regolare, di mettere in ordine ogni cosa. Specie se appartenete alla prima decade capricornina avrete la possibilità di lavorare e recuperare energie, soprattutto di tipo mentale e nervoso. Mettete lievemente tra parentesi i vostri bollenti spiriti e vi dedicate alla parte più tenera, delicata della relazione d'amore. Il vostro partner è affamato di coccole. Non vi tirate indietro. Vi lasciate andare a spendere più soldi del previsto e non sapete darvene una ragione. Ma, se questo vi dà più gioia, che importa?

I rapporti, da quelli familiari a quelli sociali in genere, dai legami intimi a quelli occasionali: ogni relazione riveste una certa importanza e vi permette di essere in primo piano nel vostro ambiente. Siete un po' stanchi e demotivati e un irresistibile gusto per l’avventura amorosa vi prende, anche se siete in un legame serio e stabile. Come fare a conciliare la vostra tendenza alla stabilità e al rigore con la sete di scoperta e la voglia di mettervi alla prova? I risparmi vi permettono di fronteggiare acquisti inattesi: non dateci tanto dentro, però!

Giornata in cui non avvertirete per nulla la stanchezza, specie per l'organizzazione della casa e le incombenze domestiche. Il calore che dimostrate con la persona amata vi aiuta ad annullare alcune nubi che si erano originate negli ultimi giorni nel vostro rapporto. Scoprite una sintonia notevole con il partner, a iniziare dalla serata, che vi regala una dimensione di coppia molto intima e con uno scambio di delicate tenerezze. Avete speso un po'troppo nell’ultimo weekend? Non vi curate se quel che avete acquistato non soddisfa il vostro portafoglio! Penserete di risparmiare poi con la vostra tipica parsimonia e recupererete quello e l’altro!