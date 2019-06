Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 giugno

Questa nuova giornata d’inizio estate vi accoglie a braccia aperte, radiosa di promesse, carica di belle occasioni, tutte da afferrare al volo e per la maggioranza riguardanti la vostra vita pratica. Trasparenza e onestà vi fanno buon gioco in una nuova relazione sentimentale cominciata proprio nella stagione di primavera, specie se appartenete interamente alla seconda decade arietina. Con i nuovi introiti accumulati, vero frutto e risultante di un lavoro indefesso che avete messo in pratica, potrete soddisfare la vostra vera passione, ovvero i viaggi lunghi o le gite fuori porta. Avete oggi soltanto da sobbarcarvi la fatica di destinare i fondi necessari che ci vorranno e poi l’imbarazzo della scelta della meta da raggiungere!

Chi vi riconosce più? Ma davvero appartenete davvero al segno più pacato dello Zodiaco? Urano, pur in angolo per voi armonico, provoca tempeste emotive che dovete governare con la forza della vostra razionalità. Venere è al vostro fianco e vi regala la sicurezza in voi stessi, quella che ci vuole per essere al timone dei nuovi percorsi sentimentali che vi stanno capitando. Perché come dice Paola Turci: “se un’emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragione, se anche il cuore ti richiede attenzione, tu fatti del bene”. È quello che anche voi, oggi, senza alcun timore, oserete e compirete! Una ottima posizione di Marte nell’intuitivo Cancro, permetterà di valutare attentamente l’ambiente circostante, eccellendo nella vostra professione con il vostro consueto garbo, l’intelligenza, l’equilibrio.

La Luna entrata in angolo armonico dal segno vostro alleato della Bilancia conferma la bontà di quel che avete realizzato sino a questo punto. Siete a un bivio per quanto riguarda la vita sentimentale e non sapete che direzione prendere? Forse dovete cogliere questa occasione per rivoluzionare il vostro rapporto di coppia. Perché “è arrivato il tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ha dato mai”. È quel che canta Malika Ayane, famosa interprete nella canzone scritta proprio per lei, dal bravissimo Giuliano Sangiorgi. Il pianeta che si occupa della realizzazione concreta, Urano, in bella posizione dal segno vostro buon vicino del Toro, vi porta a un meritato avanzamento nella vostra carriera lavorativa. Potrete dirvi così, degnamente soddisfatti

Quadro di questa giornata abbastanza positivo. Il vostro stato d’animo è felice e vi apre a nuovi interessi culturali e a nuove conoscenze con persone interessanti. Dopo una tarda primavera in cui avete dovuto appianare alcune questioni inerenti la sfera lavorativa e familiare, scoprite, con la stagione calda che, davvero, per voi, come cantava l’indimenticabile Rino Gaetano “il cielo è sempre più blu”. Siete in cerca dell’anima gemella? Vi alzate in volo agili, proprio come una farfalla per posarvi sul fiore più profumato per voi in questa giornata, il fiore che vi conquista con i colori più sgargianti. Avete da brigare, ma il successo lavorativo è adesso a portata di mano: sappiate non farvelo sfuggire.

Moltiplicate gli sforzi dando fondo alla vostra inesauribile carica di energie vitali e, forse, sarete tra i primi a brillare a un ideale prossimo Tour de France! È in atto un percorso di metamorfosi nei sentimenti come vuole Urano in posizione delicata: l’opportunità di cambiare tutto esalta il vostro carattere anticonvenzionale. Come dice la bravissima cantante Elisa, con un salto di qualità che farete, riuscirete a vedere una “luce che cade dagli occhi, sui tramonti della vostra terra”, mentre sarete in compagnia di una persona nuova che vi sarà accanto. Dopo la stima ottenuta dalla vostra autorevolezza volete conquistare anche la simpatia dei vostri collaboratori? “Con una buona parola si compra un cuore”. Ci riuscite quasi con tutti.

Il vostro dinamismo vi porta lontano quest’oggi. Una straordinaria forza illuminante si impossessa di voi e lo notano anche gli osservatori più distratti. Marte in Cancro, pienamente in accordo col vostro segno, vi fa aprire il cuore a piacevoli novità sentimentali. E, finalmente, per alcuni di voi come canta il bravissimo Marco Mengoni: “questo cielo è già così leggero”. Una vostra brillante affermazione in campo professionale vi rende euforici: sentite che è giusto ricompensare un collega che vi ha consigliati per il meglio. La carriera vi sta imponendo ritmi sempre più serrati: è questa la volta buona per concedervi una pausa, ritrovando un riposo assoluto, riparatore, magari nel comfort della famiglia.

Si alzi il sipario di questa nuova giornata d’estate e che lo spettacolo cominci! E con mattatori del vostro calibro pronti a calcare le scene di un’avvincente nuova settimana. Giove amico dal segno del Sagittario vi apre occasioni sentimentali irripetibili. Nel flirt e nel terreno della conquista amorosa avete la sensazione di sedervi a un tavolo da poker, certi di vincere. Una mossa da veri campioni vi fa incassare la stima dei capi. Ora che siete più rasserenati, vi potete permettere di analizzare il passato con lucidità e un pizzico di filosofia.

I sogni possono diventare realtà? A volte vi si avvicinano. Vedere i vostri cari in armonia è una scintilla di felicità per cui rendere gratitudine al cielo. Urano transita in angolo tecnicamente negativo e vi propone di immergervi in inebrianti occasioni di sfida sentimentale. Andateci però cauti. Per fortuna un Marte nel segno del Cancro vi guida con occhio vigile nel non spingervi mai più del limite che vi è consentito, ricordandovi come dice il bravissimo Tiziano Ferro che “per pesare il cuore con entrambe le mani, ci vuole coraggio”. La “metamorfosi dell’anatroccolo in cigno”, questo sta per accadervi in ambito professionale. Ma voi non ostacolatela. Il processo di cambiamento si è ormai innescato e non si può arrestare.

Cominciate la giornata con il vostro tipico slancio entusiasta che il Fuoco presente di base nel vostro segno vi infonde. Mollata ogni esitazione, state per salire su un treno che vi porterà dritti verso una svolta felice nella vostra esistenza. Uno dei vostri astri d’elezione, Nettuno, transita in posizione per voi non tanto positiva dal segno dei Pesci e fa sì che il vostro cuore si apra a nuove esperienze affettive, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 9 dicembre. Attenzione ad andare con i piedi di piombo di fronte a quelle che vi sembrano inebrianti conquiste sentimentali. I vostri capi vi vogliono spremere oggi? Voi con equilibrio e capacità di far valere le vostre ragioni vi imponete e non vi lasciate tartassare, in special modo se siete nati nella terza decade. La Luna nella legalitaria Bilancia vi rende giustizia!

Giornata per voi stimolante e positiva, rafforzata da un’ottima posizione di Plutone e Saturno in congiunzione nel vostro segno: astri che vi portano fortuna! Le soddisfazioni del cuore possono aumentare trovando nuovi doni del cielo, come la notizia della nascita di un figlio o di un nipotino, molto desiderati. In aggiunta, un autentico sentimento di spiritualità vi accompagna. “Cavalieri senza macchia e senza paura”, difendete, oltre ai vostri interessi, quelli di chi ritenete sia più debole oggi in ufficio. Saturno, astro della giustizia, in congiunzione armonica, vi mette nella condizione di investirvi in questo ruolo. Il vostro slancio è generoso e disinteressato, ma fate soltanto attenzione a non trovarvi a combattere contro i mulini a vento.

Vi incamminate sul sentiero di questa nuova giornata del mese di giugno accompagnati dalla splendida dote che tutti vi riconoscono: l’intelligenza. Una nuova persona è sorta all’orizzonte a riscaldarvi il cuore, finalmente! Specie se appartenete alla terza decade dell’Aquario, siate però prudenti prima di lanciarvi anima e corpo in questa nuova impresa sentimentale. Urano vi invita a muovervi con cautela, specie se siete nati in gennaio. Avete mille progetti per la testa, specie se avete abbracciato la libera professione e appartenete alla seconda decade del vostro segno: una persona di fiducia vi darà oggi le dritte giuste facendovi ascoltare i suoi consigli assennati, che si riveleranno di fondamentale importanza per il vostro prossimo futuro.

Allungate lo sguardo sulla nuova giornata e vi accorgete che avete di fronte un luminoso panorama su cui si disegnano tante nuove situazioni, promettenti idee, possibilità evolutive. Questa giornata, se siete single, vi scopre fiduciosi nel vostro futuro sentimentale, pronti a raccoglierne ogni sfida. Plutone vi è amico e vi lancia su un ring dove l’insolita passione, di cui darete prova, lascerà senza fiato i vostri partner. Perché “non capita poi tanto spesso che il cuore vi rimbalzi così forte addosso”, come dice il famoso cantante Max Gazzè. Non vi frenate di fronte a una provocazione ricevuta da un collega invadente e rispondete oggi a tono. La grinta, se volete, sapete davvero tirarla fuori!