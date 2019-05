Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 maggio

Siete scoppiettanti e ricchi di stimoli. In amore il vostro atteggiamento di voler rafforzare relazioni che avevano mostrato di traballare di recente darà buoni risultati in futuro, quando il vostro partner, fisso o adesso occasionale, vi ricambierà con tutta la sua dedizione. Un Sole, nel segno d’aria dei Gemelli, vi dona una concentrazione assoluta per tuffarvi oggi in materie di studio che vi vedono impegnati per concorsi o esami. Favoriti in particolare i nati in marzo e chi studia materie scientifiche, tecniche e matematiche.

Configurazione in cui contate sulla positività di diversi corpi celesti. Scansate in questo inizio di settimana le attrazioni fatali, muovendovi con circospezione. Urano vi rende scaltri: in questo vostro atteggiamento apparentemente d’indifferenza c’è l’ambizione di conquistare cuori che potrete espugnare solo muniti della vostra costanza e di tenace affidabilità. Siete liberi professionisti o imprenditori? Sempre Urano vi stimola a compiere qualche “sorpasso”, malgrado il gusto per l’azzardo non sia mai stato il vostro forte.

Una giornata di piena primavera per voi molto brillante e vivace. Potete respirare un’aria nuova E diversa, che vi permette di esprimere la vostra personalità in maniera libera, solare e disinvolta. I rapporti con figli e figlie, fratelli e sorelle, devono però essere curati con tutto il vostro garbo. Mercurio vi fornisce la logica per capire le situazioni e farvi avviare, convinti, su nuovi scenari affettivi. Un Urano benefico dal vicino Toro crea le circostanze utili per farvi inserire nei cambiamenti che si stanno verificando nel vostro ambiente di lavoro e che aprono porte su nuove realtà professionali.

Giornata abbastanza allegra e brillante, punteggiata dai riflessi di molti astri, pronti oggi a sorridervi. La forma fisica e la vitalità sono abbastanza buoni. Mentre avete attorno amici e conoscenze che vi corteggiano e vi vogliono costantemente con loro, il vostro amore vi reclama e vi fa ritornare la voglia di rintanarvi nel vostro nido di coppia. Nuove opportunità invece per i single. Urano vi fornisce la concentrazione necessaria per studiare se siete in fase di preparazione di esami e concorsi.

Giove nel segno amico del Sagittario vi fa partire spediti verso una settimana in cui vi guadagnerete una pagella da primi della classe. Accantonate le vostre impazienze, siete diventati più tranquilli, disciplinati e ambiziosi. Siete single? Urano aumenterà oggi la voglia di assaporare i piaceri e, malgrado la vita pratica vi assorba notte e giorno, troverete il tempo per lasciarvi andare. I vostri amici più cari stenteranno oggi a riconoscervi per l’impegno metterete in ogni campo, per la costanza con cui vi dedicate alla costruzione del vostro successo.

Urano vi invita a una partita in cui provare il vostro acume e la tattica di gioco sui tempi lunghi. Il senso di realtà con cui vi fate valere nella vita vi assiste anche nelle scelte amorose. Il vostro fair play vi vieta di fare scelte individualistiche in ufficio e vi fornisce l’occasione per aiutare chi stimate. Del resto siete consapevoli dell'importanza di crearvi fidate alleanze con la perspicacia di cui andate fieri. Le amicizie ora formatesi vi torneranno poi utili e vi sorreggeranno quando meno ve lo aspetterete.

Inaugurate la nuova giornata con la spensieratezza che vi contraddistingue: la vostra natura spassionata, a tratti irriverente, si libera. Si respira aria di trascinante simpatia in tutte le vostre amicizie. Siete un po’ stanchi dei flirt? Forse è giunto proprio il momento per essere colpiti dalle frecce di Cupido in modo più serio. Per riuscirci il consiglio degli astri è quello di appostarvi, pazienti e garbati, in ambienti davvero nuovi. Avvertite un po’ di noia in ufficio, ma per fortuna la compagnia di un collega allegro ve la fa passare.

In questa primavera mettete in mostra tutta la vostra grinta, la vostra voglia di sfida e di riuscire. Quel che si chiama istinto premonitore si affaccerà più di una volta: seguite la vostra vera natura e donatevi in modo semplice e spontaneo, senza complicazioni mentali. Avete racimolato un gruzzoletto e ora si pone il problema di come gestirlo? Il consiglio di un amico vi aiuta a entrare in un buon affare che prevede la possibilità di far fruttare il vostro capitale. Non vi lasciate scappare l’occasione.

Giornata briosa, frizzante, in armonia con la vostra personalità. La famiglia vi sorregge con entusiasmo: potrete organizzare oggi future scampagnate, gite al mare e ai laghi. La vostra forma fisica è in piena fioritura. Calore e slancio passionale non vi mancano: se siete single dovete solo cogliere le occasioni che vi si presenteranno. Il pianeta della concentrazione intellettuale, Saturno, transita favorevolmente per voi dal segno vostro buon vicino del Capricorno. Se siete sotto esame o preparate interrogazioni il momento è davvero ideale per sfruttare questo stato di grazia astrologica.

Dopo una fase lievemente complicata, arriva la stabilità di un cielo sereno. Plutone rende prorompente la vostra vitalità e benedice il vostro vigore fisico, che esprimerete anche in amore. Nettuno invece suggerisce note più romantiche. Appare instancabile la vostra voglia di lavorare, di produrre e di creare ricchezza. E vi favorisce in questo momento una bella fortuna in qualsiasi attività concreta svolgerete. Urano vi farà concentrare su obiettivi mirati a cui potrete dedicarvi con la calma riflessiva della vostra mente razionale, pianificando ogni passo.

Il profilo astrale di questo nuovo giorno primaverile è abbastanza bello. Giove vi favorisce nello sport, soprattutto nell'acqua: canottaggio, nuoto e, se potete, la barca a vela. Vi siete accorti che la vostra dolce metà vi chiede maggiore presenza e impegno nel rapporto a due? Non vi stupite se osserverete un comportamento più freddo e distaccato: negli ultimi tempi avete dedicato troppo spazio alle amicizie e alla famiglia d’origine, e meno all’amore. Nella vostra attività professionale ogni elemento sembra andare in direzione di una vostra decisa autonomia.

Il Sole fa appannare lievemente un po’ della vostra vitalità, ma niente di grave. In campo familiare sarete costretti a prendere delle decisioni che poi vi saranno utili. Venere vi fa sentire perfettamente a vostro agio nelle situazioni affettive, specie se siete nati in febbraio. Ma siate più flessibili. Marte, in angolo benefico dal segno amico del Cancro, vi rende efficienti nello studio della biologia, della geografia e della fisica: sfruttate, se siete oggi sotto esame, un'influenza di così buon livello, specie se siete nati nel mese di febbraio.