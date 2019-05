Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 maggio.

Per i nati sotto il segno dell’Ariete si prospetta una giornata in cui cercherete di emergere, anche se dovrete fare i conti con un entusiasmo in calo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, se siete alla ricerca dell’anima gemella, guardatevi bene attorno, con Giove sempre costantemente al vostro fianco dal Sagittario, potreste arrivare all’agognata meta. Non senza aver però, razionalmente eliminato alcune chimere, ancora radicate nella vostra mente e forse ancor più nel vostro cuore. Sul lavoro invece, un bel Giove vi sorride aprendo nuove strade e percorsi, soprattuto se siete in cerca di occupazione, oppure se volete proprio cambiare la vostra professione.

Venere, Urano, Sole e Mercurio, tutti all’opera quest’oggi per dare una mano ai nati sotto il segno del Toro, soprattutto in campo lavorativo e familiare. Questa disposizione astrale vi metterà a disposizione tattiche di intelligente compromesso, riservandovi chance di progresso, tutte da giocare usando la vostra arguzia. In amore, se siete single, è arrivato il tempo di abbandonare quella vostra quanto mai ingombrante sindrome da "solitudine dei numeri primi". Marte in Cancro vi stana a uscire allo scoperto, a proporvi, a dichiararvi, specie se appartenete alla prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece, ultimamente la professione vi impegna anima e corpo, ma al contempo vi risucchia un po’ troppe energie, pur gratificandovi con onori e un discreto compenso economico. Attenti dunque a non esagerare, per il benessere della vostra psiche e del vostro spirito.

Sensibilità, intuito e voglia di armonia. Sono queste le parole d’ordine dai nati sotto il segno dei Gemelli per quest’oggi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nello specifico, il vostro cuore ha ripreso a battere, ma, memore di esperienze passate, preferite ascoltare le pulsazioni prima di esporvi ed agire, specie se appartenete alla terza e alla prima decade. In amore la Luna benevola vi aiuta a far tesoro del proverbio "il senno è la nobiltà di Dio". Questa cautela vi farà gioco quando arriverà il momento e il luogo opportuno per dichiarare, senza più esitazioni, i vostri sentimenti. Sul lavoro, Luna e Venere sono ospitate in segni amici, cui si aggiunge oggi anche un propizio Marte. Per questa ragione darete prova della vostra bravura e del vostro piglio dinamico nel risolvere i problemi.

Mercurio nel Toro vi obbliga a riorganizzarvi e riprendere alcuni fili di situazioni lasciate in sospeso, specie in ambito familiare. Niente di grave, anche perché state sicuramente attraversando un momento molto positivo. Il parterre planetario, infatti, in larga maggioranza fa il tifo per voi. In amore, verrete attraversati da un irresistibile desiderio di arricchire e migliorare il vostro legame, scoprendo di saper amare più intensamente di prima. Chi è ancora libero, si gode invece i vantaggi di questa condizione calandosi in una serie di esperienze molto gratificanti per il suo Io e senz’altro soddisfacenti sul piano della conquista erotica. Sul lavoro, Nettuno è sempre il vostro amico fedele e promuove delle trasformazioni, che potranno, in molti casi, cambiarvi la vita.

La configurazione astrale non troppo positiva per voi nati sotto il segno del Leone è foriera di qualche difficoltà. Quest’oggi si incrina un pochino il tono e l’umore mostra fasi alterne. In famiglia dovete tenere il timone del controllo con figli che diventano più ribelli del solito o si dimostrano svogliati negli studi. In amore, invece, gli astri proteggono i vostri interessi affettivi, spianandovi la strada e minimizzando i problemi che sono emersi recentemente. Sul lavoro, la vostra buona stella si chiama Luna, che oggi si trova in Bilancia e vi sorregge a meraviglia nella vostra professione, donandovi competenza, rigore e autorevolezza.

Quest’oggi per i nati sotto il segno della Vergine la configurazione planetaria è eccellente. Venere, Urano, Sole e Mercurio transitano nel Toro, fedele alleato. Giove e Nettuno sono in posizione, sì ostile provocando varie contrarietà, ma hanno la funzione di stimolarvi e far venire fuori il vostro spirito combattivo. In amore, vi deciderete finalmente a fare un grande investimento in una storia cominciata da poco, comprendendo che "dell’amore non si può fare a metà". Se invece siete in una storia di lunga data, con Nettuno e Giove, sfodererete le vostre armi segrete per difendervi da improvvisi cedimenti emotivi o da irruzioni sentimentali troppo assillanti. Per quanto riguarda l’amministrazione delle vostre finanze, quest’oggi verrete tentati da una voglia di acquisti pazzi, ma gli astri consigliano prudenza nelle spese che siano ludiche o anche ordinarie.

Un orizzonte giornaliero un po’ incerto per i nati sotto il segno della Bilancia. Ragione per la quale la vostra indole equilibrata è obbligata a farsi sentire. In amore, gli eventi recenti hanno dimostrato quanto siete stati perspicaci nell’individuare e scoprire le qualità e a correggere qualche difetto della persona che avete accanto. Non vi intestardite, però, nel voler conseguire quel che non è possibile ottenere e piuttosto godetevi ora la fase di concordia e di intesa sessuale profonda che avete realizzato con la vostra dolce metà. Sul lavoro, date modo alla vostra generosità bilancina di manifestarsi in ufficio, aiutando un collega amico che si trova in condizioni di difficoltà.

Il provvidenziale transito di Nettuno in Pesci si riverbera positivamente per il vostro segno. Il pianeta illumina infatti il vostro cammino di una nuova consapevolezza, specie se appartenete alla seconda decade. In amore, c’è bisogno di far sentire la vostra voce nel rapporto di coppia, un’urgenza che voi, così pacati e misurati almeno in apparenza, potrete avvertire come impellente. Fate attenzione però a non essere troppo duri. Sul lavoro, invece, vi viene assegnato un nuovo incarico, che vi aiuta a superare alla grande il momento di monotonia che stavate attraversando.

Grazie alla Luna, nati sotto il segno del Sagittario, oggi riuscirete a mettere ordine nei vostri pensieri prendendo le giuste decisioni, quelle capaci di imprimere svolte significative alla vostra vita. A tal proposito, il cielo vi assiste in tutte le vostre scelte, regalandovi una logica anticipatrice degli eventi. In amore Nettuno, nel segno a voi contrastante dei Pesci, vi fa battere il cuore come un tamburo. A voi la scelta su come vivere questa lunga stagione di passione: se fino all’ultimo respiro, con relazioni fisse o occasionali che si susseguono, oppure come un viaggio dell’anima grazie al quale raggiungere il traguardo di un amore senza fine. Sempre Nettuno vi invita oggi a non fare passi più lunghi della gamba in ambito economico, specie se siete della seconda decade e dovete decidere di importanti investimenti.

Come mai sentite il bisogno di tenere ben piantati i piedi per terra, di valutare bene tutti i pro e i contro di ogni situazione, di riflettere prima di prendere qualsiasi nuovo impegno? È semplice, avete Saturno nel vostro segno come compagno di strada. Ospite prestigioso e dispensatore di consigli razionali, vi fa prendere le decisioni giuste affinché la vostra vita si assesti su binari di coerenza e di sano buon senso. In amore, dopo una fase piuttosto piatta, Marte riaccende i vostri bollenti spiriti. Il pianeta infatti vi stimolerà a tenere passioni focose fino al 2 luglio. Se, infine, esercitate un’attività connessa con la legge o la giustizia, potete aspettarvi una promozione o un momento in cui le vostre qualità saranno riconosciute e apprezzate.

Una frizzante voglia di vivere invade i nati sotto il segno dell’Acquario. La parte di voi stessi più genuina e colorata, infatti, si impone all’esterno, illuminando di calda affettività l’ambiente circostante. In amore, riuscite a raccordarvi in modo perfetto con il partner, specie se siete nati tra il 23 e il 26 gennaio. Mentre sul lavoro, potete contare sul sostegno di Nettuno, pianeta che corrisponde alla capacità di adattarsi intelligentemente e trovare la via migliore. Con il contributo del pianeta, scoprite in questa giornata in ufficio che non sempre il nero e il bianco li potete tagliare con il coltello, constatazione che vi permetterà di sfoggiare la vostra capacità di mediazione.

Vi sentite stimolati da tanti cambiamenti avvenuti di recente e dunque in grado di perfezionare la vostra evoluzione personale. Anzi rivoluzione: professione, famiglia, interessi e conquiste che coinvolgono la dimensione pubblica e la sfera privata, tutto viene investito da un provvidenziale vento di mutamento. Nettuno, Urano e Mercurio vi invitano a cambiare pelle come i serpenti, attingendo alle vostre inesauribili risorse creative. In amore, gli astri vi consigliano di ribaltare le situazioni servendovi di quel pizzico di estro di cui lo Zodiaco vi ha dotati. Mentre sul lavoro la parola chiave è impegno. Grazie a questa abnegazione, infatti, le prospettive future in campo professionale inizieranno a delinearsi meglio.