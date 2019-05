Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 maggio.

La famiglia è in cima ai vostri pensieri e vi dona un equilibrio emotivo e spirituale notevole. Ottima la forma fisica galvanizzata da un felice tono muscolare. Vi serve un po’ di senso dell’orientamento per tirarvi fuori da probabili “labirinti di passione” in cui vi siete inoltrati negli ultimi tempi. Nel gruppo di lavoro dove siete inseriti registrate una buona concordia e un ottimo coordinamento delle competenze. Mercurio e Nettuno positivi dai buon vicini segni di Toro e Pesci vi aiutano a essere molto cooperativi oggi.

Un’improvvisa allegria vi invade, tanto da farvi immaginare situazioni paradossali e mostrare insolite manifestazioni di spirito e di autoironia. Se siete felicemente accoppiati e felicemente insediati nel nido familiare, è possibile possiate avere la notizia di un desiderato, lieto evento. Se siete single, ascoltate oggi la voce del dio dell’avventura, Nettuno. Galvanizzati da tutto quel che siete riusciti oggi a conquistare, vi godete la vostra autentica pole position che vi consente di ottenere ottime prospettive di avanzamento nella vostra professione.

Allargate i vostri orizzonti mentali giungendo a comprendere meglio alcuni comportamenti umani, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Vi servirà per agire con senso della misura in famiglia e nel lavoro. State puntando dritto al cuore di un nuovo interesse sentimentale, specie se appartenete alla terza decade. Un aumento del carico di impegni nella sfera professionale non vi dispiacerà. Non è forse vero che, come recita il proverbio “chi fugge lavoro, fugge fortuna”? E voi vi dimostrerete sempre all’altezza del ruolo e dei compiti che vi verranno assegnati.

La vostra fervida intelligenza vi aiuta a modificare alcune mosse un po’ azzardate compiute in precedenza, limitandone o annullandone completamente i danni. Assaporate il piacere di una nuova forza interiore. Se siete single, alzate “le ali della libertà” e vi posate oggi su tutti i fiori, primaverili e profumati che vi capitano a tiro. Immersi in un clima di cambiamenti significativi in ufficio, vi trovate di fronte a una giornata dove avranno gioco facile la vostra sagacia e il vostro spirito combattivo, il tutto unito alla tipica tattica tipicamente acquatica di non svelare mai completamente le vostre mosse.

La giornata è piena di buone occasioni da cogliere con facilità e di eccitanti promesse, tanto nel pubblico quanto nel privato. Buone notizie se siete single: Giove vi fa scoprire ancora che il vostro cuore reclama esigenze forti e intense emozioni. Provvedete a tenervi caro tutto quel che avete raccolto e costruito, accumulando i vostri crediti che esibirete poi in sede idonea quando vorrete proporvi per avanzamenti di carriera.

Giornata in linea di massima positiva. Se siete in coppia godete di un conquistato benessere. Chi invece è single può non avere l’intuizione giusta per fare una scelta amorosa definitiva. Allenati a parare gli attacchi, riuscite a tenere testa ai colpi di scena che si verificano in campo professionale, arrivando poi ad ottenere soluzioni impensate derivanti dalle mutate condizioni e dai nuovi assetti formatisi. Niente che possa essere considerato rilevante.

Aspirazioni brillanti che accarezzavate da tempo e sembravano lontane da una realizzazione immediata, prendono corpo e alcune di esse possono vedere la luce nel breve periodo. Direte basta ai flirt, alle situazioni troppo volatili che vi tengono lontani dalla concretizzazione di un affetto serio? Se esercitate la libera professione, ogni iniziativa che avvierete oggi sarà destinata ad avere esito felice, gli investimenti saranno azzeccati e le prospettive di guadagno mediamente buone. Purché sappiate rischiare e mettervi in gioco! La sfida vi piace e d’altronde “chi non risica, non rosica”! E voi lo sapete da sempre.

Quadro dei transiti di questo nuovo giorno di metà maggio fondamentalmente positivo. Per molti di voi può diventare realtà un sogno d’amore coltivato da lungo tempo e, forse, si accompagna al profumo dei fatidici fiori d’arancio. In ufficio si manifestano i segnali di mutamenti che domineranno le scene negli anni più avanti. Sia si tratti di un avvicendarsi ciclico degli eventi, sia di un cambiamento radicale, non vi spaventate: l’adattabilità alle nuove situazioni è, come molti vostri amici, familiari e conviventi riconosceranno, elevatissima.

Il calore degli affetti e la sicurezza che dà il focolare domestico costituiscono il vostro ideale portafortuna di cui vi dotate giornalmente. La forma fisica è davvero smagliante. È una giornata provvida di emozioni, se siete single con una configurazione astrale che fa da formidabile stimolo per mettervi in gioco. Una giornata in cui mettete in moto il vostro dinamico ottimismo: i pianeti vi mandano infatti benedizioni celesti a piene mani e voi ne approfittate. Uno spostamento o un viaggio per ragioni di lavoro occupa i vostri pensieri e vi fa organizzare poi per il meglio.

La giornata vi mostra alcuni cambiamenti, parte indispensabile del vostro cammino esistenziale, compensati, però da piacevoli sorprese del destino. Vi preparate, con pazienza, costanza e una indefessa laboriosità, alla costruzione dei considerevoli miglioramenti che stanno per arrivare in diversi ambiti della vostra vita. Mostrate, con la gentilezza, il garbo e le qualità di squisita raffinatezza che possedete, tutto il vostro fascino nel corteggiare, affascinare e quindi conquistare, la persona che da tempo vi ha attratto. Gli introiti che aspettavate ancora non arrivano? Per il momento accontentatevi delle gratificazioni morali.

Un’intuizione costante accompagna ogni vostra scelta in questa giornata di metà primavera, consentendovi di avanzare con sicurezza nel vostro cammino esistenziale. Vi trovate di fronte a un bivio in una scelta affettiva e, fatali e puntuali, si presentano le vostre celebri esitazioni: più che il ragionamento a invitarvi a riflettere è il vostro cuore. Più risorse disponibili, non significa che dovete avere le mani bucate! Fate attenzione oggi alle spese frivole.

Controllate la salute dei bronchi e polmoni, dell’apparato gastrointestinale, dei reni. Sia inteso che è nulla di preoccupante, solo raccomandazioni di tipo preventivo. Se siete degli affamati cuori solitari, fate attenzione a chi vi legate o con chi vi incontrate anche semplicemente oggi. Se siete in coppia i valori Toro vi donano la possibilità di emozionarvi “come prima più di prima” con la vostra ideale “metà del cielo”. Si aprono per voi le porte di un’intensa attività, di progetti futuri da costruire pazientemente, di un periodo in cui non avrete certo modo di annoiarvi.