Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 maggio.

Riuscite a fronteggiare tutti gli impegni quotidiani con buon senso e raccogliete i frutti del lavoro svolto in precedenza. Se state ancora cercando l'anima gemella, all'orizzonte si profilano grandi successi sentimentali, anche se fugaci. Nella vostra attività professionale avete rispettato, negli ultimi tempi, una tabella di marcia con rigorosa disciplina, mantenendo spesso i nervi saldi. Ora potete godervi i risultati dell'attività svolta, sia in termini di soddisfazione professionale che meramente economici.

La quotidianità è caratterizzata da un'intensa creatività e spinta a impegnarsi in nuovi progetti: dovete solo attendere il momento più propizio per partire. Per adesso la fase è preparatoria, ma cruciale anche per l'immediato futuro. Il vostro partner vi sostiene nel risolvere alcune situazioni familiari e di carattere economico che stanno occupando i vostri giorni. Serietà e rigore sono il marchio distintivo della vostra personalità. La vostra immagine in ufficio appare severa, ma siete comunque persone gioviali e i colleghi, con i quali instaurate amicizie durature, riescono a percepirlo.

Riuscite a supplire una carenza emotiva con una buona dose di sensualità. La capacità di comunicare in modo intelligente ristabilisce l'equilibrio di coppia e vi fa minimizzare i momenti negativi. Siete spinti a affrontare con fiducia ogni progetto professionale che avete intrapreso. Alcuni contrattempi avuti in ufficio non vi tolgono il buon umore. Al contrario, riuscite a fare tesoro anche di queste esperienze.

Se siete ancora in cerca della vostra anima gemella, all'orizzonte si profila il momento giusto per lasciarsi andare ai sentimenti: da un semplice flirt potrebbe nascere una relazione molto più importante. Attenzione alla gestione del vostro denaro. La configurazione planetaria vi suggerisce di essere prudenti in tutte le questioni economiche e di badare al risparmio, dove possibile.

In questa giornata avrete piacere di mostrare il vostro ottimismo agli altri. Seguendo l'onda di questo stato emotivo, sarete spinti a viaggiare in controtendenza rispetto al solito. In questa stagione primaverile vi rendete conto che state vivendo un momento particolarmente fortunato in ambito sentimentale. Gli astri vi favoriscono anche in campo professionale, dove avete la capacità di compiere, al momento opportuno, le giuste scelte lavorative.

Dopo un periodo un po' complicato, riuscite a risolvere questioni sia in campo professionale che in quello più strettamente privato. In amore è favorito l'aspetto erotico. Se svolgete un'attività professionale indipendente, gli astri suggeriscono di valutare bene le mosse per raggiungere un determinato obiettivo. In alcuni casi, potrebbe essere opportuno valutare alcune modifiche lungo il percorso.

Beneficiate quest'oggi di un senso di leggerezza e libertà che vi spingono verso una serena armonia e condivisione di coppia. Se siete ancora single, potrebbe giungere il momento di aprirvi a nuove imprese amorose, nonostante qualche margine di rischio ci sia. Se siete dei liberi professionisti nel campo delle arti figurative e della moda, sarete particolarmente apprezzati. E questo vi porterà ad avere ancora più fiducia nei vostri mezzi.



La configurazione planetaria vi suggerisce di adottare una strategia scacchistica per ribaltare a vostro vantaggio una situazione alquanto confusa e poco chiara con la vostra dolce metà. Se invece siete single, potreste trovare la persona giusta tra i vostri compagni di segno. La prima parte della giornata vedrà accendersi una sfida in campo professionale in cui siete chiamati a partecipare. Potreste avere qualche difficoltà inizialmente, ma si tratta solo di un momento passeggero che si risolverà abbastanza rapidamente.

La giornata è caratterizzata da un'intesa di coppia da non sottovalutare. Tra qualche giorno molti tasselli saranno andati a finire nel posto giusto. Dovrete affrontare nuove responsabilità e trovare soluzioni definitive per alcune questioni in sospeso. Nella vostra professione la facilità di dissimulare le vostre intenzioni vi rende più facile il compito di capire gli altri e sciogliere alcune riserve su colleghi e collaboratori. La strada può sembrarvi in salita in alcuni momenti, ma voi non vi perdete d'animo: fate leva sulla vostra operosità e pazienza.

Vi preparate a trascorrere una giornata di quelle che non si dimenticano. La pacatezza e la pazienza di cui siete dotati vi consentiranno di superare ogni prova. In campo sentimentale state passando un momento particolarmente brillante. Sul lavoro, poi, vi viene riconosciuto un grande senso del dovere, che vi aiuta a mettere ordine nel passato e a programmare il futuro con fiducia.

Avete oggi un insolito bisogno di tenerezza. Se siete single, la ricerca dell'anima gemella di fa più seria e meditata. Le possibilità di incontrarla potrebbero aumentare grazie alla partecipazione ad una festa. Se, invece, avete un rapporto stabile, all'orizzonte si profilo la notizia di un prossimo lieto evento. Nella vostra attività pratica il settore delle relazioni umane riveste un’importanza fondamentale. Oggi, però, il vostro scopo sarà quello di conciliare tendenze contrapposte. L'arte della diplomazia vi farà guadagnerà la stima di capi e colleghi.

Un amore nato sotto l'influenza positiva degli astri si consoliderà arrivando, con buone probabilità, ad accompagnarvi per la vita. Forse col fatidico "sì" da pronunciare di fronte all'altare. Negli studi riuscite particolarmente bene nelle materie che riguardano la speculazione e il ragionamento. Riuscite ad acquisire nuove conoscenze senza eccessivo sforzo, nonostante siano elaborate e complesse.