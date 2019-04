Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 aprile.

Oggi mostrate una rara attitudine a comprendere le ragioni del prossimo. La configurazione dei pianeti rende positiva l’intesa con il partner, anche se dovrete fare attenzione a non cercare di cambiare i comportamenti della vostra dolce metà, ma accettarla così com’è. Sul lavoro vi candidate a concorrere per una posizione di prestigio e avrete le carte in regola per potercela fare.

Nel caso abbiate in corso problemi da risolvere e situazioni da chiarire, oggi avete la serenità d’animo per gestire e portare a termine ogni cosa con successo. Sentite che la vostra dolce metà ha bisogno di un supporto partecipe e vi attivate per assecondare le sue esigenze. Ne siete ricompensati con una fedeltà e una dedizione totali. Tenete a freno personalità troppo esuberanti che scalpitano per affermare le loro prerogative in ufficio.

La configurazione astrale vi rende poco comunicativi con l’ambiente circostante, ma vi basterà poco per recuperare. Cercate di non farvi trascinare in discussioni su tematiche politiche o economiche, nelle quali potreste essere in disaccordo con le opinioni della maggioranza. Costruite l’intesa con la vostra dolce metà, ma abbiate cura di non trascurare i rapporti con amici e parenti. Sul lavoro, non arrivate forse alla meta con mezzi ortodossi, ma riuscite a rispettare le consegne nei tempi previsti.

Cercate di non alimentare i dubbi che rischiano di farvi eliminare dall’orizzonte sentimentale una persona a voi molto cara. La Luna in angolo armonico vi stimola a lanciarvi e a rischiare. Sul lavoro, alcune questioni un po’ ingarbugliate dei giorni scorsi si scioglieranno con moderata facilità. Non vi lanciate con eccessivo fervore verso obiettivi troppo ambiziosi. In questo momento è più opportuno fermarsi un attimo e restare a guardare.

Quest’oggi siete in forma ottimale. Godete di un’ottima dose di serenità che vi consente di guardare con fiducia al futuro. La leggerezza con cui affrontate alcuni problemi inerenti la vita di coppia vi facilita rapidamente la loro risoluzione. Se svolgete una libera professione inerente i social media, avrete l’occasione di cambiare alcune prospettive dal vostro orizzonte in vista di promettenti evoluzioni future.

Se siete ancora single non dovete far altro che cogliere le occasioni che vi si presentano. La configurazione dei pianeti, tuttavia, frena un po’ la vostra vena sentimentale, necessaria soprattutto in momenti come questi. Cercate di far fruttare la vostra cultura e il vostro savoir-faire, che possedete in abbondanza e che vi porteranno ad ottenere grandi soddisfazioni. Sul lavoro state attraversando un periodo particolarmente fortunato e riuscite ad avere la meglio su avversari particolarmente agguerriti.

Avete la capacità di minimizzare i problemi e di guardare con fiducia al domani. Per i single, la configurazione astrale frena un po’ gli entusiasmi sentimentali, ma quel che sta succedendo oggi è solo un momento di passaggio destinato a rapidissima evoluzione nei prossimi giorni. Se fate un lavoro che prevede relazioni col pubblico, sappiate controllare bene le vostre azioni. La vostra prudenza nell’agire e la capacità di controllare ogni piccola mossa vi consentono di non sbagliare.

Accettate la raccomandazione di curare più la famiglia e sperimenterete effetti sorprendenti nel vostro comportamento. In amore vengono esaltati il sentimento e il romanticismo, soprattutto se siete in coppie stabili e affiatate. Se siete single, potete invece dar prova delle vostre capacità di seduzione a tutto tondo. Nella vostra attività, in particolare se siete imprenditori, mettete in pratica un piano d’azione destinato a darvi grosse soddisfazioni. Il lavoro da fare è tanto, ma non vi spaventa.

La sfera familiare offre soddisfazioni notevoli, con momenti di concordia che non vedevate da tempo. Una raccomandazione soltanto s’impone oggi: non esagerate nei piaceri della buona tavola. La vostra dolce metà comprende bene le vostre esigenze lasciandovi quella libertà che è un ingrediente essenziale in un rapporto di coppia. Sul lavoro siete rigorosi, pazienti e sempre rispettosi dei tempi di scadenza. Tutte qualità, queste, che vi fanno ottenere la fiducia dei capi. Nell’immediato futuro a questa stessa stima seguiranno attestazioni concrete del vostro valore, anche sul piano economico.

L’organizzazione attiva della giornata, di solito sempre per voi così efficiente, dinamica, rispettosa delle scadenze, può risentire di lievi intoppi e ritardi. In amore, non vi lasciate sfuggire nessuna occasione, sia da un punto di vista del flirt che sotto il profilo prettamente erotico. Siete soggetti a distrazione in ufficio. Agite, quindi, sempre con calma e valutate attentamente tutto quel che passa sotto la vostra responsabilità.

Gli astri vi invitano a dedicare più spazio alla sfera familiare e voi rispondete positivamente, dando prova di sapercela fare. Manifestate la volontà di arrivare a un confronto intelligente e di voler chiarire eventuali dubbi con la vostra dolce metà, dopo qualche incomprensione nei giorni scorsi. Sul lavoro raccogliete una sfida che vi impegnerà parecchio nei prossimi giorni, ma vi potrà portare in seguito verso risultati produttivi piuttosto significativi e soddisfacenti.

Un momento di totale abbandono e coinvolgimento emotivo vi attende. Sia che siate in coppia oppure single, vi godete gli incontri amatori che il destino ha in serbo per voi. Riordinate i pensieri in ufficio e vi avviate a comporre una delicata questione tra colleghi. Il favore degli astri vi fa intervenire al momento giusto, scongiurando possibili incidenti diplomatici.