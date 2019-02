Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 febbraio.

La Luna in Sagittario vi infonde entusiasmo ed energia aprendovi ad un mercoledì di rinnovamento. In amore ascoltate la voce del vostro cuore che vi indica la strada giusta per conquistare la persona amata: la giornata è quella giusta per una strategia d’attacco e di corteggiamento serrato. Le coppie di lungo corso, invece, riusciranno a trovare nuovi stimoli per ravvivare il rapporto. Gestite una situazione patrimoniale con grinta e lampi di intuizione adesso che i vostri averi sono al sicuro e potete vivere con maggiore serenità.

Il panorama astrologico vi vede in piena forma psicofisica, anche se Marte nel vostro segno vi crea qualche difficoltà nel rapporto con i figli o i genitori. Venere in Capricorno e Mercurio nei Pesci vi portano quella sintonia amorosa che rappresenta un toccasana per il rapporto di coppia. Con Plutone dalla vostra, sarete in grado di risolvere un problema pratico con il vostro partner. La giornata è propizia anche per fronteggiare una questione economica familiare, soprattutto per voi Toro che sapete come far fruttare i vostri soldi.

La Luna in Sagittario vi impedisce di sentirvi in pace con voi stessi, mentre il passaggio di Giove sconsiglia di imbattersi in discussioni politiche e di cimentarsi nello sport. L’amore viaggia all’insegna della passione in questa giornata di febbraio, sia nel caso abbiate un rapporto stabile che un legame occasionale. Il vostro lavoro vi propone alcune sfide impegnative. Nettuno e Giove vi suggeriscono che ogni vittoria ha un costo. Nonostante i sacrifici da fare, però, non demordete e procedete per la vostra strada.

La Luna nel Sagittario contribuisce a mantenere la vostra sensibilità in ogni settore della vita. Questo vi consente, tra le altre cose, di aiutare un parente in difficoltà e raccogliere la stima delle persone che vi circondano. In amore siete divisi tra due sentimenti fortissimi egualmente significativi per voi e sarà necessario prendere una decisione scegliendo una strada sola. Giove insieme alla Luna vi aiutano nelle vostre attività odierne, in particolare se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 15 del mese di luglio.

La Luna vi favorisce nelle interazioni familiari e sociali in generale. Vi godete in questa giornata un rinnovato legame emotivo e passionale con la vostra dolce metà, aiutati da Giove nel segno amico del Sagittario. La Luna vi aiuta anche nelle attività lavorative, in particolare se vi occupate di professioni intellettuali, ispirandovi e fornendovi idee molto utili da mettere in campo.

Dovete occuparvi di una questione organizzativa in merito ad un viaggio in programma per l’estate con una comitiva di amici. Plutone, in posizione a voi favorevole, vi apre a conquiste ardite. Cercate, quindi, di comprendere cosa vi interessa davvero in amore e lasciatevi guidare dai favori degli astri. Giove in angolo dissonante vi propone una sfida professionale. Accettatela e siate sicuri di vincerla.

Vi godete l’influsso favorevole della Luna, di cui beneficiano soprattutto i rapporti familiari. Giove nel segno del Sagittario vi conferisce slancio passionale sia nei rapporti di coppia consolidati che nelle relazioni occasionali. Se svolgete una professione che ha a che fare con il rendimento di altre persone sotto la vostra direzione, cercate di creare un clima di concordia, fiducia e massima partecipazione alla vostra impresa.

In famiglia dovete risolvere una questione importante che riguarda i figli o i genitori. Usate la vostra profonda intelligenza per risolvere i problemi che vi si presentano. Non arrabbiatevi con il partner se ha opinioni diverse dalle vostre. La divergenza di vedute può essere il sale delle relazioni di coppia. Se svolgete un lavoro legato al commercio e alla promozione di prodotti, gli astri avranno un influsso particolarmente positivo su di voi.

Giornata caratterizzata dall’influsso positivo della Luna che entra nel vostro segno e incontra Giove. La vita familiare vive di grandi soddisfazioni nel rapporto tra fratelli e sorelle, ma anche tra genitori e figli. In amore emerge il vostro gusto per l’avventura. Nettuno, astro della liquidità, si trova in opposizione al vostro segno, specialmente se festeggiate il compleanno tra il 7 e il 9 di dicembre. Fate quindi attenzione a mantenere sempre i conti in ordine.

La vita familiare è gratificata dalla ritrovata concordia tra tutti i suoi componenti. La giornata è propizia per aprirvi a nuove amicizie con cui condividere nuovi interessi, mentre la buona predisposizione dei pianeti vi stimola a portare in avanti un progetto di vita con la vostra dolce metà. Giove, invece, vi dà manforte se svolgete una professione legata alla comunicazione o alle vendite.

Il quadro astrale di fine febbraio potrebbe farvi avvertire qualche variazione d’umore, ma nulla di particolarmente grave. Curate nella maniera migliore possibile il rapporto genitori-figli. In amore, qualche piccolo problema legato alla possessività può condizionare il legame di coppia. Un po’ di stanchezza mentale può cogliervi oggi in ufficio. Tenete da parte le committenze più impegnative e alleggeritevi con compiti che stimolano la creatività.

La configurazione astrale nel vostro segno vi consente di essere protagonisti in casa, nell’ambiente di lavoro e nel gruppo di amici. La giornata è caratterizzata da una sintonia perfetta con il partner. Solo se siete nati tra il 7 e il 12 marzo, Giove potrebbe contribuire a far emergere insicurezze. Usate bene i vostri risparmi cercando di massimizzare le risorse che avete a disposizione.