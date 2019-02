Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 febbraio.

Concludete questo mese di febbraio con un bilancio abbastanza positivo, portando molti risultati a vostro completo vantaggio. Ottime prospettive per i viaggi prossimi venturi. Vento di passioni è quello che l'imminente primavera porta con sé. Se siete single potete contare su una stagione densa di incontri. La vostra vita pratica e professionale riceve una bella accelerazione. Sono favorite tutte le professioni innovative, quelle che promettono svolte decisive e moderne, quelle connesse con lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie. Interessanti gli sviluppi possibili e i canali di attivazione per chi non ha ancora lavoro.

Giovedì che conclude il secondo mese di questo 2019 fondamentalmente positivo per voi. Venere è pronto a darvi benessere, ottima salute, bellezza fisica. Non manca anche Mercurio a offrirvi manforte innalzando il livello della vostra intelligenza. Se siete nati in aprile può riservarvi qualche contrattempo nel tardo pomeriggio, ma niente di grave. Se siete genitori non vi preoccupate di alcuni atteggiamenti troppo esuberanti dei vostri figli. Plutone e Nettuno sono i vostri due "pilastri celesti", due pianeti lenti e potenti che favoriscono il successo di tutte le vostre iniziative sentimentali. Avete scelto di abbracciare la libera professione? Accettate una committenza che, se pur faticosa e impegnativa nel tempo, avrà il merito di darvi un cospicuo guadagno.

Cielo di fine febbraio che è contrassegnato oggi da una razionale Luna nel segno del Capricorno a offrire un aumento della logica speculativa, della possibilità di essere logici per la vostra indole. Giove può non favorirvi nelle imprese sportive. Attenzione a non chiedere troppo da voi stessi. La costruzione di un legame di coppia che avete cominciato da poco vi impegna anima e corpo. Non vi lasciate tentare da qualche evasione di troppo. Urano, in angolo felicissimo per voi Gemelli, amplifica la vostra voglia di fare e realizzare. In special modo se appartenete alla terza decade vi attende un periodo di infaticabile attivismo.

Configurazione planetaria per questa giornata di fine mese mediamente positiva. Avete a disposizione un clima e uno scenario su cui potervi muovere con grande disinvoltura. E sarete assistiti dalla buona sorte. Sensibili e coinvolgenti con la persona amata, riuscite ad alleggerire notevolmente la sua giornata. Chi di voi è single faccia attenzione alle mete sentimentali che sono troppo ambiziose. Un nuovo progetto professionale vi sta riempiendo di energia, vi accende di entusiasmi. Vi attende un periodo impegnativo, faticoso, è vero. Ma dietro la molla dei risultati e dei successi che riuscirete poi a ottenere, ogni stanchezza scomparirà.

Chiudete il mese in bellezza. Una prontezza di riflessi mentali, uno scatto aggressivo potente, ma non prevaricante, non vi mancheranno affatto quest'oggi. Chi di voi abbia il tempo e il modo per praticare i suoi sport preferiti, gode di uno straordinario stato di grazia. Un viaggio con la persona che amate, questo è il dono che vi fanno oggi gli astri, consentendovi di realizzare anche un piccolo sogno. Accettate quel che state ricevendo e sappiate esserne all'altezza. Svolgete un lavoro connesso con la pubblicità, il commercio, la vendita? I numi celesti vi regalano la possibilità di affermarvi e di emergere. Non vi lasciate bloccare da paure immotivate.

Giovedì un po' faticoso, ma non negativo. A darvi un po' più da fare è il vostro clan parentale, obbligandovi a gestire la famiglia con il vostro garbo e il senso di equilibrio. Per quanto vi riguarda dovete controllare lo stato della vostra salute e tutelarvi dagli attacchi di stagione, come raffreddori, influenze, virus vari. Con la forza del dialogo arrivate a capirvi e a sciogliere ogni dubbio che vi aveva un po' messo in crisi nei giorni scorsi. La vostra dolce metà vi apprezzerà di più per essere stati sinceri, per aver saputo prendere in mano la situazione e per aver dimostrato ancora una volta quanto ci tenete al legame di coppia. Disciplinati come voi, è raro incontrare altri segni dello Zodiaco. Questa fondamentale qualità vi servirà per mettere ordine in un impegnativo progetto di lavoro che riorganizzate con particolare cura, precisione e competenza.

Concludete il mese accompagnati da fiammeggianti valori Fuoco che vi infondono un bell’entusiasmo, una coinvolgente voglia di vivere, un sereno ottimismo. Giove vi propone di balzare agilmente su ogni buona occasione che vi si presenti. La vita familiare non vi mostra grossi scossoni, discreti sono i rapporti con le figlie e i figli. Continua una fase molto buona per l’affettività e l’eros. Sereno la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete gratificati da corteggiatori e corteggiatrici che fanno a gara per conquistarvi o proprio per sedurvi. Se svolgete una professione artistica avrete oggi la possibilità di migliorare considerevolmente la vostra attività.

Un mese che vi ha portato moltissime soddisfazioni, si chiude. Sul piano interpersonale potrete dirvi piuttosto soddisfatti. Un grado di completezza raggiunto vi appaga, specie da un punto di vista familiare e nei rapporti con gli amici di sempre. Eros in primo piano quest’oggi. Sia che siate in una relazione di coppia stabile, oppure se vi troviate nella condizione di single, approfittate di un “momento d’oro” per la passione e per il desiderio. Nettuno nel segno amico dei Pesci punta i riflettori, facendo la vostra fortuna, su tutti i mestieri che sono sotto la protezione dell’ottavo segno dello Zodiaco: i bancari e i banchieri, i politici e gli amministratori pubblici, i registi cinematografici e televisivi e i produttori.

Si chiude un mese vivace e brioso come a voi più piace. Temi come la velocità, il dinamismo, la scelta rapida e la prontezza dei riflessi, sono stati all’ordine del giorno. Oggi vi potete con ogni probabilità concedere un meritato relax. C'è aria di novità da un punto di vista sentimentale. Una persona molto affascinante che avete conosciuto da poco tempo vi ricerca e vi chiede un appuntamento. Non vi tirate indietro. Situazione di speciale ritorno di passione nelle coppie di lungo corso. Un bell’Urano sempre transitante nel segno amico dell’Ariete è il promotore di novità interessantissime sul piano professionale. Si delineano svolte promettenti nell’attività lavorativa, specie se svolgete una professione inerente alla comunicazione, al commercio e alla vendita.

Quadro dei transiti di questa fine di febbraio abbastanza discreto per voi. E diciamo anche che il mese che si chiude, vi ha portato qualche soddisfazione sul piano emotivo, familiare, amicale di cui non potete lamentarvi. Chi di voi ascolterà i consigli di razionalità, di prudenza, di limitazione di ciò che non è utile, raccoglierà presto gli effetti che la buona sorte avrà preparato nel frattempo per lui. Celata dietro la timidezza esiste la vostra affettività, che solo chi vi conosce molto bene impara a capire e ad apprezzare. La mettete fuori adesso con la persona amata, con cui vi abbandonate a una fase di magica alchimia, di intesa del corpo e della mente. Se svolgete un’attività dipendente non sentirete affatto il peso della routine.

Una serie di aspetti e di transiti positivi vi restituisce il buonumore dopo una giornata di alti e bassi e di nervosismi. Qualche piccolo problema in famiglia inerente ai figli verrà prontamente risolto con la pazienza e la razionalità di cui lo Zodiaco vi ha dotati. Anche una temporanea fase di allontanamento con un amico del cuore sta per concludersi, poiché questa persona è ritornata alla grande nella vostra vita. Ritrovate la sintonia fisica e mentale con la persona al vostro fianco. Chi di voi sperimenta la fase di “cuore solitario” apprezza le soddisfazioni che provengono dal provarsi in tanti flirt. Organizzati e precisi nel vostro lavoro. Così vi vuole Urano, astro vostro nume tutelare.

Quadro dei transiti planetari abbastanza buono, per voi teneri Pesci. La vostra vivacità mentale e fisica, la vostra amabilità e la bellezza, il vostro amore per l'arte e la musica non possono che rifulgere del loro smalto migliore. Solo una raccomandazione, se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 13 del mese di marzo e fate sport come lo sci, il pattinaggio, la corsa, tenete un occhio di riguardo sulla parte del corpo che astrologicamente vi corrisponde: i piedi. In linea generale comunque non vi strapazzate troppo nell'attività fisica. Ottime le prospettive che i transiti vi dipingono sulla vita affettiva, erotica, amorosa in generale. La raccomandazione d'obbligo è quella di non chiedere troppo a voi stessi, alla sorte, alla vostra dolce metà. Buoni influssi di Mercurio, pianeta della mobilità economica, non vi danno finalmente preoccupazioni economiche di sorta.