Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 febbraio.

Panorama dei transiti odierni che si trasforma rapidamente in molto positivo per voi, con la Luna che a partire dalle ore 10 e 33 entra nel vostro alleato fondamentale dei Gemelli. Diventate spumeggianti e ironici, vi dedicate con successo alla parte sociale e mondana della vita.

Amore

Giornata che segna la vigilia della festa degli innamorati e per l’occasione ecco una canzone che è interpretata da un cantante del vostro segno. Ariete è la talentuosa Giusy Ferreri. Giusy Ferreri, nome d'arte di Giuseppa Gaetana Ferreri, nata a Palermo il 17 aprile. “L'amore mi perseguita” è il singolo, il terzo estratto dal quinto album in studio intitolato “Girotondo”. Eseguito in coppia con l’amico Federico Zampaglione (Cancro), frontman dei Tiromancino. Giove e Marte sempre molto favorevoli a voi dal segno del Sagittario e in congiunzione in Ariete vi aprono occasioni fortunate in amore, specie se siete nati nella terza decade.

Lavoro

Avete dimostrato quanto bravi e efficienti siete oggi in ufficio, adesso la vostra posizione vi conduce a chiedere, viste le credenziali che avete maturato e l’autorevolezza, anche morale, che avete acquisito. La strada che vi si para davanti è senz’altro quella di un successo sudato e meritatissimo.

Configurazione molto positiva con il vostro astro nume tutelare, Venere, in splendido aspetto dal segno amico del Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 del mese di aprile al 3 del mese di maggio. Buona la forma fisica e una perfetta lucidità mentale sono assicurate in special modo se siete Toro nati dal giorno 21 al 25 del mese di aprile.

Amore

Per la vigilia di San Valentino una canzone di un rappresentante del vostro segno, Ermal Meta, un Toro nato a Fier, il 20 aprile 1981, cantautore e compositore albanese naturalizzato italiano. “Vietato morire” è il suo secondo album pubblicato nel febbraio 2017. Da questo album ecco “Piccola anima” il brano selezionato, eseguito con Elisa (Sagittario). Se siete single oggi potete approfittare della quasi completa totalità dei pianeti che vi guarda di buon occhio: potreste sedurre chi volete conquistare.

Lavoro

Vi guadagnate oggi il plauso dei capi per un impegno portato a compimento con garbo. E ancora una volta il vostro impegno e la competenza trionfano. Saturno è al vostro fianco.

Giornata che diventa progressivamente lieta per voi Gemelli. La Luna entra proprio nel vostro segno, dopo circa 28 giorni, a partire dalle ore 10 e 33 e vi propone un innalzamento del tono e dell’umore, preparandovi a una serata allegra e giocosa. Aumentano il senso dell’umorismo già evidente in ogni Gemelli che si rispetti, nascono occasioni di divertimento e inviti imprevisti per il fine settimana.

Amore

Per la vigilia della festa degli innamorati eccovi una canzone di un interprete bravissimo del vostro segno. Matthew James Bellamy nato a Cambridge, il 9 giugno è Gemelli, cantautore, polistrumentista e compositore britannico, frontman dei Muse, il gruppo musicale rock alternativo britannico formatosi nel 1992 a Teignmouth, nel Devon. La canzone prescelta è "Follow me", canzone che si adatta alla perfezione alla vostra natura affascinante e seducente. Attenzione a coltivare il sentimento d’amore con tutta la dedizione, lo charme e l’attenzione per l’altro che sapete sempre dimostrare.

Lavoro

In ufficio rapidi ed efficienti vi conquistate la palma di primi della classe, in special modo se siete nati dal 23 al 29 di maggio.

Ancora una giornata in cui il pianeta vostro nume tutelare, Venere, vi guarda imbronciato, dal segno del Capricorno, ma giusto per provocarvi e non tenervi seduti troppo comodi. In mattinata l’altra vostra madrina, la Luna, entra nel segno buon vicino dei Gemelli e vi fa innalzare il buonumore.

Amore

Per la giornata preparatoria alla festa degli innamorati, ecco una canzone di una celebre interprete del vostro segno che possa portare fortuna alle vostre storie. E Cancro è infatti la gloriosa cantante Debbie Harry, pseudonimo di Deborah Ann Harry, nata a Miami il primo luglio, cantautrice e attrice statunitense del mitico gruppo Uk dei Blondie. La canzone emblematica prescelta è una di quelle più famose: “Call me”, ovvero “Chiamami”. Il potentissimo Nettuno nel segno del suo domicilio fondamentale, i Pesci vi spiana la strada per un nuovo amore se siete in cerca dell’anima gemella. In particolare se siete nati dal giorno 8 al 14 del mese di luglio. Contemporaneamente Saturno vi induce a rompere con le relazioni che non funzionano più.

Lavoro

Non date retta a chi parla male di un collega: sono solo pettegolezzi. Il vostro buon cuore spende una parola per chi viene ingiustamente accusato.

Un cielo invernale tranquillo senza scossoni di sorta vi aspetta oggi. Una bella Luna entrata in Gemelli alle ore 10 e 33 vi dona una particolare verve da spendere in campo sociale e mondano, specie se siete nati nella prima decade.

Amore

Nella vigilia della festa degli innamorati ecco una canzone che sposa le caratteristiche del vostro segno a propiziare l’imminente San Valentino. La talentuosa Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa è Leone poiché nata a Genova il 20 agosto. La canzone prescelta è “Controvento” che parla della capacità di adattarsi alle esigenze della persona amata tipica del vostro segno. Successi inaspettati per tutti i Leone single quest’oggi.

Lavoro

La vostra professionalità ha modo di esprimersi in tutta la sua eccellenza oggi in ufficio. I capi ve ne rendono merito a dovere e vi fanno sapere che ne vedrete presto sostanziosi frutti economici. La quasi totalità dei corpi celesti vi guarda oggi di buon occhio e ne provate gli effetti sul campo. In particolare si stagliano con la loro positività nell’ordine, Urano e Marte in Ariete combinati con un bel Giove in Sagittario. A sentirne gli influssi saranno soprattutto i nati nella seconda e nella terza decade.

Quadro dei transiti odierni abbastanza soddisfacente, anche se il cielo presenta tre negatività: Giove, Nettuno e la Luna, rispettivamente nei segni Sagittario, Pesci, Gemelli. Avrete stimolazioni e provocazioni che vi indurranno a dare di più e a fare meglio ogni cosa. Venere in angolo positivo dal segno amico del Capricorno vi regala buonumore per tutta la giornata, specie se siete nati dal 29 di agosto al 3 di settembre.

Amore

Per la vigilia di San Valentino, eccovi una cantante e una canzone che rappresentano l’anima della Vergine. Come non scegliere Amy Jade Winehouse, nata a Londra il 14 settembre? Il brano è “Love is a losing game”, ovvero “L’amore è un gioco a perdere”. In questo pezzo la cantautrice denuncia tutte le insidie di un sentimento che sia totalizzante e troppo coinvolgente. Plutone in angolo benefico vi aiuta a raggiungere con poca fatica chi vi ha sedotto negli ultimi tempi, specie se siete nati nella terza decade.

Lavoro

Non vi fate frastornare dalle chiacchiere e proseguite con diligenza nei vostri programmi concreti in ufficio.

Il firmamento planetario sta diventando benefico, con la Luna che a partire dalle 10 e 33 del mattino va in Gemelli e vi allieta lo spirito. Verve, sense of humor, volontà di godervi la vita sono le costanti della giornata odierna. Un vecchio amico ritorna e vi allieta con i ricordi vissuti in passato. Organizzate con lui un prossimo weekend fuori porta. Anche la forma fisica mostra una condizione ottimale. In particolare le funzioni digerenti e quelle relative alla respirazione, specie se siete Bilance di settembre.

Amore

Per la vigilia della festa degli innamorati, ecco un cantante e una canzone che possano rappresentare l’intima natura affettiva del vostro segno. Neffa, pseudonimo di Giovanni Pellino, nato a Scafati (Salerno) il 7 ottobre, appartiene proprio al vostro segno. “Quando sorridi” è la canzone che meglio si confà alla Bilancia.

Lavoro

Il vostro rendimento in ufficio è di tutto rispetto. I vostri capi ve lo fanno sapere senza farsi problemi. Presto arriveranno risultati tangibili del vostro impegno. Giove nel segno amico del Sagittario è al vostro fianco, specialmente se siete nati dal 9 al 17 del mese di ottobre.

Il profilo dei transiti planetari di questa giornata di febbraio è abbastanza positivo. Venere continua a sorridervi dal segno amico del Capricorno e vi appronta una forma psicofisica perfetta, specie se il vostro compleanno cade nel mese di ottobre o nei primi tre giorni di novembre. Ottime le indicazioni per la vita familiare e per i rapporti genitor- figli, gestiti con garbo, saggezza, autorevolezza.

Amore

Nel giorno della vigilia della festa degli innamorati, ecco un cantante che rappresenta degnamente l’anima sentimentale del vostro segno. Si tratta di Raphael Gualazzi, nato a Urbino, l'11 novembre. La canzone che meglio si adatta allo spirito affettivo del momento è “Calda estate (dove sei)”. Chi di voi abbia ancora il cuore libero si può lanciare oggi in appassionanti avventure senza timore di sbagliare il bersaglio. Plutone, Saturno, Nettuno, Giove e Venere sono tutti al vostro fianco, specie se siete nati nella seconda decade del segno.

Lavoro

Siete ben predisposti in ufficio oggi, ma piccoli contrattempi e lievi screzi possono incrinare un clima che è comunque molto positivo. Il Sole contrario a partire dalle prime ore del pomeriggio vi rende lievemente irrequieti, specie se siete nati dal giorno 10 al 17 del mese di novembre.

Cielo abbastanza luminoso per voi ancora quest’oggi. Giove è benevolo, poiché in splendida congiunzione con il vostro segno e vi dona uno spirito sempre fresco ed empatico. Solo la Luna vi guarda imbronciata dal segno nemico amatissimo dei Gemelli. Siate cauti nell’esprimere le vostre posizioni, politiche, ideologiche, morali in campo familiare quest’oggi. Potreste incontrare qualche opposizione imprevista e vivace.

Amore

Nella giornata vigilia della festa degli innamorati, ecco a voi una cantante che rappresenta l’anima sentimentale del vostro segno. Si tratta di Tina Turner, nata a Nutbush il 26 novembre 1939 sotto il Sagittario. Per la Regina del rock ecco “Simply the best”, ovvero “Semplicemente il meglio”. Se siete single approfittate di un invito a cena a casa di qualcuno conosciuto da poco e non vi intimidite. Potreste incontrare una persona speciale.

Lavoro

Urano nel segno scoppiettante e ambizioso dell’Ariete, amico nell’elemento Fuoco di cui voi fate parte, vi offre oggi un’occasione d’oro da un punto di vista professionale: sappiate approfittarne e non ve la lasciate sfuggire. Soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 21 del mese di dicembre.

Configurazione dei transiti planetari abbastanza radiosa per voi, con Venere ancora nel vostro segno a infondervi intuizione e sensibilità verso il mondo esterno, condite da sensibilità artistica. Ne sentite maggiormente gli influssi se siete nati dal giorno 29 del mese di dicembre al 3 del mese di gennaio.

Amore

Per la vigilia di San Valentino, ecco un cantante del vostro segno che rappresenta la vera anima del Capricorno. Si tratta di David Bowie, nato a Londra l’8 gennaio 1947, con uno dei suoi pezzi più emblematici: “Heroes”, ovvero Eroi. Nel brano si parla della volontà di superare sé stessi nell’espressione e nell’esperienza amorosa. Se siete nati nella prima e nella seconda decade avete oggi la strada spianata per conquiste a cui in passato non sognavate nemmeno di avvicinarvi. Plutone, Saturno, Venere e Nettuno sono al vostro fianco. Non manca l’apporto rinvigorente e fortunato di Giove, che transita nel segno buon vicino del Sagittario.

Lavoro

Comprendete che la partita è aperta per guadagnarvi spazio nella vostra attività, dipendente o autonoma che sia. Saturno è al vostro fianco e vi impone di non sbagliare, specie se siete nati nella prima decade del vostro segno.

La Luna entra nel segno amico fidato dei Gemelli alle ore 10 e 33 di stamattina e apre il vostro animo alla sensibilità e una percezione più sfaccettata del mondo circostante. La vita familiare vi offre soddisfazioni consistenti, specie in serata.

Amore

Per la vigilia della festa degli innamorati eccovi una canzone di autori del vostro segno che combacia con la vostra intima natura. Giuliano Sangiorgi, nato a Nardò il 24 gennaio 1979, è un Aquario, cantautore, chitarrista e pianista italiano, membro fondatore dei Negramaro. La canzone prescelta è “Fino all’imbrunire”. Siete ancora in cerca della vostra metà ideale? Giove nel segno generoso del Sagittario combinato con Marte nel passionale Ariete vi daranno oggi grandi possibilità di incontrarla. In special modo se siete Aquario nati proprio 9 al 16 del mese di febbraio.

Lavoro

Il massimo risultato con il minimo sforzo possibile: questo il motto vincente oggi in ufficio. Urano, vostro pianeta nume tutelare, è costantemente al vostro fianco trovandosi sempre nel segno amico dell’Ariete e tende a favorirvi maggiormente se siete nati dal giorno 17 al 19 del mese di febbraio. Successi consistenti per gli imprenditori e i manager.

Panorama dei transiti abbastanza positivo con il solo disturbo della Luna in Gemelli e di Giove in Sagittario, che tendono a provocare qualche piccolo nervosismo passeggero se siete nati dal 26 di febbraio al 3 di marzo e dal 5 al 7 di quest'ultimo mese. Dalla vostra c’è sempre l’appoggio di Saturno, che continua a trovarsi nel punto della massima posizione ideale, il segno del Capricorno.

Amore

Per la vigilia della festa degli innamorati eccovi un cantante romantico del vostro segno: è Tiziano Ferro, nato a Latina il 21 febbraio 1980. Per voi la canzone prescelta è “Valore assoluto”, dove si racconta la totalità dell’esperienza amorosa che coinvolge e travolge anima e corpo. Se festeggiate il vostro compleanno nel mese di febbraio potrete dirvi favoriti e baciati dalla buona sorte. Venere e Saturno, entrambi in Capricorno, benedicono la durata dei sentimenti, anche di quelli nati da poco tempo. Sappiate tenere il timone della fedeltà e della coerenza, senza farvi tentare da interferenze esterne e colpi di testa.

Lavoro

Il vostro carattere conciliatore vi fa soprassedere a certe situazioni che non gradite particolarmente.