Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 febbraio.

Profilo dei transiti odierni sereno-variabile, per voi rappresentanti del primo segno dello Zodiaco. Venere, ancora nel segno vostro nemico-amico del Capricorno vi provoca qualche variazione d'umore, ma niente di grave, si tratta di alti e bassi passeggeri. Il vostro pianeta nume tutelare, Marte, è ospitato nel vostro segno in congiunzione con Urano e vi dona un'intensa carica vitale con cui sarete in grado di farvi valere e mettervi in primo piano. Fate attenzione a non prendere posizioni troppo nette e partigiane in famiglia e piuttosto tenete le vostre opinioni politiche, ideologiche, sociali, custodite nel silenzio della vostra mente, anche se vi potrà costare un po’ di fatica.

Amore

Quali sono i film d'amore che maggiormente vi rappresentano in base alle caratteristiche dei segni? Per voi senz'altro il classico Casablanca, girato nel 1942 diretto da Michael Curtiz e interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. L'azione si svolge nella città marocchina durante la seconda guerra mondiale, con un espatriato statunitense Rick Blaine gestore di un locale, ma con un passato di contrabbandiere d’armi, in favore degli etiopi.

Lavoro

Siate più pazienti e non vi irritate se un collega oggi non dimostra la vostra stessa efficienza.

Continua la positività degli aspetti planetari che lo Zodiaco ha predisposto per voi già dalla fine della settimana scorsa e che continua a infondervi energia e ottimismo. La Luna e Venere, il lungimirante Saturno e Urano, l'ispirato Nettuno e il magmatico Plutone sono schierati con vigore dalla vostra parte e vi favoriscono emotivamente e creativamente, razionalmente e spiritualmente.

Amore

Quale è il film sentimentale che riflette la natura e le caratteristiche del vostro segno zodiacale? Potrebbe essere "William Shakespeare's Romeo + Juliet", pellicola del 1996 diretta da Baz Luhrmann, rielaborazione in chiave postmoderna della celebre tragedia Romeo e Giulietta di William Shakespeare, appartenente tra l'altro al vostro segno. Le vicende ricalcano quasi interamente quelle della celebre tragedia shakespeariana, di cui sono ripresi fedelmente i testi e i dialoghi. Cambia invece il contesto, ambientato in epoca moderna; Verona diventa la moderna Verona Beach, le famiglie rivali dei Montecchi e dei Capuleti sono rappresentate come potenti imperi d'affari in guerra tra loro, e le spade sono sostituite dalle armi da fuoco. Nel cast un bravissimo Leonardo DiCaprio.

Lavoro

Dimostrate in ufficio la vostra brillantezza mentale e l'abilità competente nel risolvere una questione di lavoro che a molti era parsa un vero rebus.

Cielo luminoso per molti di voi Gemelli nonostante abbiate un Mercurio che vi rema contro. La verve, la spumeggiante personalità di cui siete dotati è il vostro atout, la vera carta vincente.

Amore

Quale è il film d'amore che meglio possa rappresentare il "modus amandi" dei Gemelli? Senz'altro uno molto probabile potrebbe essere "Moulin Rouge!", musical del 2001 diretto da Baz Luhrmann, ispirato alla "Traviata" di Giuseppe Verdi. La pellicola è considerata atipica nel suo genere perché i brani cantati non sono opere originali, ma rivisitazioni di alcuni dei brani storici della musica pop interpretati dal cast; in particolare i due attori protagonisti, Nicole Kidman e Ewan McGregor stupirono il pubblico con le loro doti canore, non essendo dei cantanti professionisti. La Kidman, sia detto tra parentesi, è proprio una Gemelli doc. Dal punto di vista visivo, predominano i colori caldi, il rosso su tutti, alternati a toni cupi e freddi nelle scene drammatiche di maggior tensione.

Lavoro

Fate una professione che si occupa di comunicazione, di rapporti con il pubblico e di scambio di notizie e merci con il mondo esterno? Un agile Sole Aquario è al vostro fianco: per farvi mietere consistenti successi.

Qualche nube passeggera si addensa sul vostro cielo quest'oggi e vi obbliga a stare un po' più in campana del solito. Il vostro pianeta nume tutelare, Venere, continua infatti a remarvi contro e vi provoca alti e bassi del tono e dell'umore, uniti a qualche screzio sia pure di poco conto che può costellare la vita familiare.

Amore

Quale potrebbe essere per un segno super romantico come il vostro il film d'amore più in linea con le vostre corde? Senz'altro un potenziale candidato è "Le pagine della nostra vita (The Notebook)" del 2004, diretta da Nick Cassavetes e tratta dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks; la pellicola racconta la storia d'amore fra due giovani americani durante gli anni Quaranta. Allie ricca e bella ragazza di Charleston e Noah, un ragazzo povero che fa l'operaio e che vive con il padre in campagna; tra i due, così diversi per ceto sociale e per carattere, scoppia un amore travolgente, fatto di momenti appassionanti trascorsi in una vecchia casa. La storia si intreccia e dipana seguendo la trama del romanzo omonimo.

Lavoro

Avvertite oggi il peso della fatica in ufficio e non vedete l'ora di chiudere battenti per trovare il caldo abbraccio della quiete domestica.

Configurazione che inizia a diventare sempre più leggera in tutti i campi per voi, dal momento che il pianeta dell'ottimismo e della gioia di vivere, della condivisione umana e dell'armonia, Giove è trionfalmente dalla vostra parte. Migliora la vostra forma fisica e diventa smagliante.

Amore

Quale il film che potrebbe essere il più adatto alla vostra natura passionale, quale potrebbe mettere in scena come ama un Leone? Tra i tanti senz'altro il famoso "La Vie d'Adèle – Chapitres 1 - 2", diretto da Abdellatif Kechiche, che si è aggiudicato la Palma d'oro al Festival di Cannes 2013. La storia racconta di Adele, una liceale francese di Lille, che conosce Emma, ragazza lesbica dai vistosi capelli tinti di blu, della quale si innamora. Tra le due ha inizio un'appassionata relazione erotico - sentimentale, sfociata, nel corso del tempo, in un rapporto di convivenza. Tra Emma, pittrice molto ambiziosa e Adele semplice maestra, inizia a scavarsi una distanza sociale oltreché culturale. Pur amando ancora Emma, Adele, percependo confusamente il suo allontanamento, cederà poi all'affetto e all'amore di un collega di lavoro che da tempo la stava corteggiando.

Lavoro

Dimostrate la vostra bravura a chi pensava di metterla in discussione oggi in ufficio.

Configurazione planetaria che vi favorisce inaugurando una giornata per voi sicuramente molto soddisfacente. La Luna è infatti vostra madrina dal segno amico del Toro e vi prepara a saper gestire intense emozioni. In famiglia vivete un'atmosfera abbastanza calma e serena: ottimi i rapporti che intrattenete con sorelle e fratelli, figlie e figli.

Amore

Quale è il film che meglio rappresenta il modus amandi del segno della Vergine? Ma, tra i tanti, senz'altro "Il laureato" (The Graduate), del 1967 diretto da Mike Nichols e basato sul romanzo omonimo di Charles Webb. La pellicola nel 1996 è stata scelta per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti d'America. I due celebri protagonisti di un film che è rimasto nella storia del cinema sono Dustin Hoffman e Anna Maria Louise Italiano, ovvero conosciuta come Anne Bancroft, che, essendo nata a New York il 17 settembre, era proprio nata nel segno della Vergine.

Lavoro

La vostra professionalità è in piena espressione oggi, specie se avete abbracciato una attività autonoma. Nuovi estri e idee innovative, tutte da mettere in campo con inventiva, vi sorgono. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di settembre.

Firmamento dei transiti che presenta qualche lieve disturbo e nervosismo dato da Venere, vostro nume tutelare, in aspetto tecnicamente negativo. Niente di grave tuttavia, tutto poi si rasserenerà in serata. Clima di concordia che riporta l'ottimismo in famiglia grazie al Sole e a Giove positivi dal segno dell'Aquario e del Sagittario.

Amore

Quale il film che possa rappresentare meglio l'anima sentimentale della Bilancia? Ma senz'altro Colazione da Tiffany (Breakfast at Tiffany's), mitico film girato nel 1961 e diretto da Blake Edwards, con Audrey Hepburn e George Peppard, tratto dall’omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote. Nel film si racconta la storia tra la sofisticata Holly e Paul, che dopo varie peripezie arriveranno a coronare il loro sogno d'amore, esemplificato poi da un costoso gioiello che sarà un anello di Tiffany. George Peppard è proprio Bilancia, poiché nato a Detroit il 1º di ottobre e anche lo scrittore Truman Capote, nato a New Orleans il 30 settembre appartenne al medesimo segno.

Lavoro

La vostra competenza professionale avrà modo di essere messa in luce dalle circostanze odierne oggi e dimostrerà come non abbia rivali sul campo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 16 del mese di ottobre.

Evento del giorno è l'ingresso della Luna nel segno vostro nemico amatissimo del Toro a complicare, ma solo lievemente, la gestione della vostra vita familiare. In compenso Venere nel Capricorno, segno fidato alleato dello Scorpione, vi garantirà una buona salute, una tranquillità emotiva, la possibilità di intrattenere una relazione amorosa soddisfacente. Per il momento a sentirne gli effetti saranno gli Scorpioni della prima e seconda decade.

Amore

Saturno nel segno amico del Capricorno apre una fase decisamente positiva per molti di voi Scorpioni. Ad avvertirne positivamente gli influssi benefici saranno i nati nella seconda decade che, se sono single, vedranno prodursi varie occasioni di innamoramento o di facile conquista sulla loro strada.

Lavoro

Nella quiete di questa giornata d’inverno non è male guardare (o rivedere) un classico del cinema, film che magari in passato ci si è persi. Gli astri propongono, per le tematiche tipicamente scorpioniche inserite nella pellicola, "Il danno" del 1992, diretto dal maestro Louis Malle che era nato appunto nel vostro stesso segno. Nel film troviamo nel ruolo di protagonisti uno strepitoso Jeremy Irons, appartenente al segno della Vergine e un altrettanto convincente Juliette Binoche, che invece è nata nel segno dei Pesci.

Disegno dei transiti planetari abbastanza soddisfacente per voi quest'oggi in cui si staglia la presenza di Giove, che continua a occupare il vostro segno dandovi grinta vitale, voglia di imporvi, un neanche molto celato protagonismo. Se siete nati nella prima decade tenetevi un po' al riparo dagli acciacchi e malanni di stagione, Mercurio, entrato nel segno a voi contrario dei Pesci sulla ruota dello Zodiaco, può rendere più delicata da questo punto di vista la vostra salute e dare agli anticorpi una resistenza meno efficace.

Amore

La parte passionale dell'amore è più in evidenza di quella sentimentale in questa giornata. Specie se appartenete alla prima decade ricordate di usare le tenerezze di cui la vostra dolce metà necessita per riuscire a conquistarvi completamente tutto lo spazio del suo cuore. Grandi successi invece se siete single avventurosi, visto che potete contare su tre pianeti fortemente predisposti all'azzardo, alla voglia di rischiare, al gioco. Si tratta di Urano, di Giove, di Marte, tutti per darvi la palma di miglior seduttore.

Lavoro

Quale migliore occasione in questo giorno di pieno inverno di vedere o riveder un film classico che sposi le tematiche tipiche del Sagittario? Per l'occasione gli astri suggeriscono "The terminal" del 2004 di Steven Spielberg, regista appartenente proprio al Sagittario.

Come sarà questa giornata di pieno inverno per voi Capricorni? Molto positiva sotto molti aspetti. La Luna entra nel segno amico del Toro, mentre Venere continua la sua permanenza nel vostro segno. Il clima che si respira per voi è estremamente congeniale alla vostra natura, molto affine alle vostre corde. In famiglia vi trovate sintonizzati in modo felice con i conviventi, riuscendo a contemperare le varie esigenze di ciascun parente con equilibrio, razionalità e anche una discreta affabilità.

Amore

Vi avvicinate alla vostra dolce metà con quel senso di protezione e di comfort che tanto riesce a farvi stare in armonia; vi aprite poi a un dialogo sereno e che mette in luce, racconta le rispettive esperienze vissute insieme. E la serata si conclude con una visita o un invito a cena a casa di una coppia di amici che avete in comune.

Lavoro

Per questa giornata un film classico che sposi alcune caratteristiche del vostro segno. Come non prendere in considerazione un film spaghetti - western come "Per un pugno di dollari" del maestro Sergio Leone, girato nel 1964? Tra i protagonisti un fenomenale Clint Eastwood e un certo non minore, in quanto a statura artistica, Gian Maria Volontè.

Astri di questa giornata di febbraio che vi vede sotto ottimi aspetti benefici. In congiunzione nel vostro segno ci sta sempre il Sole che continua a spalleggiarvi dandovi una bella vitalità e la capacità di interagire con il vostro prossimo con il vostro tipico e inimitabile calore umano. In famiglia sono molto favoriti i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli, nipoti.

Amore

Mercurio è da poco uscito dal vostro segno, ma voi beneficiate ancora del suo influsso: siete infatti comunicativi, amabili e disponibili con chi vi sta accanto, aiutandolo a gestire un importante progetto professionale che lo riguarda. Se invece appartenete alla schiera degli Aquario cuori solitari vi lanciate in un corteggiamento che ha il sapore della sfida. Sorprendentemente riuscite a ottenere il successo sperato e a dovervi poi scegliere quale prossima mossa vi toccherà di fare. Tutto questo in modo più incisivo se festeggiate il compleanno nella prima decade.

Lavoro

Quale migliore occasione se volete trascorrere una serata in relax in compagnia di un bel film? Quest’oggi gli astri propongono un classico della Nouvelle Vague francese "La signora della porta accanto" del maestro Francois Truffaut, anche lui appartenente al segno dell’Aquario. Protagonisti: Gerard Depardieu e Fanny Ardant.

Evento che vi riguarda molto da vicino è l'ingresso del luminare delle emozioni e della sensibilità, della armonia e della creatività, la Luna, nel segno vostro amico del Toro. Il luminare tende a dare molto rilievo e spazio ai sentimenti e a una gestione della vita familiare serena e solida. Per la cronaca la Luna resta in questo segno femminile e pacifico per quasi tre giorni, uscendone nella mattinata di mercoledì 13 di marzo. Avete davanti allora un periodo di sintonia con l'ambiente circostante, in cui il contatto affettivo con il mondo esterno (comprese anche le amicizie, la famiglia, gli animali domestici), avrà un ruolo piuttosto predominante. Sappiate approfittarne.

Amore

Venere nel segno amico del Capricorno vi fa relazionare con chi vi è accanto con razionalità e rispetto delle altrui esigenze. Specie se siete nati in febbraio assaporerete una corrispondenza totale e appagante col vostro partner.

Lavoro

Per il relax serale gli astri suggeriscono la visione di un film che sia in analogia con le caratteristiche del vostro segno. Un classico potrebbe essere Tristana del 1970 di Luis Buñuel, regista appartenente al vostro segno. Interprete principale una grandiosa Catherine Deneuve affiancata dal bravissimo Franco Nero.