Stile Coachella, cos’è il tema scelto da Fedez e Ferragni per le nozze

Frange, lurex, shorts in denim, glitter sul viso, collane e coroncine di fiori. Sono questi alcuni elementi che contraddistinguono il cosiddetto "stile Coachella", ispirato al Coachella Valley Music and Arts Festival, la rassegna musicale nata nel 1999. Questo particolare tema, divenuto molto popolare, è stato scelto dal cantante Fedez e dalla fashion blogger Chiara Ferragni come stile per celebrare le loro nozze a Noto, in Sicilia, il 1° settembre 2018 (GUIDA AL MATRIMONIO IN 10 POST)

Il festival in California

Il festival californiano, oltre che per la musica, è diventato famoso per aver lanciato uno stile ed un modo di vestire. Al punto da essere considerato una gigantesca sfilata di moda a cielo aperto. Dove non mancano anche star del mondo della moda come Alessandra Ambrosio e la stessa Ferragni. La rassegna si svolge ogni anno per due week-end a Indio, in California, ed attrae celebrities, modelle, star internazionali e giovani provenienti da ogni parte del mondo. Migliaia di ragazzi e ragazze si riversano nella località americana vestiti in pieno stile Seventies e indie rock. Ovvero con frange, lurex, denim, collane e coroncine di fiori. Il Coachella è quindi anche un’occasione per sfoggiare i look di street style più strani e originali.

Uno stile sempre attento agli ultimi trend

Lo stile Coachella è ogni anno sempre più particolare e attento agli ultimi trend, con outfit a volte anche molto molto eccettrici, con pizzi e piume all over. Ma alcuni accessori rimangono un must. Tra questi, i glitter sul viso, le corone di fiori, i tatuaggi temporanei argentati o dorati e le trecce. E ancora: pantaloncini corti e maglie a righe multicolor. E se si ha voglia o esigenza di coprirsi, nulla di meglio di un cardigan plissé shiny.

Coachella è anche cibo

Non solo abiti e look. Lo stile Coachella è anche cibo. Il tutto accomunato da preparazioni e colori eccentrici. Tra gli stand del festival californiano non mancano mai gelati neri e azzurri, per esempio, e mini waffle su stecco con glassa candita. E per chi è amante del salato, nessun problema: pizza e ramen sono un must. Ma ci sono anche prodotti kosher o vegani.