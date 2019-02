Gomorra la Serie, a marzo la quarta stagione: quello che c'è da sapere

Parte il 29 marzo la quarta stagione di Gomorra, la serie in onda su Sky Atlantic. Tra personaggi vecchi e protagonisti ancora da scoprire, i nuovi episodi (12 in tutto) valicheranno i confini di Napoli arrivando fino a Londra. Ecco allora tutto quello che c'è da sapere sul nuovo capitolo della serie ispirata al romanzo omonimo di Roberto Saviano.

I personaggi della quarta stagione

Gomorra riparte da dove si era chiusa la terza stagione e, in particolare, da un personaggio, l'ultimo degli eroi (negativi) che ci sono dal primo capitolo della saga: Genny Savastano (Salvatore Esposito). Qualcosa in lui è cambiato definitivamente dopo la perdita del compagno di mille battaglie, Ciro Di Marzio. Sempre più solo, Genny dovrà costruire nuovi equilibri per proteggere la propria famiglia e salvaguardare la posizione del clan nel sistema. In questo senso, sarà molto più coinvolta la moglie di Genny, Azzurra, alias Ivana Lotito. La coppia metterà in gioco le proprie finanze in un viaggio che li porterà a valicare i confini di Napoli arrivando fino a Londra. Accanto a Genny ci sarà, come nei precedenti capitoli, Patrizia (Cristiana Dell'Anna), che col tempo è diventata una componente fondamentale dell'ingranaggio, dopo aver tentato in tutti i modi di tenersi lontana da un certo mondo. Nella quarta stagione, poi, spazio al nuovo che avanza, rappresentato da Sangue Blu (Arturo Muselli), ormai un boss a tutti gli effetti, e dal suo braccio destro e fidato consigliere Valerio (Loris De Luna).



Dal set alla regia

Dopo aver interpretato il ruolo di Ciro Di Marzio, detto "l'Immortale", nelle prime tre stagioni di Gomorra, Marco D'Amore resta questa volta dietro la cinepresa a dirigere il nuovo capitolo della Serie. Per lui la regia del quinto e del sesto episodio rappresenta una prima volta assoluta. In totale, la quarta stagione è composta da 12 episodi: alla regia dei primi quattro c'è Francesca Comencini, che si è occupata anche della supervisione artistica. Rientra Claudio Cupellini (regista degli ultimi due nuovi episodi), mentre viene "promosso" Enrico Rosati (settimo e ottavo episodio), aiuto alla regia delle prime tre stagioni e regista di Gomorra VR - We own the streets. E, ancora, spazio a Ciro Visco (nono e decimo episodio), anche lui aiuto regista nelle prime tre stagioni. Il soggetto della serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. Le sceneggiature, invece, sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli. Direttori della fotografia sono Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

Le ambientazioni

Napoli è anche nella quarta stagione l'assoluta protagonista della scena. Qui Sangue Blu e Valerio hanno confermato la posizione di supremazia del loro clan, ma dovranno far fronte a nuovi e importanti cambiamenti. D'altra parte, Genny, senza il suo principale alleato, si troverà sempre più solo e in pericolo e dovrà valicare i confini della sua città natale per salvaguardare i propria interessi e la sua famiglia. Il viaggio alla ricerca di un nuovo equilibrio all'interno del sistema lo porterà fino a Londra dove, secondo le anticipazioni, il figlio di don Pietro Savastano entrerà nel business finanziario. Ma il nuovo capitolo di Gomorra vede imporsi anche altre ambientazioni inedite, stavolta in Italia. Alcuni episodi, infatti, sono stati girati a Bologna e Reggio Emilia.

Il teaser della quarta stagione

Lo scorso 4 gennaio è uscito il primo teaser della quarta stagione di Gomorra: una clip molto serrata di circa un minuto per alimentare l'attesa del nuovo capitolo. Il video riprende inizialmente la scena che aveva chiuso la terza stagione: Genny Savastano è sullo scafo di Sangue Blu, a largo del Golfo di Napoli. Per la prima volta è rimasto solo. Ciro, il suo fedele alleato, è morto. A seguire, si vedono le prime immagini dei nuovi episodi, in cui compaiono tutti i principali protagonisti della stagione che si aprirà il prossimo 29 marzo: oltre a Genny, Patrizia (Cristiana Dell'Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito).

Cosa è successo nelle prime due stagioni

Nella prima stagione di Gomorra il boss don Pietro Savastano comanda su Napoli Nord e deve fare i conti con il suo più pericoloso rivale, il giovane Salvatore Conte. Accanto a don Pietro ci sono il fedelissimo Malammore e il soldato numero uno: Ciro Di Marzio. La trama ruota attorno a questi personaggi fino a quando don Pietro finisce in carcere ed è costretto a lasciare le redini del clan al figlio Gennaro, guidato e consigliato dalla madre, donna Imma. Genny, da rampollo viziato e incapace di gestire un impero criminale, è costretto ad affrontare un percorso di crescita che lo porta a cambiare profondamente. Si configura così un nuovo scenario, con Genny pronto a governare l'impero eriditato dal padre da una parte e Ciro Di Marzio, che vuole sfruttare il carcere di don Pietro per prendere il potere, dall'altra. Sullo sfondo, Salvatore Conte pronto a sfruttare qualsiasi passo falso a proprio vantaggio. Vittima di questo conflitto che si va configurando è donna Imma, fatta uccidere da Ciro perché considerata un pericoloso ostacolo per la propria ascesa. La stagione si chiude con un conflitto a fuoco tra Ciro e Genny nel quale quest'ultimo sembra avere la peggio. Nella seconda stagione gli intrecci si moltiplicano: don Pietro è uscito di prigione, Genny è convalescente ma è vivo, Ciro cerca di intrecciare nuove alleanze per consolidare la propria posizione. Nella guerra per il potere, il secondo a farne le spese e ad uscire di scena è Salvatore Conte, assassinato da Ciro. Lo scontro si fa sempre più cruento e senza regole. Ciro è probabilmente quello che paga di più la sua sete di potere, perdendo la moglie e la figlia per quella di don Pietro. Quest'ultimo, però, pagherà il suo crimine venendo ucciso proprio da Ciro.

Cosa è successo nella terza stagione

Nella terza stagione, Genny, dopo essersi liberato anche del braccio destro del padre, Malammore, sembra all'apice del suo potere, ma è solo un'illusione. Il suo tentativo di emanciparsi dalle storiche famiglie di Napoli verrà, infatti, stroncato sul nascere. Per riprendersi quello che ha perso, stringerà nuove alleanze con il gruppo guidato da Sangue Blu, dalle aristocratiche origini criminali, e Ciro, tornato a Napoli dopo un esilio volontario. I tre escono vincitori dalla guerra contro i clan di Napoli che ne consegue, ma l'equilibrio della nuova alleanza non dura molto e a farne le spese è proprio Ciro, che viene ucciso nell'ultimo episodio della terza annata.