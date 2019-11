Tiffany, le star che hanno indossato i gioielli dell’azienda statunitense. FOTO

Audrey Hepburn, nel 1961, è stata anche la protagonista di 'Colazione da Tiffany', il film tratto dall'omonimo romanzo di Truman Capote in cui la protagonista Holly Golightly parla della nota gioielleria come del "miglior posto del mondo, in cui non può accadere niente di brutto". Nella foto indossa il celebre 'Diamante Tiffany', in un ampio collier a fascia, che Hepburn sfoggiò anche mentre promuoveva la pellicola