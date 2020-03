"A che ora è la fine del mondo?" - A che ora è la fine del mondo? (1994). Il brano che dà il titolo a un album di "schegge sparse" è una libera interpretazione di "It's The End Of The World As We Know It" dei REM. Nel testo, una goliardica rappresentazione dell'apocalisse ai tempi della televisione, appare anche il difensore dell'Inter Riccardo Ferri