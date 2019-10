"Euphoria", la serie tv targata HBO e in onda su Sky Atlantic e Now Tv, è dedicata alla vita, le paure e i traumi della Generazione Z. La protagonista è Zendaya, attrice che il grande pubblico ha imparato ad amare in "Spider-Man: Far From Home": interpreta il ruolo di Rue Bennet, voce narrante degli eventi che coinvolgono il gruppo di studenti al centro della serie.

Chi è Zendaya

Nata l'1 settembre 1996, Zendaya cresce a Oakland, in California. La particolare bellezza dell'attrice 22enne è frutto degli incroci genetici incarnati dai suoi genitori. La madre Claire Marie è infatti americana, con sangue scozzese e tedesco nelle vene. Suo padre Kazembe Ajamu è invece un afroamericano dell'Arkansas. Ha sei fratelli e il suo nome, Zendaya, deriva dalla parola "Tendai", che nella lingua bantu significa "ringraziare".

Il debutto e i social



Zendaya ha debuttato nella serie Disney "Shake It Up" insieme a Bella Thorne. Le due attrici hanno interpretato la parte delle migliori amiche al centro del telefilm dal 2010 al 2013. Da allora la sua popolarità è cresciuta a una velocità impressionande, giungendo a 60 milioni di follower solo su Instagram. Oggi Zendaya ha anche una sua app e un proprio marchio di moda, "Daya by Zendaya".

La carriera di Zendaya

Zendaya ha interpretato il personaggio di Michelle nel franchise Marvel di Spider-Man. La si può vedere sia in "SpiderMan: Homecoming", uscito a luglio 2017, che in "Spider-Man: Far From Home", nelle sale due anni dopo. Nel 2018 ha recitato in "The Greatest Showman" accanto a Zac Efron, Rebecca Ferguson e Hugh Jackman. La storia era incentrata sulla figura di P.T. Barnum, il creatore del famoso circo ottocentesco. Ha anche lavorato come doppiatrice nel film "Smallfoo". L'attrice è apparsa poi nel video di Beyoncé "All Night" e in quello di Taylor Swift "Bad Blood". E si è inoltre cimentata anche direttamente con il canto, incidendo il singolo "Replay", con cui ha ottenuto il disco di platino.

Il futuro di Zendaya, testimonial Lancome

Attualmente è al lavoro con il regista Denis Villeneuve nel film "Dune". Il cast della pellicola è stellare: ci saranno tra gli altri Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Jason Momoa e Javier Bardem. Inoltre, Lancome l'ha scelta come testimonial per il suo profumo Idôle, venduto in un flacone a forma di smartphone.

Cosa pensa di "Euphoria"

Come riporta il Sun, il debutto della serie ha scatenato numerose polemiche. Alcuni temono infatti che i contenuti di "Euphoria" possano fuorviare il giovane pubblico. Così Zendaya ha usato Twitter per mettere in chiaro il suo punto di vista: "Euphoria è per un'audience matura. È un ritratto crudo e onesto di dipendenza, ansia e delle difficoltà che si affrontano nella vita di oggi".