Tra le tante attività fermate a causa dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese ci sono anche i parchi divertimento per bambini. In molti avrebbero dovuto aprire con l’inizio della bella stagione, ma la pandemia ha costretto tutti a sovvertire i propri programmi. Tuttavia alcuni centri come Gardaland e Leolandia si stanno organizzando per garantire attività di intrattenimento online dedicate alle famiglie e, in particolare, ai bambini che sono a casa per la quarantena.

Le attività proposta da Gardaland

Sono diverse le iniziative per intrattenere a distanza i bambini e le loro famiglie pensate dallo staff di Gardaland. Sulla pagina Facebook del parco, ad esempio, è stato pubblicato un video tutorial che spiega come disegnare la famosa mascotte Prezzemolo. I vari disegni verranno raccolti attraverso il canale social per poi realizzare un album. La piattaforma ufficiale del Sea Life Aquarium ha aperto la sezione “Oceano Interattivo”, dalla quale è possibile scaricare materiale dedicato ai bambini, come disegni stilizzati di diverse specie di pesci tutti da colorare. Un’attività simile è quella presente anche sul canale @gardalandsealife della pagina Instagram: nelle storie in evidenza “Oceano Interattivo” si possono scegliere i propri pesci preferiti, fare uno screenshot, colorarli usando gli strumenti delle IG Stories e poi condividere le proprie creazioni menzionando il profilo dell’Acquario. Sempre attraverso questo canale, l’Acquario propone quiz, curiosità e aneddoti sul variegato mondo marino, per imparare divertendosi. Infine, Gardaland ha realizzato un video nel quale Leo, Honey e Davy Jones, i leoni marini ospiti dell’Acquario, ricordano quali sono le regole da rispettare per minimizzare il contagio: evitare il contatto fisico, mantenere le distanze, usare l’incavo del gomito per starnutire o tossire e lavarsi spesso le mani.

I laboratori creativi di Leolandia

Nonostante il parco non aprirà almeno fino al 30 aprile, anche Leolandia continua la propria attività sui suoi canali social, con proposte di intrattenimento rivolte alle famiglie. Tra queste i "LeoLab", laboratori creativi concepiti dagli animatori del parco, che propongono disegni da colorare e lavoretti da realizzare a mano con pennarelli, cartoncino e forbici. Dagli spettacoli normalmente in scena nella LeoArena, il teatro del parco, ai post della Fattoria di Leolandia, in cui lo staff del continua ad accudire i suoi ospiti, sono tanti i video e i reportage fotografici messi a disposizione sui canali social. Per i più piccoli, infine, è già online la versione integrale di mini-show con protagonisti alcuni dei personaggi del parco più amati dai bambini come Bing e Flop. Oltre al contributo delle Miracle Tunes, le cinque eroine specializzate nella musica e nel ballo.

Mirabilandia posticipa la riapertura

Come detto, l’emergenza Coronavirus ha cambiato i piani della maggior parte dei parchi giochi del Paese, tra cui Mirabilandia che avrebbe dovuto riaprire i battenti il 4 aprile. La riapertura, invece, è stata posticipata al primo maggio, per il momento. Il parco, inoltre, all’inizio del mese di marzo, aveva annunciato la sospensione a tempo indeterminato di ogni comunicazione di carattere pubblicitario. Il general manager di Mirabilandia, Riccardo Mercante, aveva spiegato in una nota che la voglia di aggregazione e divertimento avrebbe dovuto lasciare spazio per un po’ alla necessità di limitare i contatti sociali il più possibile. Con la promessa, però, di non fermarsi ed essere pronti per la tanto attesa riapertura.