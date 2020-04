Coronavirus, Mika: "Mia madre grave, ma sta migliorando"

Il cantante Mika, con un lungo post sui social, ha voluto informare i propri fan delle condizioni di salute di sua madre, da tempo malata e ora coinvolta dall'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Le sue condizioni sono gravi ma secondo il racconto dell’artista, “sta migliorando” (LE TAPPE - LE GRAFICHE).

Il post di Mika

"Voglio scusarmi per il mio recente silenzio”, ha scritto Mika. “La scorsa settimana è stata una settimana turbolenta per la mia famiglia, così come è stata per tante altre famiglie in tutto il mondo. Diverse persone della mia famiglia, a Parigi, hanno manifestato sintomi del Covid-19. Domenica pomeriggio, mentre stavo per andare in onda in tv in collegamento da casa, mia madre è stata portata via in ambulanza d'urgenza". Il cantante racconta che ha dovuto "lasciare la diretta e aiutare mio fratello e mia sorella minori da lontano. Mia madre sta da tempo combattendo contro un cancro al cervello molto aggressivo, e per questo motivo, mentre i giorni passavano e la sua condizione peggiorava ci è stato detto di prepararci al peggio. Ognuno a casa propria, ognuno separato dall'altro, impossibilitati a contattarla o a parlare con lei, così come tanti di voi in questo momento". Una situazione che "grazie a qualche miracolo", aggiunge Mika, "si sta stabilizzando" (LA MAPPA DEL CONTAGIO).

I ringraziamenti di Mika ai sanitari

Il cantante ha poi rivolto un pensiero a chi è sul campo: "Ho una gratitudine davvero smisurata per tutte le persone che lavorano nella sanità e combattono questo virus in prima linea. Stiamo affrontando questa situazione un giorno alla volta, e siamo lontani dal poter dire di essere fuori pericolo. Il mio cuore è con tutte le persone colpite da questo terribile virus. Non potere parlare o vedere le persone che ami, mentre queste soffrono e lottano contro il male, è una cosa che spezza il cuore, e voglio esprimere veramente la mia vicinanza più profonda alle persone che sono adesso in questa stessa situazione o che, cosa ancora peggiore, hanno perso una persona che amano. Da parte mia e della mia famiglia, mandiamo tutto il nostro amore e la nostra compassione. Sono queste le due cose a cui abbiamo bisogno di aggrapparci con tutte le nostre forze, per affrontare le prossime settimane".