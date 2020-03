Chiuso il sipario lo spettacolo continua. O, almeno, cerca di andare avanti scoprendo modi alternativi di messa in scena. Nel mondo si moltiplicano le misure restrittive dovute all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). E sono tanti i teatri che, come accaduto in Italia, hanno interrotto la stagione e annullato tutti gli spettacoli. Ma anche se il palcoscenico resta nel buio di questo difficile periodo, sono tante le iniziative per non fermare la cultura. Da Londra a New York, da Sydney a San Pietroburgo, i più importanti teatri si stanno riorganizzando per offrire stagioni digitali, per trasmettere e rendere fruibili sul web o in tv concerti, opere e balletti. Esattamente come nel nostro Paese (qui una guida sui teatri italiani). Eccone una selezione.

Londra, #OurHouseToYourHouse

Dalla nostra casa alla tua. Con l’hasthag #OurHouseToYourHouse la Royal Opera House di Londra ha lanciato la sua stagione online. “In questo momento incerto e in cui le produzioni e gli eventi vengono rimandati in tutto il mondo, abbiamo creato un programma di trasmissioni e contenuti live” si legge sul sito del teatro. Balletti e opere, come Peter and The Wolf , il balletto su musiche di Prokoviev, o Così fan tutte di Mozart, sono visibili sui canali Facebook e YouTube. Sulle pagine social del teatro si trovano anche curiosità e approfondimenti, dai video tutorial su alcuni esercizi tipici della danza classica (realizzati dai principali danzatori del corpo di ballo che continuano ad allenarsi nei loro salotti, camere o cucine) a filmati in timelapse, come quello che mostra la creazione di una scena per l’opera Robert le diable di Meyerbeer. Non solo. Registrandosi alla piattaforma Marquee TV si avrà per 30 giorni la possibilità di vedere gratuitamente altre produzioni della Royal Opera House, come La traviata di Verdi e Alice's Adventures in Wonderland, balletto di Christopher Wheeldon. I contenuti del Royal Opera House sono disponibili infine anche su radio, TV e online attraverso la partnership in corso con la BBC.

New York, Metropolitan Opera: illuminare le vite mentre il palcoscenico è buio

“Per tentare di illuminare le vite del pubblico anche quando il palcoscenico è buio” la Metropolitan Opera di New York rende disponibili sul sito ogni giorno lo streaming di uno spettacolo. Ogni performance sarà disponibile a partire dalle 19:30 e fino alle 18.30 del giorno successivo. Il programma include intere opere portate in scena e nei cinema degli ultimi 14 anni con i più grandi cantanti lirici. Gli streaming sono disponibili anche attraverso le app (qui tutte le informazioni). Sul sito infine ci sono le indicazioni per chi vuole fare una donazione al teatro che, come tutti gli altri, dovrà affrontare una profonda crisi economica in seguito all’emergenza.

La prima settimana è dedicata a Wagner e ripropone alcune delle più celebri opere come Tristan und Isolde e Die Walküre.

Sydney Opera House, non solo classica

“Nei momenti difficili, le arti possono ispirare e rafforzare la comunità”, sottolinea la Sydney Opera House in Australia che sta cercando di preparare un nuovo cartellone “virtuale”. “Anche se per ora le nostre porte sono chiuse, stiamo lavorando duramente a una stagione digitale di registrazioni dal vivo e spettacoli mai visti primi” si legge sul loro sito. Nel frattempo il teatro ha pubblicato online estratti di live e backstage che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea fino al balletto. C’è, ad esempio, un estratto della performance dei Cure dello scorso anno, il video integrale di Simone Young, direttrice d’orchestra australiana, che dirige Klagende Lied di Mahler, o un dietro le quinte con Natalia Osipova, principal del Royal Ballet e stella internazionale della danza.

Opéra di Parigi, Staatsoper di Berlino e Mariinsky di San Pietroburgo

L’Opéra National de Paris, grazie a una collaborazione con France.tv, ha pubblicato online alcune opere liriche intere, come il Don Giovanni di Mozart, o balletti, come il classico del romanticismo Giselle. Spazio anche ai concerti con il ciclo integrale delle sinfonie di Tchaikovskj sotto la direzione di Philippe Jordan. Sul sito è possibile trovare anche backstage o estratti.

Restando in Europa, lo Staatsoper di Berlino trasmette online alcuni spettacoli. Dal 23 marzo ha inaugurato una serie di concerti del lunedì, alle 20.15, su staatsoper.tv. Un programma che comprende lieder, strumenti solisti, musica da camera o spettacoli di danza. Tutte le informazioni su quello che viene definito un “cartellone alternativo” sono disponibili su questa pagina dedicata.

In Russia, il celebre teatro Mariinsky di San Pietroburgo permette di vedere sulla propria webtv opere, concerti o balletti lasciandoli disponibili per 24 ore. Per conoscere orari e programmazione è necessario seguire gli aggiornamenti sul sito e sugli account social. Tra questi la prima e la sesta sinfonia di Tchaikovsky eseguita dall'Orchestra Sinfonica Mariinsky sotto Valery Gergiev.