Patti Smith dedica una canzone a Milano: concerto in diretta streaming

Un concerto “bonsai” per Milano. Lo terrà questa sera alle 19 ora italiana una star della musica mondiale del calibro di Patti Smith, in un ambiente assolutamente protetto di questi tempi: Instagram. Lo ha annunciato la stessa cantante dal suo canale social, su cui ha postato una foto scattata insieme alla figlia Jesse a dicembre nel capoluogo lombardo, in occasione della prima della Scala.

Appuntamento a Milano per il 30 luglio

“Domani faremo una canzone per te. Un piccolo saluto, una piccola tregua dalla tristezza da isolamento”, scriveva ieri la Smith che, coronavirus permettendo, sarà nei prossimi mesi a Milano in carne e ossa per un concerto in formato tradizionale il 30 luglio.