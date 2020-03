Amy Winehouse ottiene una targa sulla Music Walk of Fame di Londra

Amy Winehouse da oggi ha il suo posto sulla Music Walk of Fame di Londra. Con una cerimonia a cui hanno presentato i genitori, è stata scoperta la lastra in onore dell'artista, morta a soli 27 anni. Tantissimi i fan presenti, che hanno scandito a più riprese il nome della cantante.

"Ora è in queste strade"

All'evento erano presenti anche Mitch e Janis, i genitori di Amy Winehouse. "È un fantastico tributo - ha dichiarato il padre alla BBC - ma, dall'altra parte, ancora una volta ci ricorda che lei non è più qui. Amava Camden - ha continuato Mitch - e ora è parte di queste strade". I genitori dell'artista hanno istituito una fondazione a suo nome, per aiutare i giovani alle prese con la tossicodipendenza. Il disvelamento della targa è stata l'occasione per avviare una raccolta fondi per l'organizzazione. Mitch Winehouse è in prima linea e ha dichiarato che questa attività l'ha aiutato molto a superare la morte della figlia. "È accanto a me e mi dice 'Alzati dal letto, papà, hai del lavoro da fare'. È una delle sue eredità".

In arrivo un film e uno spettacolo

Amy Winehouse ha conquistato il successo nel 2006 con il suo secondo album, "Back to Black", vincitore di numerosi Grammy e Brit Awards. L'artista era in lotta da tempo con la sua dipendenza da alcool e droghe, assediata dai media e in crisi con il suo partner Blake Fielder-Civil. Mentre cercava di affrancarsi dai suoi demoni e lavorava al terzo album, è stata trovata morta nella sua abitazione a soli 27 anni. Era il 2011. L'autopsia accertò che le cause del decesso erano da ricondurre a un avvelenamento accidentale da alcolici. Durante la cerimonia, Mitch Winehouse ha rivelato che potrebbe essere in programma un film e uno show a Broadway tutti incentrati sulla vita di Amy.